Ranking de inflación: cuáles son las provincias donde más se aceleraron los precios en enero

Se observó una fuerte heterogeneidad entre los distritos, con diferentes rubros que marcaron el ritmo del mes

Cuatro distritos subnacionales registraron en enero subas superiores al promedio nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de enero a nivel nacional se ubicó en 2,9%, anotando así el octavo mes consecutivo de aceleración. Sin embargo, entre las distintas provincias se observan importantes disparidades, según sus mediciones propias.

La consultora Politikon Chaco hizo un ranking con las jurisdicciones cuyos índices de precios más aumentaron el mes pasado. En ese sentido, cuatro distritos subnacionales registraron en enero subas superiores al promedio nacional: Jujuy, Ciudad de Buenos Aires y Chaco, con un aumento de 3,1% en cada caso, y Mendoza, con 3 por ciento.

En contraste, otras seis provincias mostraron incrementos por debajo del total país, destacándose Río Negro con la variación más baja del mes, 2,3 por ciento.

La dinámica mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó marcadas diferencias entre provincias: cuatro aceleraron, cuatro desaceleraron y dos mantuvieron niveles similares al mes anterior.

La Ciudad de Buenos Aires lideró la aceleración, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales, seguida por Jujuy y Mendoza (+0,2 p.p. cada una) y Chaco (+0,1 p.p.).

Variaciones de la inflación de enero por provincias (Politikon Chaco)

Por el contrario, Santa Fe y Neuquén mantuvieron la misma variación que en diciembre de 2025, mientras que Tucumán (-0,1 p.p.), Río Negro (-0,1 p.p.), San Luis (-0,5 p.p.) y Córdoba (-0,6 p.p.) desaceleraron, con mayor intensidad en los dos últimos casos.

En cuanto a los motivos de estos desempeños, Politikon Chaco resaltó que en CABA la aceleración del IPC estuvo impulsada principalmente por los servicios, destacando Recreación y Cultura, aunque también contribuyó la mayor suba en Alimentos. En Jujuy, el incremento se explicó sobre todo por Vivienda y Servicios Públicos y Alimentos.

En Mendoza, los sectores que más incidieron fueron Educación, Vivienda y Servicios Públicos y Alimentos.

Por su parte, en Chaco, la suba adicional del mes se apoyó en Transporte y Comunicaciones, Atención de la Salud y Alimentos, este último por encima del promedio provincial.

En tanto, en enero el Indec mostró que el IPC tuvo una suba interanual del 32,4%, levemente por encima del registro del mes anterior. Solo tres provincias presentaron una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (37,2%), San Luis (33,6%) y Córdoba (33,2%); por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (22,8%).

Variaciones interanuales de la inflación por provincias (Politikon Chaco)

En Santa Fe, el IPC mantuvo el mismo nivel que en diciembre, pese a que divisiones como Salud y Alimentos mostraron aceleraciones. Sin embargo, estas fueron compensadas por la desaceleración en Vivienda y Servicios Públicos y Transporte y Comunicaciones.

En Neuquén, aunque la mayoría de las divisiones aceleró en enero, el efecto fue neutralizado por una fuerte desaceleración en Transporte y la estabilidad de Vivienda y Servicios.

En Tucumán, aunque Comunicación registró una fuerte aceleración, Transporte desaceleró con mayor intensidad tras el salto de diciembre y Alimentos redujo levemente su ritmo de aumento, lo que llevó a que el nivel general mostrara una leve desaceleración.

En Río Negro, la desaceleración en Transporte y Esparcimiento compensó la aceleración en Alimentos y otros rubros. Es importante señalar que esta provincia no publica un IPC ponderado. Esto significa que considera que cada producto o servicio tiene el mismo peso dentro del gasto, lo cual limita la comparabilidad metodológica con el resto.

En San Luis, pese a que algunos rubros como Vivienda y Servicios mostraron aceleraciones, las desaceleraciones en Alimentos, Transporte y Comunicaciones y otros sectores hicieron que el nivel general quedara por debajo del mes previo.

En Río Negro, la desaceleración en Transporte y Esparcimiento compensó la aceleración en Alimentos y otros rubros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, en Córdoba, la mayoría de las divisiones de su índice provincial, incluyendo Alimentos, Vivienda y Servicios y Transporte, desaceleraron, lo que permitió que enero cerrara con un nivel considerablemente menor al de diciembre.

La comparación entre provincias pone en evidencia que detrás del promedio nacional conviven realidades muy distintas, determinadas por variaciones sectoriales y decisiones locales. El análisis de enero muestra que la inflación no solo sigue en alza, sino que su impacto y sus causas presentan matices marcados según el territorio.

Cabe destacar que, a nivel nacional, con la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18, que no se aplicó por decisión del gobierno, se habría registrado una inflación algo menor, alrededor del 2,8%, según estimaciones de Equilibra.

La diferencia se debe a cambios en la ponderación de los bienes y servicios, destacando que alimentos y bebidas, con una alta suba del 4,7%, tienen mayor peso en la canasta vigente que en la actualizada.

Restaurantes y hoteles también tuvieron aumentos significativos. Los precios estacionales lideraron las subas, mientras que educación y prendas de vestir mostraron variaciones bajas o negativas.

