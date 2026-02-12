El Banco Central volvió a comprar dólares y acumula más de USD 2.000 millones en 2026

El BCRA encadenó 29 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 29 jornadas consecutivas con saldo favorable en sus intervenciones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, tras adquirir USD 141 millones este jueves. Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria sumó más de USD 2.000 millones, cifra que equivale a poco más del 20% de la meta anual de acumulación de reservas.

En las últimas 29 ruedas, las compras totalizaron USD 2.047 millones, dentro de lo que se conoce como la “fase 4” del programa económico vigente. Para estas operaciones, el BCRA emite pesos sin esterilizar para mantener la liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés. Luego, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de las licitaciones de deuda pública en moneda nacional.

Por otro lado, las reservas internacionales alcanzan actualmente USD 45.056 millones, con una baja diaria de 251 millones de dólares. El stock llegó a su mayor nivel desde agosto de 2021, ubicándose en USD 46.240 millones en el último mes, en parte por el alza del precio internacional del oro, que cayó a USD 4.950 por onza. Este metal, considerado refugio en contextos de incertidumbre, incide directamente en el balance del BCRA, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El flujo de compras del BCRA se sostiene por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas privadas. El organismo prevé que aún resta el ingreso de cerca de USD 3.600 millones provenientes de emisiones externas del sector corporativo, lo que ampliaría la oferta de divisas en el mercado oficial. De acuerdo con PwC, en 2025 las compañías argentinas emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, lo que contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio durante ese año.

Las previsiones oficiales para 2026 contemplan compras netas de divisas entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según el ritmo de remonetización. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de dólares. Hasta el momento, la entidad ya superó el 20% de su objetivo anual.

El BCRA fijó un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para las compras de divisas, a fin de resguardar la estabilidad cambiaria. En ocasiones, ese tope fue excedido, situación que fuentes privadas atribuyen a operaciones fuera del circuito mayorista habitual.

La entidad aclaró que está facultada para adquirir divisas fuera del mercado mayorista, a través de acuerdos directos con empresas o entidades, con la finalidad de evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

El dólar, en su valor más bajo en cuatro meses

Con un volumen operado de USD 398 millones, el dólar mayorista registró este jueves su sexta baja consecutiva, alcanzando el nivel más bajo en los últimos cuatro meses. El valor oficial retrocedió cinco pesos, equivalente a 0,4%, y cerró en $1.395, ubicándose por debajo de $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre, cuando cotizaba a 1.380 pesos.

A lo largo de febrero, el tipo de cambio que se negocia en el MLC acumuló una reducción de 52 pesos o 3,6 por ciento. Considerando el periodo transcurrido de 2026, la disminución asciende a 60 pesos o 4,1 por ciento.

Para la fecha, el Banco Central estableció el tope de la banda cambiaria en $1.583,39, lo que dejó al dólar mayorista a 188,39 pesos o 13,5% por debajo de ese límite de flotación.