Jornada financiera: la Bolsa argentina cayó por sexto día consecutivo, afectada por la volatilidad externa

Las acciones argentinas descontaron todas las ganancias obtenidas en enero.

Las acciones y los bonos argentinos no pudieron sostener la tónica alcista de la mañana y pasaron a amplias pérdidas al promediar la ronda de negocios, con la influencia de una tendencia negativa en las bolsas de Nueva York, en particular en los valores tecnológicos.

Aunque el tramo final de las operaciones moderó las cifras, el índice S&P Merval cerró con baja de 0,7%, en los 3.015.927 puntos, en la sexta rueda consecutiva con pérdidas, período en el cual resignó un 7% desde el 27 de enero. El panel de acciones líderes cae un 1,2% en 2026, aunque aún logra defender dos importantes barreras psicológicas, la de los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos medidos en dólar “contado con liquidación”.

Los bonos soberanos en dólares se repusieron de las bajas, para terminar con una ganancia marginal de 0,1% en el día, con un riesgo país de JP Morgan que terminó sin cambios en 502 puntos básicos. Este indicador tocó un piso reciente de 474 puntos la semana pasada, valores mínimos en casi ocho años.

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, explicó que “Argentina no está exenta de lo que está pasando en el mundo, con el S&P 500 bajando medio punto, el Nasdaq -particularmente acciones de tecnología- que también están sufriendo ventas muy fuerte porque los inversores temen que la Inteligencia Artificial pueda golpear incluso a las acciones de tecnología y de software, así que el mundo está saliendo de acciones y de bonos de riesgo. De la misma manera Argentina sufre, tanto los bonos como las acciones están golpeadas, pero no es nada puntual de Argentina sino más bien una cuestión estructural”.

Wall Street no logra consolidarse después de que el temor a la disrupción de la IA impulsara una salida masiva de acciones de software, lo que se tradujo en una profunda liquidación global que afectó por igual a los mercados de Europa, Asia y también en la región, donde el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cedió 2,4 por ciento.

“Mientras tanto, el pesimismo generalizado sobre la IA ha impulsado la rotación de empresas tecnológicas de alto perfil hacia acciones de valor , con las megacapitalizaciones sufriendo las consecuencias. Nvidia cayó más del 4%, mientras que Google cayó casi un 3% antes de la publicación de sus resultados. Amazon perdió más del 2% y Tesla se desplomó más del 5%“, puntualizó Yahoo Finance.

JP Morgan advirtió que incluso ganancias mejores de las esperadas ya no bastan para convencer al mercado, a menos que los informes de la compañía demuestren que la IA será un factor favorable en lugar de un factor en contra. Las acciones de Advanced Micro Devices se desplomaron cuando las débiles perspectivas de ventas del fabricante de chips pusieron en duda su capacidad para competir con Nvidia, el referente en IA.

Dólar estable y sin brecha

El dólar se mantuvo este miércoles con escasas oscilaciones y con todas las cotizaciones operadas por debajo de los 1.500 pesos. Con un monto operado de USD 378,205 millones en el segmento de contado, un nivel aceptable dada la estacionalidad del verano, el dólar mayorista subió 1,50 pesos o 0,1% a $1.447,50, aún por debajo de los $1.455 del cierre de 2025.

El Banco Central estableció para la fecha un techo de las bandas de flotación cambiaria en los $1.579,95, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 132,45 pesos o un 8,5% de ese límite.

“La divisa mayorista continuó estable en torno a los niveles previos, sin mayores sobresaltos a lo largo de la rueda. Abrió con una leve suba de dos pesos, en $1.448, nivel en el que se operó durante buena parte de la mañana, alcanzando un máximo intradiario de $1.449. Desde allí comenzó a aflojar, producto de una oferta que se mantiene presente, retrocediendo hasta marcar mínimos de $1.445,50. Finalmente, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.447″, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Además, los dólares financieros finalizaron negociados debajo de los $1.500 por segundo día, con un “contado con liquidación” en los $1.496,77 y el dólar MEP a $1.458,74, lo que deja a todas las cotizaciones bien alineadas dentro de las bandas oficiales y con escasa brecha de 3,5 por ciento.

El dólar al público terminó sin variación, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras promedió $1.465,92 para la venta y $1.415,44 para la compra.

El Banco Central efectuó compras en el mercado por USD 44 millones, para hilvanar 23 ruedas con saldo a favor por su intervención, que en 2026 totalizaron 1.297 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas restaron USD 256 millones, a USD 45.417 millones, en mayor parte debido a la baja de cotización de activos, sin que se hayan efectuado pagos de vencimientos.

Los contratos de dólar futuro terminaron con bajas en un rango de 0,1% a 0,3%, con un escaso monto operado equivalente a unos USD 421,7 millones, según la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de febrero, cedieron 0,1% o 1,50 peso, a $1.472,50, lejos del techo de las bandas cambiarias, de $1.607,39 para el cierre de este mes.

El dólar blue finalizó con alza de cinco pesos, a $1.455 para la venta, después de haber anotado el martes su precio más bajo desde el 12 de diciembre en los 1.450 pesos.