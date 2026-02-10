Tras la polémica del Indec, hoy se conoce la inflación de enero y las consultoras esperan un dato por encima del 2%

El Indec difundirá el IPC de enero en un contexto de transición en la conducción del organismo y con expectativas privadas por encima del 2 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer dato de inflación de 2026 se conocerá tras los cambios en la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la suspensión de la nueva fórmula para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese contexto, existen expectativas dispares entre las mediciones privadas, aunque todas superan el 2 por ciento.

Luego de la renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo estadístico, el Indec oficializará en las próximas horas el IPC correspondiente a enero, que será el primero del año y se publicará bajo la misma metodología aplicada en los últimos años.

En la previa a la publicación del informe oficial, las consultoras privadas anticipan que la inflación del primer mes del año se ubicaría por encima del 2%, con una dinámica en la que el rubro de alimentos y bebidas tuvo un peso determinante.

Según la consultora Equilibra, la inflación nacional de enero fue del 2,2 por ciento. En su desagregado, el informe señaló que el aumento estuvo “impulsado por alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y precios regulados (2,4%)”.

Además, el resto del IPC Núcleo mostró un avance del 2%, una cifra similar a la registrada en los precios estacionales. De esta manera, el relevamiento mostró una suba generalizada, con variaciones parejas tanto en la inflación núcleo como en los componentes más volátiles del índice.

En la misma línea, Analytica reportó una desaceleración de los precios hacia el cierre del mes, aunque el promedio mensual también se ubicó por encima del 2 por ciento. “Durante la cuarta semana de enero registramos una variación semanal de 0,1% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires”, indicó la consultora en su estudio.

A pesar de ese freno en los últimos días, el promedio de las cuatro semanas relevadas fue del 2,4 por ciento. El informe destacó que, si bien hubo cierta dispersión en los incrementos a lo largo del mes, los alimentos y bebidas continuaron mostrando subas superiores al promedio general.

Por su parte, Libertad y Progreso estimó un incremento del 2,6% en el IPC de enero. “El IPC LyP proyecta un avance del 2,6% mensual, lo que se ubicaría levemente por debajo del 2,8% obtenido en diciembre”, señalaron desde la entidad liberal. Si se confirma ese dato, la inflación interanual alcanzaría el 32,1%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de los meses previos.

Las consultoras privadas anticipan que los alimentos y bebidas volvieron a ser el principal motor de la suba de precios en el inicio de 2026 REUTERS/Irina Dambrauskas

Econviews también puso el foco en la evolución semanal de los precios de alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires. El relevamiento de la consultora arrojó una variación del 0,2% en la cuarta semana de enero. Según el informe, dentro del rubro se destacó una baja en los precios de verdulería (-1,7%) y una suba en bebidas (+0,9%). Al considerar el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación acumulada fue del 2,8%, un nivel similar al registrado en diciembre.

El lunes se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre se publica antes que el índice nacional del Indec. Esta fue del 3,1% en enero y de 31,7% en los últimos doce meses, por lo que puede marcar una tendencia de la cifra que se conocerá este martes.

El registro representa un aumento frente al dato de diciembre, que se había ubicado en 2,7%, apenas por debajo del promedio nacional de 2,8 por ciento. Según el Indec, la inflación acumulada en 2025 fue de 31,5%, el nivel más bajo en ocho años. No obstante, en los meses recientes se observó un repunte en distintos sectores, tendencia que se reflejó nuevamente en enero de 2026.

Cuándo se espera que la inflación baje del 2% mensual

Los principales analistas de mercado proyectan que la inflación recién perforaría el 2% mensual en el segundo trimestre de 2026 y disminuiría a un dígito anual en 2028.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anticipó que la inflación sería del 2,4% en enero y 2,1% en febrero. El reporte advierte que la disminución prevista para el segundo mes del año no representa una reducción significativa en el ritmo de aumento de los precios. De hecho, las estimaciones indican que la inflación mensual permanecería por encima del 2% durante el primer trimestre.

Para marzo, los analistas esperan una suba del 2,2%, y estiman que recién en abril el índice se ubicaría por debajo de ese umbral, con una proyección del 1,9 por ciento. A partir de ese mes, el escenario previsto muestra una moderación gradual, sin caídas abruptas en el corto plazo, aunque con una tendencia descendente: 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio.