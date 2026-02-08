La venta de autos usados cayó un 10% en enero y duplicó la baja de los 0km

El mercado de autos usados retrocedió un 10% frente a enero 2025 y se mantuvo similar a diciembre, un mes que tradicionalmente no es de grandes operaciones

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en enero de 2026 se comercializaron 153.070 vehículos usados en la Argentina, lo que representa una baja del 9,98% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 170.046 unidades transferidas.

De acuerdo con el reporte difundido por la entidad que nuclea a las agencias independientes, la cifra evidencia una retracción interanual significativa, aunque el mercado mantuvo el nivel de actividad respecto de diciembre, con un incremento marginal del 0,71% frente a las 151.994 operaciones realizadas el último mes de 2025.

Extrañamente, en el análisis se destaca que el sector inició el año con una dinámica marcada por la competencia y los cambios en la oferta de vehículos, especialmente a partir de la llegada de los primeros modelos de marcas chinas al país, y no se le da tanta importancia a la pérdida de valor de los autos usados ante el crecimiento de las ofertas de financiación de los 0km en el mercado.

Según expresó Alejandro Lamas, secretario de la CCA, “comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, señaló. El directivo aseguró que estos nuevos jugadores “ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos”.

Sin embargo, Lamas plantea la incógnita sobre el verdadero alcance de este fenómeno: “La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, dijo.

“Pese a la baja del mes de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”, dijo el secretario de la CCA.

La otra variable que impacta en el mercado de los autos usados es la cada vez mayor y más flexible oferta de crédito que tienen los autos cero kilómetro, y que es un factor desequilibrante en contra del mercado de segunda mano.

“La financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acordes a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”, opinó Lamas.

Un gráfico circular detalla los 10 modelos de autos usados más vendidos en Argentina en enero de 2026, con datos provistos por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), totalizando 153.070 unidades (Datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA))

Ranking de los autos usados más vendidos

El informe de la CCA incluye el ranking de los diez modelos de autos usados más vendidos durante enero de 2026. El Volkswagen Gol y Trend encabezó la preferencia, con 8.601 unidades comercializadas, seguido por la Toyota Hilux (5.974), Chevrolet Corsa y Classic (4.357), Ford Ranger (4.127), Volkswagen Amarok (4.120), Ford EcoSport (3.360), Peugeot 208 (3.325), Toyota Corolla (3.032), Fiat Palio (2.938) y Ford Ka (2.876).

Este listado confirma el liderazgo de modelos tradicionales, aunque la tendencia hacia vehículos con nuevas tecnologías y origen asiático se perfila como uno de los elementos a observar en los próximos meses.

Aún así, entre los diez modelos clásicos que lideran las ventas, se sigue marcando el avance de los vehículos que todavía se fabrican en Argentina frente a los modelos que, aunque con un parque muy numeroso, ya fueron disctontinuados de la producción.

El área Metropolitana de Buenos Aires cayó las ventas de autos usados un 10,5% en enero

Desempeño regional: provincias con caídas y recuperaciones

El reporte de la CCA da cuenta de un comportamiento heterogéneo en las distintas regiones del país. Las provincias que más disminuyeron sus ventas en la comparación interanual enero 2026 versus enero 2025 fueron Misiones (-21,30%), La Rioja (-19,90%), Santa Cruz (-18,90%) y Salta (-16,30%). Otros distritos que mostraron bajas superiores al 10% incluyen La Pampa, San Luis, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut.

La entidad atribuye estas variaciones a factores locales, como la composición del parque automotor, la demanda específica de cada región y el impacto de las condiciones de financiamiento.

Asimismo, el reporte sugiere que la evolución de las ventas durante el primer trimestre será clave para anticipar la tendencia del año, en un contexto donde la competencia y la diversificación de la oferta ocupan un lugar central.