Economía

Vacaciones, despidos y banco de horas: qué cambia con el proyecto de reforma laboral que aprobaron los senadores

Se trata de tres puntos clave del proyecto y que impactarán en los distintos empleos. Los detalles de la iniciativa que obtuvo la luz verde de la Cámara Alta

Guardar
El Senado le dio media
El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral.

En la previa a su tratamiento en el Senado, se introdujeron 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral, que finalmente terminó aprobándose en las primeras horas de este jueves. Vacaciones, indemnizaciones por despidos y banco de horas son algunos de los puntos del texto que impactarán de manera más inmediata sobre los trabajadores.

Estos no sufrieron modificaciones durante las negociaciones de las últimas semanas entre el Gobierno, las empresas y los gremios, pero en el texto final se puede visualizar en detalle lo que votaron los legisladores.

Vacaciones

En primer lugar, de acuerdo a la norma, las vacaciones anuales se deben conceder entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.

La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días. Las Convenciones Colectivas de Trabajo pueden establecer sistemas diferentes de notificación, de acuerdo con las particularidades de cada actividad.

Las vacaciones anuales se deben
Las vacaciones anuales se deben conceder entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como novedad, el empleador y el trabajador pueden convenir el fraccionamiento del período vacacional. Cada uno de los tramos no debe ser inferior a siete días corridos.

Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.

Indemnizaciones por despidos

El proyecto sostiene que, en caso de despido sin justa causa, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

Sin embargo, a diferencia del esquema actual, no se incluyen en la base de cálculo conceptos de pago no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario o premios que no sean de pago mensual.

El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad. Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento. La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.

El monto de la indemnización
El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad (Imagen ilustrativa Infobae)

La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales. Asimismo, la ley prevé que, mediante convenio colectivo, las partes pueden sustituir este régimen por un fondo o sistema de cese laboral a cargo del empleador.

En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad, y en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.

El empleador y quienes tengan responsabilidad solidaria son los únicos responsables del pago de las indemnizaciones. Si el empleador decide utilizar recursos de un Fondo de Asistencia Laboral, debe cumplir un procedimiento de notificación y documentación, y la transferencia al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Por otra parte, el texto establece que, en caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas. Para grandes empresas, el máximo permitido es de seis cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta doce cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%,

Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original. Para contratos eventuales, se aplican los mismos criterios generales.

Banco de horas

Según el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado, el régimen de compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que ambas partes lo suscriban por escrito. La normativa establece que la prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.

Según el proyecto, el régimen
Según el proyecto, el régimen de compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que ambas partes lo suscriban por escrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas de compensación, se incluyen el régimen de horas extras, el banco de horas y los francos compensatorios, según el marco de la jornada laboral vigente.

De acuerdo con la legislación laboral, este tipo de acuerdos también puede celebrarse entre el empleador y la representación sindical de la empresa. En todos los casos, el régimen debe respetar los descansos mínimos exigidos por la ley, con el objetivo de garantizar la protección y el beneficio del trabajador.

Respecto a la jornada reducida, la norma señala que solo podrá implementarse cuando así lo dispongan las leyes vigentes, los contratos individuales, los Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos colectivos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer métodos de cálculo de la jornada máxima sobre la base de promedios, de acuerdo a las características de cada actividad, siempre que se respeten los descansos mínimos de doce horas entre jornadas y de treinta y cinco horas para el descanso semanal.

El sistema de banco de horas permite compensar una jornada mayor en determinados días con una menor en otros, siempre que no se supere el máximo legal de la semana o el que determine el régimen laboral específico, ya sea por ley especial o por convenio colectivo.

Temas Relacionados

reforma laboralsenadovacacionesindemnizacionesdespidosbanco de horasúltimas noticias

Últimas Noticias

Tras el pico de inflación de enero, el Tesoro retiró pesos del mercado para limitar la suba de precios

Renovó mucho más de lo que vencía en la licitación de ayer y retirará $1,7 billones del mercado. El objetivo es que la oferta de pesos por la compra de divisas no genere mayor impacto sobre los precios

Tras el pico de inflación

Motosierra fiscal: cuáles fueron los gastos que más se ajustaron en enero y qué meta fijó el Gobierno para 2026

Un informe privado expuso qué partidas recortó el Gobierno durante enero de 2026. Cuál es el objetivo fiscal para este año y el cambio que viene en materia de subsidios

Motosierra fiscal: cuáles fueron los

Todas las marcas, todos los modelos: cuáles son los autos que más aumentaron en el último año en comparación con la inflación

Aunque para muchas personas los vehículos nuevos están caros, la comparación con el índice de precios al consumidor no los deja tan mal parados

Todas las marcas, todos los

¿Dólares o pesos?: en qué activos se refugian los inversores argentinos y cuál es el principal motivo

En un contexto de estabilidad cambiaria, los agentes financieros se inclinan por una alternativa en particular. El impacto de los datos estadounidenses de empleo y de precios en los mercados

¿Dólares o pesos?: en qué

Desde el inicio del gobierno de Milei se perdieron 300.000 empleos asalariados registrados

La mayoría de las bajas corresponden al sector privado. Qué pasó con los trabajadores del Estado, los independientes y los monotributistas

Desde el inicio del gobierno
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Ascienden a más de 7.000

Ascienden a más de 7.000 los muertos por la represión en las protestas masivas contra el régimen de Irán

Líderes de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para debatir cómo reforzar su economía ante la presión de EEUU, Rusia y China

Cuba, opción colapso

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos y cinco heridos

El escritor que desafió a Amazon publica un libro sobre Buenos Aires y relanza su clásico sobre librerías