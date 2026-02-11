Carlos Melconian: “El Gobierno no ha logrado quebrar la estanflación”

Carlos Melconian reclamó un plan de estabilización con medidas de shock y apertura económica

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a remarcar que el Gobierno enfrenta el desafío de implementar un plan de estabilización que provoque un fenómeno de expansión y permita dejar atrás la estanflación. El especialista sostuvo que esta cuestión resulta más urgente que el nivel actual de la inflación.

En declaraciones radiales, Melconian subrayó la importancia de un relanzamiento del programa económico oficial. “Hace falta un relanzamiento, un plan de estabilización, de shock, que lleve la inflación inmediatamente a cero, con pátina ortodoxa, que va a ser muy difícil dada la ideología del Gobierno”, señaló el economista en Ravio Rivadavia.

El ex presidente del Banco Nación puntualizó que “al Gobierno le faltan corregir precios relativos, eso lo sabíamos desde el primer día”. “Se necesita un plan de shock que provoque un fenómeno de expansión, que nos saque de la estanflación y tenga una dinámica simultanea de apertura económica”, remarcó.

El análisis de Melconian incluyó una advertencia sobre la urgencia de modificar la estrategia oficial. Para el economista, la meta de reducir la inflación a 30% anual resulta preferible a sostener un índice de 300%. “Lo que tiene que estar fuera de discusión es que 30% anual es mejor que 300%”, expresó. Recordó declaraciones previas de funcionarios del actual Gobierno y mencionó: “Un viceministro de economía de este Gobierno aseguró que la inflación ya fue”, para luego preguntarse: “¿Dónde está ese viceministro con un 2,9% de inflación?”.

La inflación de enero, dada a conocer este martes, se aceleró nuevamente y alcanzó un 2,9% según informó el Indec, y acumuló una variación interanual de 32,4%. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los aumentos del mes, con una suba de 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, que mostraron un alza de 4,1%. El índice de precios reflejó presiones sostenidas, especialmente en los productos básicos, que impactaron con fuerza en los hogares de menores ingresos.

El economista advirtió que la inflación bajó pero la economía sigue estancada

A nivel regional, el índice de inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró un 3,1% para enero y un acumulado interanual de 31,7%. Consultoras privadas habían estimado variaciones menores. Incluso, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó una inflación de 2,4% para el mes.

Balance de la gestión

En el balance de los dos años de gestión, Melconian cuestionó la falta de resultados en términos de crecimiento y reducción de la inflación. “El Gobierno a lo largo de dos años no ha logrado quebrar la estanflación, es decir una economía que está parada y con inflación”, planteó. Sostuvo que el nivel de actividad “cayó y después rebotó, pero ya está en niveles iguales a otros del 2011 para acá”.

El economista resaltó que la inflación pasó de 300% a 30%, aunque advirtió que “todavía da la pelea en un 2 por ciento mensual”. Describió que el programa económico oficial “está entrando en un formato de falta de musculatura” y aseguró que “hasta ahora, no hay ninguna reforma estructural, ninguna desregulación”.

El diagnóstico de Melconian se concentró en la falta de reformas estructurales. Señaló que hasta el momento no se concretó ninguna desregulación relevante. Además, advirtió que el esquema actual del programa económico muestra signos de debilidad. Para el ex presidente del Banco Nación, la ausencia de transformaciones profundas limita las posibilidades de crecimiento y recuperación de la economía.

Melconian vinculó la falta de reformas a la debilidad del programa económico que implementa el Gobierno. Describió que, pese a la desaceleración de los precios, la economía no logra salir del estancamiento. Sostuvo que el rebote de la actividad no permitió superar el nivel de años anteriores y que el desafío central sigue siendo estimular un crecimiento sostenido.