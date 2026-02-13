Compras más chicas y menos stockeo: el nuevo hábito frente al aumento de precios

El presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore, explicó que los consumidores priorizan productos básicos, evitan acumular mercadería y realizan compras diarias ante la suba sostenida de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo

La canasta básica alimentaria aumentó 5,8% en enero, según datos brindados por el INDEC. “Se trata del doble que el índice de inflación general, que fue de 2,9%“, advirtió Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la República Argentina, en una entrevista en Infobae en Vivo Al Mediodía. “El alza en los alimentos fue lo que más incidió en el índice este mes. No podés dejar de comer, es lo único que no se puede postergar”, subrayó Savore al referirse al impacto de los precios en la vida cotidiana.

El dirigente detalló que la diferencia entre el incremento en la canasta alimentaria y el índice de inflación general se mantiene de forma persistente. “Mientras la inflación general fue de 2,9% en enero, el aumento en la canasta alimentaria superó el 5%. La canasta básica alimentaria aumentó 37,6% frente al 32,4% de la inflación general en el último año.”

Savore precisó: “En productos envasados, comestibles, hubo subas de entre 3% y 4%. Aceite, un poco más. Productos de limpieza e higiene personal, entre 5% y 6%”.

Al abordar los aumentos en productos claves, ejemplificó con el caso del huevo. “Hoy un maple de huevos se puede vender en $4.500 al público”, señaló, aclarando que ese precio corresponde a la variedad más grande y blanca. Por su parte, Maru Duffard agregó la comparativa internacional: “Un litro de leche cuesta USD 1,37 en Argentina, USD 1,39 en Chile, USD 0,80 en Brasil y USD 1 en Estados Unidos, según los promedios que manejamos”.

Los consumidores priorizan productos básicos y evitan acumular mercadería ante la suba sostenida de precios y la pérdida de poder adquisitivo REUTERS/David Ryder

Savore describió cómo estos precios modificaron los hábitos de compra. “La venta se hace cada vez más hormiga. La gente viene, compra lo puntual, el paquete de fideos, el puré de tomate, y se va.” Añadió que la compra quincenal o mensual casi desapareció: “Ya no interesa stockear, ni a nosotros ni a los clientes”.

Los cambios en los hábitos de consumo llevaron a los comercios de proximidad a repensar su dinámica, según explicó Savore: “Hoy la señora ya no es más ama de casa, trabaja todo el día. Hay que repensar el negocio para que esa señora que llega a las seis de la tarde pueda resolver la comida rápido. Los productos precocidos y congelados se venden cada vez más”.

Asimismo, el presidente de la federación afirmó que el inicio del año trajo un descenso en las ventas. “La venta cae en enero y febrero por las vacaciones. Todos miramos marzo, cuando la familia regresa y la venta se acomoda. En lo que va de febrero, la venta se empezó a reactivar de a poco.”

El dirigente describió que, en los comercios de barrio, se observan modalidades variadas de compra: “En el formato nuestro, lo que se ve es la compra más chica, pero también hay ventas grandes, de $5.000 a $50.000. El supermercado tiene escalones de venta más altos, pero la compra diaria se impone”.

La diferencia en el aumento de precios entre la canasta alimentaria y la inflación general se mantiene constante desde el último año (Europa Press)

Savore destacó el rol de las pymes alimenticias frente a las grandes marcas: “Hay diferencia de precios. Un pan lactal PYME de excelente calidad lo vendemos a $2.500, contra $7.000 de la marca más conocida. Las PYMEs avanzan en la góndola porque la gente elige y busca precio”. También subrayó la importancia de la libertad de precios: “Cuando se habló de libertad de precios parecía que se venía el mundo encima, pero la gente decide si compra o no”.

En cuanto a la estrategia diaria de los almaceneros, Savore indicó que el comercio de proximidad se apoya en la actualización constante del contacto con proveedores y clientes. “Todos los días analizamos qué demanda el cliente. Hay muchas promociones en distribuidores y pymes, y cada vez más comercios se adaptan rápido”. Además, recalcó la importancia de la comunicación digital interna: “Los almaceneros se mantienen conectados en grupos de WhatsApp donde informan sobre promociones y oportunidades”.

Consultado sobre la diferencia de precios entre provincias y el peso de las grandes marcas, Savore aclaró: “Los precios están en todos lados igual en lo que es primera marca. Cuando viene el aumento, viene para todos. Lo que se está trabajando es fortalecer la oferta de productos PYME”.

Los hábitos de consumo cambiaron, con compras más chicas y frecuentes, y disminuyó el interés en hacer stock frente al aumento de precios (Freepik)

Compartió datos recientes para ilustrar el repunte del sector: “En 2025, mientras los hipermercados tuvieron caídas en ventas, el comercio de proximidad de alimentos creció 9,4% en noviembre, según datos de la consultora Asentia”.

Al referirse a los últimos meses y las perspectivas para este año, Savore remarcó que la rentabilidad fue menor debido a la escasa actualización de precios. Sin embargo, las adaptaciones y el esfuerzo colectivo orientan al sector para afrontar el escenario que viene.

