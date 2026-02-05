Economía

Mercados en alerta: cuál es el activo argentino que resistió la volatilidad externa mientras los inversores huyen del riesgo

Los títulos soberanos de Argentina lograron sortear las turbulencias que dominaron a Wall Street y que impulsaron el valor del oro, refugio del mercado frente a la incertidumbre global

Guardar
Trabajadores en la Bolsa de
Trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE

La volatilidad es extrema. El dólar, que venia en caída en el mundo, recuperó 0,22%, mientras se derrumbaba el Bitcoin tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien descartó la posibilidad de comprar criptomonedas. A estas malas noticas hay que sumarle el panorama delicado de las acciones de tecnología incluyendo el temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial.

Los inversores caminan sobre un territorio desconocido porque la tecnología instaló síntomas que en el pasado no existían. Ante la inseguridad volvieron al oro que volvió a superar USD 5.000 con un alza de 1,66 por ciento.

La buena noticia para la Argentina fueron las declaraciones de Donald Trump tras su conversación telefónica con el primer ministro de China, Xi Jinping, quien le prometió que elevará este año de 12 a 20 millones las compras de soja norteamericana. La oleaginosa inmediatamente anotó subas en Chicago de más de 2,5% que la elevaron a USD 402 por tonelada. Los precios incidirán en la rueda de hoy a nivel local.

Por otra parte, el mal escenario internacional afectó a la región, pero Argentina pagó el menor precio. El índice de países emergentes, tras la caída de sus bonos, retrocedió 1,8% y el de Brasil, 2,2 por ciento. En cambio, los bonos soberanos argentinos se mantuvieron equilibrados y el riesgo país cerró casi sin cambios -bajó una unidad- en 502 puntos básicos.

Las acciones no soportaron la presión y tuvieron la sexta baja consecutiva. El S&P Merval de las líderes cedió 0,7% en pesos y 1% en dólares. Los papeles más castigados fueron los de BBVA con 4,5%, seguidos por Loma Negra y Edenor con 3,1 por ciento.

En tanto, los dólares financieros tuvieron una sostenida oferta de los privados. El MEP bajó $3 a $1.457,09 (-0,2%) y el contado con liquidación tuvo un alza de $4 a $1.497 (+0,3%). El “blue” subió $5 a 1.455 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 380 millones de dólares. Tras las compra del Banco Central de USD 44 millones, el dólar mayorista avanzó 1,50 pesos hasta 1.447,50 pesos. Las reservas bajaron USD 256 millones a USD 45.417 millones porque el fortalecimiento del dólar hizo bajar el valor de las tenencias en euros, libras esterlinas y, principalmente, en yuanes.

En paralelo, la liquidez aumentó. Hay más pesos en poder de los inversores y por eso la caución bajó 9 puntos durante la rueda hasta 20% anual. Esta es la tasa de referencia de las grandes manos que operan en el mercado.

En ese contexto, los bonos a tasa fija, las LECAP, bajaron sus rendimientos en todos los plazos. Ahora rinden entre 2,4% y 2,6% efectivo anual desde fin de febrero a abril de 2027. También reaccionaron los Bonos CER, que hace dos ruedas que vienen ignorando las internas por el Indec. El BONCER que vence en noviembre subió 0,76 por ciento.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “la curva pesos se encuentra completamente por debajo del techo del esquema de bandas según break evens de inflación siendo una señal de confianza en que el tipo de cambio seguirá relativamente calmo”.

Para hoy se espera otra rueda tensa viendo el comportamiento de anoche de los mercados del mundo. Lo más destacado era el oro que estaba aumentando a ritmo acelerado y acumulaba ganancias de 1,80 elevando el precio de la onza a 5.036 dólares. El Bitcoin se debatía en el piso de USD 73.000 y estaba a punto de perforarlo. El dato positivo es que los tres principales índices de las bolsas de Nueva York estaban arriba con rebotes de hasta 0,5 por ciento.

Desde luego, no es el mejor escenario para tomar riesgo. Lo único que se mantiene afuera de la volatilidad, por ahora, son los bonos soberanos argentinos.

Temas Relacionados

MercadosBonosAccionesRiesgo paísReservasDólarVolatilidadSojaOroÚltimas noticias

Últimas Noticias

En enero hubo un “boom” de créditos en dólares y un tímido repunte del financiamiento en pesos

El crédito al sector privado inició 2026 con comportamientos dispares. Hubo una mayor cautela en los préstamos a hogares y una reconfiguración de la demanda por parte de empresas

En enero hubo un “boom”

El cerdo impulsó el boom del consumo de carne y marcó un récord histórico en la Argentina

El consumo per cápita de carne porcina creció casi 9% en 2025 y fue el principal motor del aumento de la ingesta de proteína animal, en un contexto de precios relativos y cambio de hábitos

El cerdo impulsó el boom

Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero

El ministro de Economía volvió a referirse a la polémica por el cambio de metodología del IPC. Aseguró que los patrones de consumo cambiaron con la pandemia y remarcó que será necesario “volver a medirlos”

Caputo admitió que no estaba

Economía pagará en el primer trimestre $175.700 millones al gobierno porteño por la cautelar de coparticipación

A través de la Decisión Administrativa 2/26 el Jefe de Ministros y el ministro de Economía reasignaron partidas del Presupuesto si afectar el compromiso de mantener el superávit fiscal

Economía pagará en el primer

La carta de Paolo Rocca tras el conflicto con el Gobierno por la licitación del gasoducto

El CEO del Grupo Techint publicó una misiva en el que buscó aclarar la cronología de la licitación para proveer caños en Vaca Muerta

La carta de Paolo Rocca
DEPORTES
Boca Juniors confirmó las lesiones

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El mensaje de Icardi a la China Suárez tras romper un récord histórico en el Galatasaray: “La mujer que estuvo cuando no había luces”

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

“Las que moran en las

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos

Paul Collier admite que se equivocó: por qué el humanismo redefine el concepto de prosperidad económica

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump