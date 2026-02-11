ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 5

ANSES publicó el calendario de pagos de febrero 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios sociales con DNI terminado en 5 (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para el mes de febrero de 2026. En ese sentido, quienes tengan el DNI finalizado en 5 deberán consultar cuidadosamente el cronograma para conocer la fecha exacta de cobro.

Dicho cronograma, publicado por la ANSES y disponible en su sitio web, organiza las fechas según el tipo de prestación y la terminación del documento, considerando los feriados nacionales y el esquema escalonado dispuesto para evitar demoras en las entidades bancarias.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobren la jubilación mínima o una pensión que no supere ese monto y tengan DNI terminado en 5 podrán acceder a sus haberes el 18 de febrero de 2026. Según la última actualización informada por ANSES, el haber mínimo garantizado es de $359.254,35. Además, para febrero se acredita un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total a $429.219,42 para quienes perciben la mínima. El pago se realiza en la cuenta bancaria habitual y puede visualizarse desde la jornada asignada.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para jubilados y pensionados cuyo haber mensual supera el mínimo, el calendario oficial indica que el pago para quienes tienen DNI finalizado en 5 será el 25 de febrero de 2026. En estos casos, el monto máximo de la jubilación asciende a $2.417.441,63. El bono extraordinario de $70.000 se otorga en forma proporcional, de modo que la suma del haber y el bono no supere $429.254,34. Los montos pueden consultarse en el recibo de haberes digital y están sujetos al esquema de movilidad mensual, regulado por el decreto 274/2024.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 18 de febrero de 2026. La AUH es una de las principales herramientas de protección social y su monto se ajusta periódicamente según la política de movilidad. Para febrero de 2026, el monto base de la AUH es de $52.554, según la comunicación oficial de ANSES. El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria informada al organismo.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 5 podrán cobrar el 19 de febrero de 2026. Este beneficio está destinado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. El monto de la asignación para febrero de 2026 es de $52.554. El acceso a este pago sigue el mismo esquema escalonado por terminación de documento, con el objetivo de garantizar un trámite ordenado y ágil en los puntos de cobro.

Las futuras madres beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 5 accederán a su prestación el 19 de febrero (ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Para quienes reciben la Asignación por Prenatal o la Asignación por Maternidad y tienen DNI terminado en 5, la fecha de pago es el 13 de febrero de 2026. El monto de estas asignaciones varía según los ingresos del grupo familiar y la categoría laboral de la beneficiaria, oscilando entre $13.864 y $69.407 para febrero de 2026, de acuerdo con la escala oficial publicada por ANSES. Estas prestaciones acompañan económicamente a trabajadores registrados durante el embarazo y el período posnatal.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, para titulares con DNI terminado en 5, se abonan el 11 de febrero de 2026. El monto estimado para febrero es de $251.453,59, mientras que los titulares también perciben el bono extraordinario de $70.000. Este esquema de actualización mensual busca equiparar el incremento de las jubilaciones y se ajusta conforme al índice de inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Plan Desempleo

Quienes sean beneficiarios del Plan de Desempleo 1 y tengan DNI terminado en 5 cobrarán el 26 de febrero de 2026. El monto depende del período trabajado y del salario percibido anteriormente, con un mínimo de $62.500 y un máximo de $125.000 para febrero de 2026, según la escala oficial de ANSES. Los pagos se efectúan por transferencia bancaria en la cuenta declarada por el beneficiario.

Todos los pagos pueden visualizarse desde la fecha asignada en la cuenta bancaria y se efectúan únicamente en sucursales habilitadas y la red de cajeros automáticos. Es fundamental presentar el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta de débito para efectuar el retiro.

No obstante, se recomienda consultar el calendario actualizado en la página oficial de ANSES o a través de su aplicación móvil.