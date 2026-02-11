Javier Timerman habló sobre el plan antiinflación: “La contra es que la economía difícilmente levante en el corto plazo”

El plan antiinflacionario del Gobierno enfrenta un desafío central: según el economista y asesor financiero Javier Timerman, la economía difícilmente repunte en el corto plazo mientras se mantengan las medidas actuales, como las tasas de interés altas y un fuerte control monetario. El economista destacó que, pese a esta limitación, la estrategia apunta a reducir la inflación y dar señales de estabilidad política y compromiso fiscal, elementos que influyen directamente en la confianza de los inversores y en la percepción de los mercados.

Timerman analizó que la tranquilidad generada por las elecciones recientes permitió que los mercados reaccionaran positivamente, reduciendo el riesgo país y aliviando la presión sobre el dólar. Señaló que esta victoria política le dio margen al Gobierno para avanzar en reformas y medidas económicas que otros ejecutivos no se animaron a implementar.

En relación con los sindicatos y la reforma laboral, Timerman recordó que los inversores se mostraban escépticos sobre la capacidad de Milei para gobernar y que se enviaron emisarios a Nueva York para dialogar con fondos de inversión. Los representantes de Milei aseguraron que los gremios, conscientes de la pérdida de afiliados por la informalidad laboral, buscarían recomponer su participación, lo que reduciría el riesgo de conflictos que paralicen la actividad económica.

El economista subrayó que las huelgas ya no generan el mismo impacto que antes, un fenómeno que, según explicó, no es exclusivo de Argentina, sino global. Comparó la situación actual con su juventud, cuando huelgas generales paralizaban calles enteras, y enfatizó que los conflictos laborales se manejan de manera distinta en la actualidad.

Preocupa la actividad económica

Sobre la política económica, Timerman afirmó que Argentina atraviesa una crisis política que condiciona cualquier acción económica. Destacó que el Gobierno opta por un enfoque antiinflacionario, con tasas de interés reales muy altas y medidas monetarias estrictas. Este modelo tiene ventajas en términos de estabilidad monetaria, pero limita la recuperación de la actividad económica en el corto plazo.

Según Timerman, los fondos internacionales priorizan la estabilidad institucional y la política por encima de indicadores económicos puntuales Captura - Javier Timerman – Infobae en Vivo

En cuanto al respaldo internacional, el economista explicó que la capacidad del Tesoro estadounidense de brindar apoyo financiero funciona como un factor de tranquilidad para los mercados. Sin embargo, advirtió que esta ayuda depende de la alineación política de Argentina y del desempeño electoral del Gobierno, y no es un recurso ilimitado.

Timerman señaló que los inversores se enfocan más en la política y la estabilidad institucional que en los indicadores económicos inmediatos. Comentó que, en conversaciones con fondos internacionales, la mayor preocupación es si la política argentina podría generar debilidad gubernamental o desarticulación institucional. La falta de una oposición consolidada y visible permite al Gobierno avanzar con mayor determinación en su agenda económica.

El economista afirmó que la Argentina no será predecible durante los próximos cinco años, debido a la rapidez con la que se desencadenan los procesos políticos. Los inversores internacionales buscan políticas de estado, consensos básicos y resultados sostenidos, pero en Argentina los procesos ocurren de manera vertiginosa y las decisiones se toman con rapidez, remarcó.

A su vez, Timerman destacó que, pese a la percepción de riesgo, la estabilidad electoral y la posibilidad de implementar reformas generan confianza en ciertos sectores de inversión. Señaló que el Gobierno demuestra audacia al ejecutar medidas que otros consideraban necesarias pero que no se animaban a implementar, como el ajuste de tasas, el control de la inflación y reformas laborales puntuales.

Sobre el carry trade, Timerman explicó que consiste en aprovechar la diferencia de tasas de interés entre el peso y otras monedas, siempre que no exista riesgo de devaluación. Señaló que esta estrategia no dura indefinidamente y que, eventualmente, el dólar se ajustará o las tasas de interés cambiarán. Destacó que la actividad económica será la variable clave: mientras la economía no repunte, la capacidad de mantener tasas altas y un tipo de cambio estable será limitada.

El economista comparó la situación actual con gobiernos anteriores, como los de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Comentó que la población no percibió un riesgo económico inmediato ante un cambio de gobierno, ya que las experiencias recientes mostraron que el impacto directo sobre los ingresos y la economía fue limitado. Esta percepción influye en la política y permite al Gobierno implementar medidas económicas con mayor confianza.

En cuanto a la oposición, Timerman explicó que la reorganización de los sectores opositores suele ocurrir un año y medio antes de las elecciones, lo que genera dinámicas políticas rápidas. Mientras no se perciba presión política significativa, el Gobierno mantiene su agenda económica y de estabilidad monetaria sin grandes restricciones.

"Argentina no será predecible en los próximos cinco años", remarcó el analista, en referencia a la rapidez de los procesos políticos y la falta de consensos de largo plazo Captura - Javier Timerman – Infobae en Vivo

En materia de acuerdos internacionales, Timerman señaló que los inversores observan oportunidades de comercio exterior y alianzas estratégicas con socios internacionales. Explicó que la comunicación clara sobre políticas económicas y acuerdos sectoriales influye directamente en la formación de expectativas y la confianza de los mercados.

Finalmente, Timerman reiteró que mientras el Gobierno mantenga su enfoque antiinflacionario, con tasas altas y control monetario, la economía tendrá limitaciones de crecimiento en el corto plazo. La evolución de la actividad económica y la capacidad de sostener la agenda política serán factores determinantes que los mercados seguirán de cerca en los próximos meses y años.

