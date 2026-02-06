Polémica por el nuevo IPC: cuándo empezó el conflicto entre el Gobierno y Lavagna y cuál fue la clave de su salida

No habrá cambios en el IPC hasta que no se consolide el proceso de desinflación, según el Gobierno

Aunque la salida de Marco Lavagna del Indec resultó sorpresiva por ocurrir a días del lanzamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ahora quedó postergado hasta nuevo aviso, las tensiones entre el Gobierno y el ex titular del organismo no eran nuevas.

“A Lavagna lo tendríamos que haber echado antes”, se lamentan en Casa Rosada, luego de una semana en que la renuncia del economista quedó en el centro de la discusión pública, con comparaciones a la intervención del instituto en 2007.

La actualización de la canasta del IPC tenía como objetivo reflejar con mayor fidelidad los patrones de consumo de los argentinos, ya que la medición vigente se realiza con parámetros de hace más de dos décadas, surgidos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004.

Marco Lavagna, ex titular del Indec

Fax y accesorios para fax, cintas de video y VHS y revelado de películas fotográficas son algunos de los ítems en desuso que se toman en consideración a la hora de construir el dato de inflación. El plan era corregir ello y que rubros como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte ganen mayor peso.

El cambio se comunicó en octubre y el calendario establecía que empezaría a aplicarse a partir de enero. Incluso días atrás, en el Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA contemplaba su implementación. Además, era un pedido explícito del FMI, según el último Staff Report.

Fuentes del Ejecutivo señalan que hace poco más de un mes se decidió aplazar dicho IPC, hasta que se consolide el proceso de desinflación, estimado para mediados de 2026. Esto generó tensiones con Lavagna, quien no estaba de acuerdo con ese criterio y se vería obligado a dar marcha atrás con el anuncio oficial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en ese sentido: “La visión nuestra es que no hay que modificar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo”.

Caputo: “La visión nuestra es que no hay que modificar el índice ahora". REUTERS/Tomas Cuesta

Para Casa Rosada, el momento de dimisión de Lavagna no fue aleatorio ya que “eligió el día en que los canales de televisión lanzan su nueva programación para renunciar”. Aseguran que fue “todo una jugada de Massa”. No obstante, en el Frente Renovador, espacio al que efectivamente el economista era cercano, comentan que la relación se resquebrajó una vez que decidió seguir al frente del Indec tras la asunción de Javier Milei y que hace más de un año que no hay contacto.

Esto contrasta con las declaraciones formales de Caputo: “Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente”.

Las “diferencias metodológicas” entre el ex titular del Indec y el Gobierno no se limitaban al IPC, sino también a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de Ocupación Hotelera (EOH), que, entre otros aspectos, relevan la cantidad de divisas que gastan los turistas extranjeros cuando llegan al país.

Los datos mostraban persistentes déficits y en la cartera que conduce Daniel Scioli sostenían que no se estaban reflejando los consumos reales. Como resultado, se le cortó el financiamiento al organismo estadístico para esa publicación y se espera que la Secretaría de Turismo presente una medición propia.

Según el IERAL, el déficit turístico de 2025 arrojaría un rojo de entre USD 7.000 millones y USD 8.500 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex Ministerio de Turismo de la Nación y, dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, el Indec informa que, a partir de enero de 2026, se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”, comunicaron en diciembre.

“El Instituto hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”, agregó.

En paralelo, en Casa Rosada muestran satisfacción con el reemplazante de Lavagna, Pedro Lines. Afirman que es un técnico intachable y que no hay motivos para desconfiar, ya que se desempeñaba como director del Indec desde 2018.