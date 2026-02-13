Economía

Mercados: suben las acciones argentinas, detrás de la tendencia de Wall Street

Los índices de Nueva York revirtieron las perdidas iniciales, tras la lectura de un positivo dato de inflación en los EEUU. El S&P Merval sube 0,4%

En Wall Street continúa el proceso de corrección de precios tras recientes máximos.

Los activos bursátiles argentinos reflejaban inestabilidad ante un contexto externo volátil, tras nuevos datos económicos estadounidenses y ventas provocadas por la inteligencia artificial.

Los índices bursátiles estadounidenses pasaron de caídas iniciales en un rango de 0,2% a 0,4% a una suba de hasta 0,5% a las 13:50 horas, después de que un informe sobre la inflación más suave de lo esperado mantuviera a la Reserva Federal en la senda de los recortes de los tipos de interés este año.

Con esta influencia, el índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires revirtió una baja inicial y pasó a subir 0,6% a 2.867.000 puntos, luego de derrumbarse un 5,5% en la sesión previa por un contexto global adverso.

En tanto, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una mínima baja de 0,1%, con un riesgo país de JP Morgan que sube a 518 puntos básicos para Argentina,

En los EEUU la inflación se enfrió más de lo esperado en enero, según mostraron los datos publicados el viernes por la Oficina norteamericana de Estadísticas Laborales.

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) mostró que los precios al consumidor aumentaron un 0,2% en enero con respecto al mes anterior y un 2,4% interanual. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban un aumento mensual del 0,3% en los precios al consumidor y un incremento anual del 2,5 por ciento.

Los analistas de Balanz indicaron que “la inflación de enero en Estados Unidos sorprendió a la baja al mostrar una variación de 0,2% mensual versus 0,3% esperado. El primer registro del año también se ubicó por debajo del de diciembre pasado (+0,3%). En cuanto a los componentes, los variación en alimentos se desaceleró a 0,2% desde 0,7% en diciembre, mientras que energía mostró una baja de 1,5% (desde +0,3%), principalmente por menores precios de la gasolina (-3,2%). El componente vivienda, uno de los de mayor peso y mayor resistencia a la baja que venía mostrando, tuvo una variación de 0,2% mensual desde 0,4% en diciembre por una menor presión en los alquileres”.

“En términos interanuales, la inflación total se redujo a 2,4% desde 2,7% en diciembre (se esperaba 2,5%), mostrando el menor registro desde mayo del año pasado. La inflación núcleo, en cambio, se mantuvo en 2,5%, en línea con lo esperado y por debajo del 2,6% de diciembre”, añadieron desde Balanz.

En el plano doméstico, el BCRA acumula compras por más de 2.000 millones de dólares en lo que va del 2026, en línea a las exigencias del FMI (Fondo Monetario Internacional).

Al respecto, una misión del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi finalizó el jueves su visita al país para monitorear los avances en las metas pautadas.

“Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días. Brindaremos más información a su debido tiempo”, dijeron fuentes oficiales del FMI sin dar más detalles.

La media sanción en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en búsqueda de una mayor desregulación para la tercera economía de Latinoamérica, da mayor confianza al presidente Javier Milei para avanzar en su política ortodoxa.

“La economía argentina bajo la presidencia de Javier Milei se desarrolla en un escenario marcado por cambios en la política económica, reordenamiento macroeconómico y transformaciones en la dinámica productiva del país”, dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

El Tesoro realizará la semana entrante un canje de deuda ligada a moneda dura por unos 2.400 millones de dólares, por otro instrumento similar con vencimiento en abril.

“Podría ser una buena idea no tomar aún deuda en los mercados internacionales de deuda, a pesar de una importante baja en el riesgo país, dado que la tasa que se pagaría -cercana al 9% anual- superaría a la tasa potencial de crecimiento del PIB -alrededor de 7% del PIB, sumando la inflación internacional-”, estimó el IERAL de la Fundación Mediterránea.

Los mercados financieros de Argentina permanecerán cerrados lunes y martes por las celebraciones de Carnaval.

