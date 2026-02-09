Economía

Mercados: las acciones argentinas caen hasta 7% en Wall Street y los bonos negocian estables

El S&P Merval cede 0,8%, mientras que los títulos públicos en dólares avanzan un leve 0,2%, con un riesgo país en los 511 puntos básicos

Las acciones argentinas siguen atrapadas de la tendencia débil de los índices de Wall Street, que este lunes operan con cifras mixtas con la expectativa puesta en el informe de empleo de enero en los EEUU, que la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el miércoles 11.

A las 12 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 0,8%, a 2.950.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Nueva York destacaban los retrocesos de Edenor (-7,1%) y Banco Supervielle (-6,5%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- sostienen una ganancia de 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cede un entero, a 511 puntos básicos.

La firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, que debe ser ratificado por el Congreso, y los coletazos de la postergación de una nueva medición del índice de inflación, son temas que se mantienen en la mira de los inversores.

El contexto externo, las compras de dólares del Banco Central para reforzar reservas, la misión del FMI (Fondo Monetario Internacional) que se encuentra en el país, y en lo político el tratamiento de una reforma laboral y fiscal en el Congreso, marcarán el ritmo del mercado.

“El Acuerdo de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos es una excelente noticia para una economía relativamente cerrada como la Argentina. En principio, de acuerdo al texto del acuerdo, la mayoría de los compromisos parecerían estar del lado argentino, cuando hoy por hoy los aranceles son más altos del lado americano que del argentino”, dijo el equipo de Research de Puente.

“El sector que parecería más beneficiado es el de la carne, donde la cuota preferencial se amplía significativamente. En principio, podrían beneficiarse los sectores del acero y el aluminio, pero no hay ningún compromiso concreto del lado americano”, señaló.

“La noticia del acuerdo con EEUU es positiva pero no creemos que tenga un impacto inmediato relevante en los precios de los activos locales. El entendimiento estaba en buena medida descontado y todavía restan conocerse detalles de su implementación para determinar su alcance”, dijo Mariano Ortiz Villafañe, economista de Aldazábal y Compañía. “Pensamos que el mercado seguirá enfocado en el ritmo de acumulación de reservas, los avances de las reformas en el Congreso y cualquier indicio sobre la estrategia del gobierno para retornar a los mercados de deuda”, añadió.

“El acuerdo entre EEUU y Argentina trae nuevas oportunidades para aquellas empresas exportadoras, que ahora podrán vender sus productos en EEUU con mayor facilidad. Sectores vinculados al agro y ganadería se verían favorecidos a la vez que la posibilidad de abrir inversiones norteamericanas en Argentina podría apuntalar la economía real”, dijo el economista Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“El ruido sobre el INDEC no tuvo impacto en el mercado. Los bonos CER (ajustados por inflación) no solo terminaron la semana en alza, sino que en los últimos meses con una u otra metodología la diferencia era de 0,1 o 0,2 puntos al mes. Así, el ruido fue más político que económico”, dijo el economista Roberto Geretto.

“La caída en la recaudación no se ha logrado revertir y es un indicador de problemas de liquidez general y del estancamiento recesivo de la economía”, reportó VatNet Financial Research.

“El S&P Merval se vio impactado por esta dinámica global de rotación. En este contexto, el sell-off observado en el sector financiero responde a la liquidez y profundidad que tienen los bancos en un entorno global donde los flujos están reacomodándose hacia activos defensivos”, estimó Wise Capital.“Esta característica genera movimientos de precios más bruscos ya que Argentina aún no es percibida como un espacio seguro de inversiones”, agregó.

“La atención a nivel local está focalizada en las últimas negociaciones políticas camino al tratamiento de la reforma laboral, la continuidad de las compras de reservas del BCRA y conocer detalles sobre la estrategia de financiamiento para atender vencimientos de la deuda en dólares”, estimó el economista Gustavo Ber.

“El nivel de ingresos (tributarios) de enero se ubica un 2,2% real por debajo de enero de 2024, evidenciando que el sistema tributario opera en un escalón de actividad inferior al de hace dos años, sin lograr recuperar los niveles previos de recaudación consolidada”, dijo la consultora Qualy.

