Mercados: bajan las acciones y los bonos mientras se espera por el tratamiento legislativo de la reforma laboral

El S&P Merval cae 1,8% y los títulos públicos restan 0,1% en promedio. Los agentes evalúan los alcances de la iniciativa oficial que llegó a recinto con modificaciones

Wall Street asimila los recientes datos de empleo en EEUU.

Las acciones y los bonos negocian con mayoría de bajas este miércoles, mientras se aguardan novedades con el tratamiento legislativo de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

A las 12:10 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires negocia con una baja de 1,8%, en los 3.005.000 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- promedian una leve merma de precios del 0,1 por ciento, con un riesgo país estabilizado en los 507 puntos básicos.

Las bolsas de Nueva York operan con leves ganancias después de conocido un positivo dato de empleo en los EEUU. La economía norteamericana agregó 130.000 puestos de trabajo en enero, mucho más de lo que los economistas habían anticipado, mientras que la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4,3%, según mostraron datos del Departamento de Trabajo publicados el miércoles.

Aún así, según las cifras actualizadas para 2025, la economía ganó 181.000 puestos de trabajo durante todo el año pasado, cifra revisada a la baja respecto del crecimiento informado anteriormente de 584.000 puestos de trabajo, el ritmo más lento de crecimiento del empleo fuera de una recesión desde 2003.

En el plano local, el Gobierno consiguió quórum este miércoles en el Senado para debatir la Reforma Laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT (Confederación General del Trabajo), que resistió varios puntos del articulado. A su vez, los gremios realizan una marcha hacia el Congreso para protestar contra el proyecto, que de aprobarse pasaría a tratarse en la Cámara de Diputados.

En la previa, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció un “acuerdo” para tratar este miércoles la reforma laboral, a la que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Entre otros puntos, los bloques aliados y los gobernadores contemplaron la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

La versión final tiene 28 modificaciones consensuadas respecto del dictamen de mayoría. La más importante es la eliminación del artículo 190, que planteaba una rebaja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%. Además, se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales, y se mantendrán por dos años los aportes solidarios a sindicatos y organizaciones patronales, con topes del 2% y 0,5%, respectivamente.

Por otra parte, los agentes financieros evaluaron el dato de IPC del INDEC correspondiente a enero. “La inflación minorista de enero fue de 2,9% mensual (32,4% interanual), 0,5 punto porcentual por encima de las expectativas relevadas en la encuesta REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) del Banco Central”, indicó Aldazábal y Compañía.

“Hacia adelante, la típica estacionalidad más baja en el mes de febrero para los precios podría sugerir una desaceleración temporal antes de marzo, mes que se suele ver influenciado significativamente por aumentos en Educación e Indumentaria. Sin embargo, mediciones privadas de alta frecuencia sugieren que no descendería por debajo del 2,5% mensual dado el impacto del ajuste de tarifas y servicios regulados”, agregó.

“Como punto positivo, la inflación núcleo -que mide el proceso inflacionario subyacente y elimina factores estacionales- descendió levemente a 2,6% mensual. No hubo demasiada reacción en el mercado hoy, ya que el consenso ya esperaba un registro en estos niveles. Es decir, el mercado ya estaba ‘priceando’ (asumiendo en precios) una inflación más alta que la que descontaba la semana pasada antes de que saliese el dato”, señalaron desde Puente.

Para los expertos de Rava Bursátil “el dato se ubicó debajo de los registros previos de la ciudad de Buenos Aires y resultó acorde a las proyecciones de los analistas. Con esta cifra se ajustan las bandas cambiarias y de los títulos públicos vinculados a la inflación”.

“Mientras los mercados internacionales evalúan el sendero de tasas de referencia en los EEUU, dado que la Reserva Federal podría efectuar un nuevo recorte en junio, en la última semana “los precios de los bonos de Alto Rendimiento subieron 0,2%, mientras que los de Grado de Inversión 0,3%, y los bonos latinoamericanos, un 0,2%”, indicaron desde Puente.

