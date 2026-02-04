Un histórico supermercado cierra su local en CABA y revisa sus otras operaciones en el país

El local del DOT, de 1.800 metros cuadrados, continúa operativo por el momento, pero tiene fecha de cierre: funcionará hasta marzo

En un contexto de caída del consumo, Grupo Libertad avanza con cambios de fondo en su operación local. La compañía decidió cerrar el supermercado que abrió en mayo de 2023 en el shopping DOT, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un formato poco común en el país, en el marco de un proceso de reestructuración más amplio que incluye la revisión de toda su operación en la Argentina.

El local del DOT, de 1.800 metros cuadrados, continúa operativo por el momento, pero tiene fecha de cierre: funcionará hasta marzo. La decisión forma parte de una estrategia más integral, que contempla la reducción de sucursales y el abandono del formato Fresh Market, el concepto con el que Libertad desembarcó en dicho centro comercial tres años atrás.

Fresh Market fue una apuesta diferenciada dentro del negocio supermercadista. El local del DOT estaba orientado principalmente a la venta de alimentos frescos y proponía una experiencia de compra distinta a la de los supermercados tradicionales. En lugar de pasillos lineales, el espacio estaba organizado en islas temáticas.

Antes de llegar a Buenos Aires, el grupo había implementado este formato en otras ciudades de la región, como Montevideo, en Uruguay, y Medellín, en Colombia.

El proceso de reestructuración apunta a achicar la presencia del grupo en determinados segmentos y a concentrar recursos en los mercados donde considera que puede tener un mejor desempeño.

En ese sentido, la nueva estrategia de Grupo Libertad pone el foco en el interior del país, donde históricamente desarrolló su principal red.

Pero Libertad no es el primer caso de cambios importantes en el sector supermercadista: el proceso de venta de Carrefour en Argentina está en su fase decisiva. Más de 700 sucursales y 17.000 empleados están en juego, en una operación estratégica impulsada por el grupo francés para enfocarse en mercados prioritarios como Francia, España y Brasil.

Vale destacar que, de acuerdo al último dato del Indec, las ventas en las principales cadenas de supermercados registraron una caída de 2,8% en noviembre frente al mismo mes de 2024. En la comparación desestacionalizada respecto de octubre, el resultado también arrojó un descenso de 3,8%.

Según distintos medios locales, el Grupo Libertad comenzó con despidos en San Juan, recortando 29 puestos, y en Misiones, donde se desvincularon a cerca 100 trabajadores. De acuerdo a fuentes al tanto de la situación, la firma busca eficiencia y avanzar con ajustes de plantilla en Córdoba.

Desde la compañía aseguraron que no harían comentarios sobre la situación.

Sobre el Grupo Libertad

El Grupo Libertad inició sus actividades en 1986 en la ciudad de Córdoba como un emprendimiento familiar dedicado al transporte y fraccionamiento de azúcar. En sus primeros años, contaba con tres empleados y una oferta de 130 productos.

Un año después, la plantilla ascendió a 150 personas y el catálogo superó los mil productos. En 1989 se habilitó el primer autoservicio mayorista de Córdoba, ubicado en la calle Libertad, lo que dio origen al nombre de la firma.

En los años siguientes, la compañía amplió su presencia con la apertura de nuevos hipermercados en distintas regiones del país.

En 1998, el grupo francés Casino adquirió la empresa e implementó un plan de expansión local.

En 2015, tras una reestructuración de las operaciones latinoamericanas de Grupo Casino, la filial argentina pasó a formar parte del grupo colombiano Éxito, sumándose a una plataforma regional con operaciones en Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina.

En 2019, la compañía presentó una nueva identidad institucional bajo el nombre Grupo Libertad, que integró las áreas de retail y real estate, y lanzó una plataforma de comercio electrónico como parte de su transformación digital.

En 2022, abrió su primer Mini Mayorista Libertad y, en 2023, avanzó con su expansión hacia CABA mediante el formato Fresh Market Libertad.

A comienzos de 2024, junto a las filiales de Colombia y Uruguay, Grupo Libertad pasó a formar parte del Grupo Calleja, operador de supermercados con sede en El Salvador, que gestiona la marca Súper Selectos.

Varias veces estuvieron muy cerca de comprarla grupos con presencia local, como La Anónima, Carrefour y Cencosud, pero finalmente quedó en manos de Grupo Calleja, cuyo fundador, Juan Carlos Calleja Hakker, en 2018 se presentó como candidato a presidente, aunque se impuso Nayib Bukele, actual mandatario del país.