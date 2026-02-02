Economía

La Argentina pagará hoy vencimientos por USD 878 millones al FMI: cómo lo hará

Vencen intereses a cubrir con ayuda del Tesoro de EEUU. En las últimas jornadas se hicieron pagos a otros organismos internacionales y el Tesoro perdió dólares

Guardar

Luego de concretar el pago a los bonistas por USD 4.200 millones a comienzos de enero mediante un préstamo de bancos internacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta un nuevo desafío en el inicio del segundo mes del año: un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 878 millones.

En un contexto de reducción de los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central, la semana pasada se realizó una operación con el Tesoro de Estados Unidos que anticipa la modalidad en que se efectuaría el pago.

Hoy la Argentina tiene un pago en concepto de intereses por USD 878 millones. El dato surge del sitio oficial del Fondo, que informa del vencimiento de 605,7 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs, unidad de cuenta que, además de la moneda de EEUU incluye al euro, el yen, la libra esterlina y el yuan). La relación actual es de 1,45 dólares por DEG, por lo que el pago equivale a USD 878 millones.

Según pudo saber Infobae, la semana pasada Argentina le compró al Tesoro de Estados Unidos Derechos Especiales de Giro (DEG) por una cifra suficiente como para completar el pago con el FMI.

“Tiene que ser una operación bajo el swap; no hay otra forma de que haya operaciones a través del EFS (Fondo de Estabilización Cambiaria). El hecho de que se entreguen DEGs y no dólares es una cuestión formal”, comentó una fuente que pasó por el Ministerio de Economía.

Como precedente está el pago al FMI de octubre pasado, que fue parte de los USD 2.500 millones que se desembolsaron, y luego se pagaron. “Esta vez debería ser lo mismo: el Gobierno necesita pagarle al Fondo y, si no quiere usar reservas, vuelve a obtener un desembolso bajo el swap, que es para lo que está”, remató.

Pero hay quienes consideran que se puede tratar de una operación para mostrar que las reservas aumentan o para no tener que descontar. “Cuando se definió el acuerdo con el FMI y las metas de reservas se fijaron, no existía el swap, entonces no había ajustes por deuda con Estados Unidos”, marcó.

Se trata del primer pago del año de Argentina con el FMI. En 2026, los vencimientos con el organismo suman 3.218,6 millones de DEGs, hoy equivalentes a USD 4.667 millones. La última estación de ese calendario es un pago de 250 millones de DEGs (hoy USD 362 millones) el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, como detalla el organismo en su página web.

infografia

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central, al miércoles pasado —última fecha de publicación del informe diario del BCRA— equivalían a USD 156,2 millones ($225.312 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha $1.442,6959), con lo que a Economía le faltarían casi USD 670 millones.

Se trata de una situación de los últimos días, porque el 20 de enero los depósitos del Tesoro en el BCRA pasaron del equivalente a USD 70,2 millones ($100.445 millones convertidos a $1.431,06) a USD 349,2 millones y en los últimos días cayeron tras el pago a otros organismos internacionales, según confirmaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda.

El debate de la jornada de hoy es si el giro se hará “en tiempo y forma”, como aseguran desde Economía, y cómo se integrará el monto necesario.

Con el resultado de la última licitación, en la que la Secretaría de Finanzas logró un rollover de 124%, no se liberaron pesos al mercado y los depósitos del Tesoro en moneda nacional quedaron en $2,3 billones.

El viernes, el Banco Central
El viernes, el Banco Central compró USD 32 millones y las reservas brutas se ubicaron en USD 45.779 millones.

“Para efectuar el pago al FMI también se pueden utilizar pesos para comprarle dólares al Central, pero eso comprometería las próximas licitaciones de deuda pública, luego de que la semana pasada se convalidaran tasas del 3% mensual en la Letra del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (Lecap) con vencimiento en marzo", comentó off the record un economista. “Los dólares para pagarle van a aparecer, aunque sea para hacer un puente entre que pagan y cobran”, aseguró. Sucede que el Gobierno aún debe recibir un último desembolso del FMI, por USD 1.000 millones.

Para Lucio Garay Mendez, economista de Eco Go, el hecho de que hasta el momento no se sepa cuándo llegan a la Argentina los enviados del FMI era un indicador firme que la Argentina pagaría, como lo hará, el vencimiento hoy mismo, sin esperar a la revisión de los técnicos del Fondo.

“Generalmente, hay un periodo de gracia para un pago; no es que si no lo cumplís en el vencimiento estricto, entrás en default con el Fondo; ha habido muchas veces que se ha retrasado un pago”, sostuvo un exfuncionario de Hacienda, quien no cree que haya cambios en el cronograma de pagos durante la segunda revisión del acuerdo, que supone insumirá todo el mes de febrero. Además de los depósitos en el Banco Central, recordó, Economía cuenta con depósitos en el Banco Nación Argentina (BNA). “El Tesoro siempre está al filo de la navaja”, comentó.

Segunda revisión FMI

No hay, por el momento, fechas exactas de cuándo llegará a Buenos Aires la misión por parte del organismo internacional. Días atrás, durante la participación en el Foro Económico Mundial, el ministro Caputo, tuvo un breve intercambio con la titular, Kristalina Georgieva, que derivó en una publicación en la red social X.

Pese a ello, lo que sí se sabe es dónde se van a poner los ojos de los enviados del FMI: la meta de acumulación de reservas internacionales netas que se incumplió a pesar del recorte de los objetivos en la revisión anterior.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Pero ahora Bausili llega mejor a la revisión. En las últimas 15 jornadas, el BCRA compró USD 978 millones. Con ello, las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, treparon hasta los USD 45.561 millones, con un incremento diario de USD 162 millones, alcanzando un nivel que no se registraba desde mediados de septiembre de 2021.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instante de Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Sin lugar a dudas, el Fondo va a concebirle un nuevo waiver (dispensa) a la Argentina por incumplir con la meta de acumulación de reservas; la pregunta es en cuánto se va a fijar el nuevo objetivo. Al momento, en los pasillos del quinto piso del Palacio de Hacienda no dan definiciones de cuándo llegaría la comitiva más allá del genérico “febrero”.

Temas Relacionados

Fondo Monetario InternacionalVencimientoLuis CaputoTesoroDólaresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El BCRA acelera el desarme de la cobertura millonaria en dólares que ofreció antes de las elecciones

El ente monetario redujo su posición vendida en el mercado de futuros desde octubre de 2025 y estimó un grado de dolarización de carteras de UDS 35.000 millones en la previa de los comicios. La acumulación de reservas

El BCRA acelera el desarme

Reservas en alza y riesgo país en mínimos: señales de un año financiero prometedor

El mercado muestra indicios de recuperación con récords en bonos y acciones, mayor flujo de divisas y expectativas de acceso a financiamiento internacional, en medio de un escenario global desafiante

Reservas en alza y riesgo

El oro se recuperaba en el pre-market y las consultoras apuestan a que la Argentina vuelva al mercado de capitales, como hizo Ecuador

El escenario internacional brinda un panorama mixto en términos de divisas y materias primas, pero en enero el riesgo país se redujo fuertemente y febrero brinda una “ventana de oportunidad”

El oro se recuperaba en

El derrumbe bursátil de Bioceres expone el delicado momento que atraviesa el agro argentino

Las acciones de la firma nacida en Rosario cayeron cerca de 90% en Wall Street, mientras busca reestructurar su negocio. El agro argentino, en tanto, enfrenta precios bajos, desplome del mercado de insumos y riesgo de sequía

El derrumbe bursátil de Bioceres

La economía creció 0,01% en diciembre, pero en los semáforos de actividad económica hay más luces rojas que verdes

Según un indicador elaborado por las Bolsas de Rosario y Santa Fe, aunque en el balance 2025 arrojó un crecimiento del 4%, el pico de producción ocurrió en febrero, hace casi un año

La economía creció 0,01% en
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

Courtney Love: confesiones, recuerdos de

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge

Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos

La batalla -para nada silenciosa- que se libró durante la guerra de Vietnam en EE.UU.

La belleza de la semana: “Visitantes”, de Bill Braun

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reorganiza a los sacerdotes de Managua mientras se agrava la tensión con la dictadura