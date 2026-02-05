Mercados en alerta: cuál es el activo argentino que resistió la volatilidad externa mientras los inversores huyen del riesgo

Trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE

La volatilidad es extrema. El dólar, que venia en caída en el mundo, recuperó 0,22%, mientras se derrumbaba el Bitcoin tras las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien descartó la posibilidad de comprar criptomonedas. A estas malas noticas hay que sumarle el panorama delicado de las acciones de tecnología incluyendo el temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial.

Los inversores caminan sobre un territorio desconocido porque la tecnología instaló síntomas que en el pasado no existían. Ante la inseguridad volvieron al oro que volvió a superar USD 5.000 con un alza de 1,66 por ciento.

La buena noticia para la Argentina fueron las declaraciones de Donald Trump tras su conversación telefónica con el primer ministro de China, Xi Jinping, quien le prometió que elevará este año de 12 a 20 millones las compras de soja norteamericana. La oleaginosa inmediatamente anotó subas en Chicago de más de 2,5% que la elevaron a USD 402 por tonelada. Los precios incidirán en la rueda de hoy a nivel local.

Por otra parte, el mal escenario internacional afectó a la región, pero Argentina pagó el menor precio. El índice de países emergentes, tras la caída de sus bonos, retrocedió 1,8% y el de Brasil, 2,2 por ciento. En cambio, los bonos soberanos argentinos se mantuvieron equilibrados y el riesgo país cerró casi sin cambios -bajó una unidad- en 502 puntos básicos.

Las acciones no soportaron la presión y tuvieron la sexta baja consecutiva. El S&P Merval de las líderes cedió 0,7% en pesos y 1% en dólares. Los papeles más castigados fueron los de BBVA con 4,5%, seguidos por Loma Negra y Edenor con 3,1 por ciento.

En tanto, los dólares financieros tuvieron una sostenida oferta de los privados. El MEP bajó $3 a $1.457,09 (-0,2%) y el contado con liquidación tuvo un alza de $4 a $1.497 (+0,3%). El “blue” subió $5 a 1.455 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 380 millones de dólares. Tras las compra del Banco Central de USD 44 millones, el dólar mayorista avanzó 1,50 pesos hasta 1.447,50 pesos. Las reservas bajaron USD 256 millones a USD 45.417 millones porque el fortalecimiento del dólar hizo bajar el valor de las tenencias en euros, libras esterlinas y, principalmente, en yuanes.

En paralelo, la liquidez aumentó. Hay más pesos en poder de los inversores y por eso la caución bajó 9 puntos durante la rueda hasta 20% anual. Esta es la tasa de referencia de las grandes manos que operan en el mercado.

En ese contexto, los bonos a tasa fija, las LECAP, bajaron sus rendimientos en todos los plazos. Ahora rinden entre 2,4% y 2,6% efectivo anual desde fin de febrero a abril de 2027. También reaccionaron los Bonos CER, que hace dos ruedas que vienen ignorando las internas por el Indec. El BONCER que vence en noviembre subió 0,76 por ciento.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “la curva pesos se encuentra completamente por debajo del techo del esquema de bandas según break evens de inflación siendo una señal de confianza en que el tipo de cambio seguirá relativamente calmo”.

Para hoy se espera otra rueda tensa viendo el comportamiento de anoche de los mercados del mundo. Lo más destacado era el oro que estaba aumentando a ritmo acelerado y acumulaba ganancias de 1,80 elevando el precio de la onza a 5.036 dólares. El Bitcoin se debatía en el piso de USD 73.000 y estaba a punto de perforarlo. El dato positivo es que los tres principales índices de las bolsas de Nueva York estaban arriba con rebotes de hasta 0,5 por ciento.

Desde luego, no es el mejor escenario para tomar riesgo. Lo único que se mantiene afuera de la volatilidad, por ahora, son los bonos soberanos argentinos.