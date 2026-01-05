Turismo internacional: estiman un déficit de hasta USD 8.500 millones en 2025

El déficit turístico oscilaría entre USD 7.000 millones y USD 8.500 millones, según un estudio privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de turismo, el año pasado estuvo marcado por la consolidación de una tendencia que ya venía tomando fuerza en el país: por la estabilidad en el valor del dólar, se volvió más atractivo para los argentinos hacer viajes al exterior.

Según un informe de la Fundación Mediterránea-IERAL, hasta noviembre de 2025 viajaron desde la Argentina hacia algún destino del exterior unos 11,2 millones de turistas. Por el contrario, ingresaron al país 4,8 millones de visitantes, lo que dejó un saldo negativo de 6,4 millones de viajeros.

Esta cifra es similar al déficit turístico que tuvo lugar en el país en 2017. De hecho, por cada viajero internacional que visitó territorio nacional entre enero y noviembre de 2025, hubo 2,3 argentinos viajando al exterior.

En este escenario y de acuerdo con las estimaciones del relevamiento privado, el año pasado habría finalizado con una salida de divisas de entre USD 12.000 millones y USD 13.000 millones. Si embargo, si se restan los ingresos de dólares generados por el turismo receptivo que rondaron los USD 4.500 millones, la cuenta arrojaría en un rojo de entre USD 7.000 millones y USD 8.500 millones, en un contexto de presión sobre las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata, no obstante, de cifras provisorias, ya que el relevamiento no incluye los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al último mes del año. Tradicionalmente, diciembre es uno de los más fuertes por estacionalidad y el fin del ciclo lectivo en la Argentina.

Se espera una mejora para la temporada 25/26

Si bien la tendencia de mayor turismo emisivo y menor recepción de viajeros internacionales ya se hizo notar en la balanza comercial del país, las proyecciones indican que el escenario podría mejorar, o, al menos, no empeorar. en el corto y mediano plazo.

Los factores que apuntan a una mejoría de la industria del turismo en el país tienen que ver, en primer lugar, con la estabilidad macroeconómica local y la menor incertidumbre post elecciones. A diferencia del año pasado, viajar al exterior ya no es una oportunidad única e instantánea porque no se vislumbra un alto riesgo cambiario. En tal sentido, la apuesta del BCRA de ajustar las bandas cambiarias por inflación busca despejar la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio.

Por otro lado, se suma a la lista el encarecimiento de Brasil como consecuencia de la apreciación del real, cuando, en contrapartida, en la Argentina el dólar creció por encima de la inflación y los salarios en 2025.

Las búsquedas para vacacionar dentro de la Argentina, tuvieron una fuerte caída (18%) entre septiembre y octubre.

También aparece el llamado ‘efecto Messi’, que podría generar que los turistas locales reserven parte de su presupuesto para viajar a los Estados Unidos durante el Mundial que se llevará a cabo entre junio y julio de 2026.

En este contexto, el reporte de IERAL relevó tendencias de búsqueda -vuelos, alojamiento, paquetes- que permiten vislumbrar que durante esta temporada de verano los flujos internacionales mostrarán un resultado deficitario. Esto no será acompañado por un repunte del turismo receptivo, que dependerá de la competitividad cambiaria local y el desarrollo de eventos de carácter internacional en el país.

Entonces, las búsquedas de los argentinos para viajar al exterior están en niveles similares a los del año pasado. Esto quiere decir que, aunque se mantienen en picos históricos, dejaron de crecer. De hecho los últimos datos reflejan búsquedas por debajo de las del periodo 24/25, en la previa al verano de récord emisivo.

Por el contrario, las búsquedas para vacacionar dentro de la Argentina, tuvieron una fuerte caída (18%) entre septiembre y octubre a causa de la incertidumbre que generaron las elecciones legislativas. Sin embargo, para noviembre y las primeras semanas de diciembre, ya se encontraban en niveles similares a los del año pasado.