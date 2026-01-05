Economía

Turismo internacional: estiman un déficit de hasta USD 8.500 millones en 2025

La diferencia entre la cantidad de viajeros que entraron y los que salieron del país es similar al desequilibrio registrado en 2017

Guardar
El déficit turístico oscilaría entre
El déficit turístico oscilaría entre USD 7.000 millones y USD 8.500 millones, según un estudio privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de turismo, el año pasado estuvo marcado por la consolidación de una tendencia que ya venía tomando fuerza en el país: por la estabilidad en el valor del dólar, se volvió más atractivo para los argentinos hacer viajes al exterior.

Según un informe de la Fundación Mediterránea-IERAL, hasta noviembre de 2025 viajaron desde la Argentina hacia algún destino del exterior unos 11,2 millones de turistas. Por el contrario, ingresaron al país 4,8 millones de visitantes, lo que dejó un saldo negativo de 6,4 millones de viajeros.

Esta cifra es similar al déficit turístico que tuvo lugar en el país en 2017. De hecho, por cada viajero internacional que visitó territorio nacional entre enero y noviembre de 2025, hubo 2,3 argentinos viajando al exterior.

En este escenario y de acuerdo con las estimaciones del relevamiento privado, el año pasado habría finalizado con una salida de divisas de entre USD 12.000 millones y USD 13.000 millones. Si embargo, si se restan los ingresos de dólares generados por el turismo receptivo que rondaron los USD 4.500 millones, la cuenta arrojaría en un rojo de entre USD 7.000 millones y USD 8.500 millones, en un contexto de presión sobre las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata, no obstante, de cifras provisorias, ya que el relevamiento no incluye los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al último mes del año. Tradicionalmente, diciembre es uno de los más fuertes por estacionalidad y el fin del ciclo lectivo en la Argentina.

Se espera una mejora para la temporada 25/26

Si bien la tendencia de mayor turismo emisivo y menor recepción de viajeros internacionales ya se hizo notar en la balanza comercial del país, las proyecciones indican que el escenario podría mejorar, o, al menos, no empeorar. en el corto y mediano plazo.

Los factores que apuntan a una mejoría de la industria del turismo en el país tienen que ver, en primer lugar, con la estabilidad macroeconómica local y la menor incertidumbre post elecciones. A diferencia del año pasado, viajar al exterior ya no es una oportunidad única e instantánea porque no se vislumbra un alto riesgo cambiario. En tal sentido, la apuesta del BCRA de ajustar las bandas cambiarias por inflación busca despejar la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio.

Por otro lado, se suma a la lista el encarecimiento de Brasil como consecuencia de la apreciación del real, cuando, en contrapartida, en la Argentina el dólar creció por encima de la inflación y los salarios en 2025.

Las búsquedas para vacacionar dentro
Las búsquedas para vacacionar dentro de la Argentina, tuvieron una fuerte caída (18%) entre septiembre y octubre.

También aparece el llamado ‘efecto Messi’, que podría generar que los turistas locales reserven parte de su presupuesto para viajar a los Estados Unidos durante el Mundial que se llevará a cabo entre junio y julio de 2026.

En este contexto, el reporte de IERAL relevó tendencias de búsqueda -vuelos, alojamiento, paquetes- que permiten vislumbrar que durante esta temporada de verano los flujos internacionales mostrarán un resultado deficitario. Esto no será acompañado por un repunte del turismo receptivo, que dependerá de la competitividad cambiaria local y el desarrollo de eventos de carácter internacional en el país.

Entonces, las búsquedas de los argentinos para viajar al exterior están en niveles similares a los del año pasado. Esto quiere decir que, aunque se mantienen en picos históricos, dejaron de crecer. De hecho los últimos datos reflejan búsquedas por debajo de las del periodo 24/25, en la previa al verano de récord emisivo.

Por el contrario, las búsquedas para vacacionar dentro de la Argentina, tuvieron una fuerte caída (18%) entre septiembre y octubre a causa de la incertidumbre que generaron las elecciones legislativas. Sin embargo, para noviembre y las primeras semanas de diciembre, ya se encontraban en niveles similares a los del año pasado.

Temas Relacionados

turismoviajesdivisasultimas noticiasDólaresDéficit turístico

Últimas Noticias

El dólar operó a la baja en el segundo día con las nuevas bandas cambiarias y el BCRA compró USD 21 millones

Aunque el billete al público quedó sin variantes, a $1.495 en el Banco Nación, la divisa terminó en baja en la rueda mayorista. También cedieron las cotizaciones financieras, el blue y los negocios de futuros

El dólar operó a la

Según Bloomberg, las reformas de Javier Milei impulsaron el riesgo país a su nivel más bajo en siete años

El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener la deuda soberana de Argentina frente a los bonos del Tesoro de EEUU con vencimiento similar cayó por debajo de los 559 puntos básicos el viernes

Según Bloomberg, las reformas de

Caputo se prepara para una semana clave: cómo hará para pagar el viernes el vencimiento de USD 4.200 millones

El ministro de Economía tiene que realizar el giro a los bonistas y aún no tiene todos los dólares. Cuál es la opción que suena más fuerte

Caputo se prepara para una

Qué impacto tendrá la intervención de EEUU en Venezuela en el mercado petrolero global y en Vaca Muerta

El escenario internacional que se abre tras la ofensiva norteamericana introduce efectos potenciales sobre los precios, los flujos de inversión y los planes de exportación de energía

Qué impacto tendrá la intervención

Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela

El S&P 500 subía 0,8% y el Dow Jones avanzaba 1,4%. Chevron ganaba 5% y Exxon Mobil 2% ante el plan de Trump para que empresas estadounidenses reconstruyan la industria petrolera venezolana

Wall Street registra fuertes alzas
DEPORTES
“Está vivo”: el video con

“Está vivo”: el video con el que Alpine presentó el ruido del motor del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la F1

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El heroico gesto de un joven boxeador en el voraz incendio de un bar en Suiza que le costó la vida

Los movimientos en el mercado de River Plate: de la figura de Racing a la que sondeó a la partida de Jeremías Ledesma

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

Un rancho, 4 hermanas y

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y su brutal red de asesinatos que conmocionó a México

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

Las canciones prohibidas que salvaron a las prisioneras españolas de un campo nazi