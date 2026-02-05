Cuánto cuesta comprar una pick up: los modelos y los precios de las camionetas más baratas y más caras del mercado

Las camionetas argentinas ofrecen la versatilidad de trabajo y confort, pero tienen los precios más altos del mercado. REUTERS/Mike Blake

La dinámica de la industria automotriz argentina tiene algunas particularidades que requieren análisis y explicación. El fenómeno de las pick-up es uno de ellos. Por las raíces culturales vinculadas al campo, pero también por tener una topografía tan variada a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, las camionetas han sido siempre una parte esencial del parque automotor argentino.

Entre las unidades chicas y compactas monocasco, las medianas con chasis y las imponentes Full Size, las pick-up se llevaron el 23% del total de vehículos 0 km vendidos en 2025. Pero si se mira con más detalle, se puede comprobar que el segmento de medianas correspondió al 72% del total de camionetas patentadas el último año.

En números concretos, en 2025 se vendieron 579.403 unidades entre autos de uso particular y vehículos comerciales livianos en Argentina, de los cuales 131.471 fueron camionetas de todo tipo y 94.337 fueron pick-up medianas.

De hecho, con solo ver el ranking de los autos más vendidos en 2025, se puede apreciar el peso de las camionetas en el mercado con tres modelos en el Top 10, Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, y con Hilux como el vehículo más vendido del año, con el 5,3% del total del mercado.

La Toyota Hilux fue el vehículo más vendido del mercado argentino en 2025

Lo curioso del tema es que las camionetas pertenecen al grupo de vehículos que ocupan la franja más alta de precios, con el modelo más barato, una Toyota Hilux cabina simple con caja, tracción trasera y transmisión manual, que tiene un precio de casi $44.000.000, y el más caro, una versión de Volkswagen Amarok, que supera los $105.000.000.

Por debajo de la categoría de las camionetas medianas están las chicas y las compactas, que no tienen chasis sino una estructura monocasco, y que comienzan con la Fiat Strada en $33.050.000 y llegan hasta la Ram Rampage que tiene la versión más accesible en USD 43.700. Dentro de esa franja están la Chevrolet Montana ($39.452.900), Volkswagen Saveiro ($43.098.250), Renault Oroch ($43.140.000), Fiat Toro ($47.490.000) y Ford Maverick ($54.962.000).

En febrero, con las listas de precios actualizadas de todas las marcas, Toyota aumentó un 1,9% la Hilux; Ford y Nissan aplicaron un 1% a Ranger y Frontier; Volkswagen y Chevrolet no aumentaron Amarok y S10; Fiat aumentó un 0,5% las Titano y Ram un 0,8% las Dakota.

Precios de las pick-up en febrero

Nissan Frontier: entre $47.097.400 y $72.733.500

Esta pick-up dejó de fabricarse en Argentina en octubre y aunque tiene un remanente de unidades en stock, empezará a traerse importada de México desde 2026. Todas las Frontier tienen el mismo motor 2.3 litros de 4 cilindros, aunque con configuraciones de 4x2 y 4x4. Toda la gama tuvo un aumento del 1% en los precios para febrero.

Chevrolet S10: entre $48.596.900 y $73.852.900

La S10 es la única pick-up que venden las terminales argentinas pero no se produce localmente. Viene importada desde Brasil y también se ofrece con una versión de cabina simple desde este año con un precio de $40.800.900. En todas las versiones se utiliza el potente motor 2.8 de General Motors, tanto en las configuraciones de tracción simple como doble. Chevrolet no aumentó los precios en febrero.

Toyota Hilux: entre $49.325.000 y $89.327.000

La Toyota Hilux se fabrica en Zárate, Argentina, y se vende en 18 diferentes configuraciones, 8 de tracción simple y 10 con transmisión 4x4, y con motores 2.4 y 2.8 litros. Es la única camioneta que se vende en versión de cabina simple con chasis para colocarle otro tipo de caja posterior, y tiene una versión deportiva especial dentro de la gama llamada GR-Sport IV. La versión chasis tiene un precio de $40.589.000 y la cabina simple con caja $43.771.000.

Fiat Titano: entre $50.230.000 y $69.410.000

Esta es una de las dos nuevas pick-up que llegaron al mercado argentino durante 2025. Se trata del primer modelo que produce Fiat en esta categoría de vehículos, se fabrica en la planta de Ferreyra, Córdoba con cinco versiones, una básica con tracción simple y caja manual y cuatro con tracción integran en versiones manual y automática. El motor es el Multijet 2.2 litros euro 6, que viene importado de Europa pero se comenzará a fabricar en Argentina en 2027.

Ford Ranger: entre $50.926.700 y $88.974.530

Es la segunda pick-up más vendida en Argentina, y este año será la próxima en reincorporar las versiones de cabina simple y chasis que se habían fabricado en la línea anterior de Ranger, hasta comienzos de 2023. Tiene 10 versiones entre 4x2 y 4x4 con motores 2.0 y 3.0 V6. La gama Ranger tiene una versión extrema importada de Tailandia, Ranger Raptor, pero sumará a la producción nacional una híbrida enchufable y la versión deportiva Tremor en 2027.

Volkswagen Amarok: entre $58.255.550 y $105.156.800

Esta es la pick-up más cara del mercado, aunque en contrapartida es la que tiene mayores descuentos en la red de concesionarios, tal el sistema de comercialización de Volkswagen Argentina. Amarok entra en el último año de producción de esta generación, que será reemplazada en 2027 con un vehículo totalmente nuevo, que incorporará la motorización híbrida pero descartará la actual V6.

Renault Alaskan: entre $59.800.000 y $78.700.000

Este es el único modelo que ya no se fabrica y quedó en el mercado con un stock de unidades como remanente. El fin de ciclo fue en octubre pasado tras el anuncio del retiro de Nissan como fabricante en Argentina, ya que la plataforma de Alaskan es de esa procedencia. Al igual que la camioneta japonesa, la Renault tiene un único motor 2.3 litros con versiones turbo y biturbo, que equipa los 8 modelos de Alaskan, que también tienen variables de configuración 4x2 y 4x4. Tiene la versión base con uno de los precios más altos del mercado, aunque no sucede lo mismo con la de mayor equipamiento.

Ram Dakota: entre $69.000.000 y $71.000.000

Comparte la plataforma técnica y la fábrica con Fiat Titano. Es la primera pick-up Ram que se produce en Argentina y la segunda que se hace fuera de Estados Unidos, ya que la primera fue Rampage en Brasil desde 2023. Tiene un nivel de equipamiento y terminaciones superiores, acorde a los vehículos de la marca americana con dos versiones con diferente orientación para el uso pero equipamiento similar.