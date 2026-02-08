Economía

La venta de autos usados cayó un 10% en enero y duplicó la baja de los 0km

Aunque es el mes que estadísticamente suele mostrar los mejores resultados del año, en el rubro automotor los números fueron negativos también en el mercado del usado. Se sigue sintiendo el impacto de la financiación para comprar autos nuevos

Guardar
El mercado de autos usados
El mercado de autos usados retrocedió un 10% frente a enero 2025 y se mantuvo similar a diciembre, un mes que tradicionalmente no es de grandes operaciones

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en enero de 2026 se comercializaron 153.070 vehículos usados en la Argentina, lo que representa una baja del 9,98% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 170.046 unidades transferidas.

De acuerdo con el reporte difundido por la entidad que nuclea a las agencias independientes, la cifra evidencia una retracción interanual significativa, aunque el mercado mantuvo el nivel de actividad respecto de diciembre, con un incremento marginal del 0,71% frente a las 151.994 operaciones realizadas el último mes de 2025.

Extrañamente, en el análisis se destaca que el sector inició el año con una dinámica marcada por la competencia y los cambios en la oferta de vehículos, especialmente a partir de la llegada de los primeros modelos de marcas chinas al país, y no se le da tanta importancia a la pérdida de valor de los autos usados ante el crecimiento de las ofertas de financiación de los 0km en el mercado.

Según expresó Alejandro Lamas, secretario de la CCA, “comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, señaló. El directivo aseguró que estos nuevos jugadores “ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos”.

Sin embargo, Lamas plantea la incógnita sobre el verdadero alcance de este fenómeno: “La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, dijo.

“Pese a la baja del mes de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”, dijo el secretario de la CCA.

La otra variable que impacta en el mercado de los autos usados es la cada vez mayor y más flexible oferta de crédito que tienen los autos cero kilómetro, y que es un factor desequilibrante en contra del mercado de segunda mano.

“La financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acordes a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”, opinó Lamas.

Un gráfico circular detalla los
Un gráfico circular detalla los 10 modelos de autos usados más vendidos en Argentina en enero de 2026, con datos provistos por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), totalizando 153.070 unidades (Datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA))

Ranking de los autos usados más vendidos

El informe de la CCA incluye el ranking de los diez modelos de autos usados más vendidos durante enero de 2026. El Volkswagen Gol y Trend encabezó la preferencia, con 8.601 unidades comercializadas, seguido por la Toyota Hilux (5.974), Chevrolet Corsa y Classic (4.357), Ford Ranger (4.127), Volkswagen Amarok (4.120), Ford EcoSport (3.360), Peugeot 208 (3.325), Toyota Corolla (3.032), Fiat Palio (2.938) y Ford Ka (2.876).

Este listado confirma el liderazgo de modelos tradicionales, aunque la tendencia hacia vehículos con nuevas tecnologías y origen asiático se perfila como uno de los elementos a observar en los próximos meses.

Aún así, entre los diez modelos clásicos que lideran las ventas, se sigue marcando el avance de los vehículos que todavía se fabrican en Argentina frente a los modelos que, aunque con un parque muy numeroso, ya fueron disctontinuados de la producción.

El área Metropolitana de Buenos
El área Metropolitana de Buenos Aires cayó las ventas de autos usados un 10,5% en enero

Desempeño regional: provincias con caídas y recuperaciones

El reporte de la CCA da cuenta de un comportamiento heterogéneo en las distintas regiones del país. Las provincias que más disminuyeron sus ventas en la comparación interanual enero 2026 versus enero 2025 fueron Misiones (-21,30%), La Rioja (-19,90%), Santa Cruz (-18,90%) y Salta (-16,30%). Otros distritos que mostraron bajas superiores al 10% incluyen La Pampa, San Luis, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut.

La entidad atribuye estas variaciones a factores locales, como la composición del parque automotor, la demanda específica de cada región y el impacto de las condiciones de financiamiento.

Asimismo, el reporte sugiere que la evolución de las ventas durante el primer trimestre será clave para anticipar la tendencia del año, en un contexto donde la competencia y la diversificación de la oferta ocupan un lugar central.

Temas Relacionados

mercado automotormercado de autos usadosCámara de Comercio AutomotorVentas autos usados enero

Últimas Noticias

Lluvia de dólares, menos inflación y despegue de la actividad: el Gobierno apuesta al segundo trimestre

Los mercados dieron un susto esta semana y el Gobierno sufrió un traspié al cancelar el nuevo índice de inflación. La expectativa ahora está puesta en la reforma laboral y la misión del FMI. Caputo recibirá esta semana a la UIA

Lluvia de dólares, menos inflación

Qué necesita el Gobierno para que el índice de riesgo país perfore los 400 puntos y bajen las tasas de interés

El indicador de JP Morgan volvió a quedar por encima de las 500 unidades por la volatilidad internacional. El factor clave para que se ubique en niveles regionales y el efecto de la política monetaria

Qué necesita el Gobierno para

Fernando Marull, de FMyA: “Nada será más expansivo que evitar crisis económicas recurrentes, como en las últimas décadas”

El economista consultado por el círculo rojo analiza las reservas en el BCRA, el impacto del cepo y las perspectivas para 2026. Destaca los avances y los desafíos pendientes en ciertos sectores

Fernando Marull, de FMyA: “Nada

Una ONG de ayuda a barrios populares está en riesgo por un fallo laboral casi 17.000% superior a la demanda inicial

La Fundación Pro Vivienda Social organizó fideicomisos que permitieron a 10.000 vecinos de Moreno acceder a gas de red. Hechas las conexiones acordadas con las familias, un gasista entabló una demanda alegando una relación laboral inexistente

Una ONG de ayuda a

Por qué el acuerdo con EEUU no aumentaría de inmediato las ventas, sino la “exportabilidad” y la inserción global de la economía argentina

Dos estudios confluyen en esa lectura. Por un lado, al ser la antítesis de la sustitución de importaciones”, el acuerdo mejoraría el desempeño de los sectores transables. Por el otro, aunque en lo inmediato aumenten significativamente solo las ventas de carne, los compromisos normativos brindarían más acceso a crédito e inversión extranjera

Por qué el acuerdo con
DEPORTES
Surgió en San Lorenzo, jugó

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL

Con Di María de titular, Rosario Central empató con Aldosivi en Mar del Plata

Marcelo Gallardo habló tras ser goleado por Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo, nos salió todo mal”

TELESHOW
Astor, Piazzolla Eterno: los secretos

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos la obra que brilla en el Colón y el desafío de reinventar el tango sin pedir permiso

Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

El llamativo look de Mirtha Legrand en su glamoroso regreso a Buenos Aires: vestido fucsia, cristales y plumas

INFOBAE AMÉRICA

Las memorias feroces y sin

Las memorias feroces y sin épica de la danesa Tove Ditlevsen: miseria, desenfreno, literatura y adicciones

La aventura del arte de Alberto Greco llega al Reina Sofía con una gran antológica

Feltrinelli desembarca en América Latina con una megalibrería: cómo sobreviven los libros en un mundo lleno de pantallas

Shakira inaugura su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra