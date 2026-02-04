Índice delivery: cuántos pedidos por mes tiene que hacer un repartidor para cubrir la canasta básica

Durante el último trimestre de 2025, el coeficiente APP promedio mostró incrementos sostenidos en la cantidad de pedidos requeridos para alcanzar los principales umbrales de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un repartidor de aplicaciones de delivery en Argentina debió realizar, en promedio, 454 pedidos durante diciembre de 2025 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro integrantes, de acuerdo con el “índice APP” (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) elaborado por la Fundación Encuentro. Si bien el indicador muestra una mejora, también deja al descubierto una creciente disparidad en las condiciones que ofrecen las distintas plataformas.

Más en detalle, el APP muestra un descenso frente a septiembre (461 pedidos), lo que significa que son necesarios menos pedidos para alcanzar los mismos umbrales económicos.

Pero según el informe, esta variación responde a una evolución dispar del valor del pedido promedio entre las distintas apps de delivery, vinculada a cambios operativos y metodológicos que inciden de forma desigual en la conformación del ingreso por pedido.

Durante el último trimestre de 2025, el coeficiente APP promedio mostró incrementos sostenidos en la cantidad de pedidos requeridos para alcanzar los principales umbrales de consumo.

Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio- APP (Fundación Encuentro)

Para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, el coeficiente pasó de 421 pedidos en octubre a 436 en noviembre y 454 en diciembre. Esto representa un aumento de 33 pedidos en el trimestre, con una variación del 7,8%. La evolución indica que, tras la caída registrada en octubre, la cantidad de pedidos necesarios volvió a crecer hacia el cierre del año.

La tendencia se replica en otros indicadores de consumo y reproducción cotidiana. La Canasta Básica Total individual aumentó de 130 pedidos en octubre a 140 en diciembre, lo que implica 10 pedidos más en el trimestre.

La Canasta Básica Alimentaria individual también se incrementó, pasando de 58 pedidos en octubre a 63 en diciembre. Este aumento de cinco pedidos equivale a una variación del 8,6%.

En cuanto a los costos de crianza, cubrir la canasta correspondiente a un niño promedio requirió 162 pedidos en octubre y 170 en diciembre. Para un bebé, la canasta de crianza subió de 146 a 152 pedidos en el mismo período.

Los gastos vinculados a la vivienda reflejaron aumentos similares en el coeficiente APP. El alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 158 pedidos en octubre a 167 en diciembre, mientras que el alquiler promedio avanzó de 232 a 244 pedidos, sumando 12 pedidos adicionales en el trimestre. El número de pedidos necesarios para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil pasó de 106 a 110, con un incremento de cuatro pedidos.

Algunos indicadores permanecieron estables a lo largo del trimestre, debido a sus propias características. El ingreso promedio trimestral se mantuvo constante en 328 pedidos, ya que se trata de una estimación trimestral.

La cuota mensual del Monotributo categoría A también se sostuvo en 12 pedidos. En el caso del tanque lleno de nafta, el coeficiente se mantuvo cerca de dos pedidos durante todo el trimestre.

La Fundación Encuentro destaca que la evolución del período indica que, una vez incorporado el nuevo valor del pedido promedio en octubre, el coeficiente APP promedio volvió a ajustarse en línea con la variación de los precios de referencia.

Esto derivó en un aumento de la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar diferentes umbrales de ingreso entre octubre y diciembre, aunque partiendo de niveles más bajos que los observados en los meses previos.

En resumen:

Para sostener una canasta de consumo de un hogar tipo de cuatro integrantes, un repartidor debió completar 454 pedidos promedio.

El pedido promedio de referencia fue de $3.032,9, resultado del promedio entre plataformas tras las actualizaciones introducidas a partir de octubre de 2025.

Para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina, un repartidor debió completar 328 pedidos promedio.

Para sostener un hogar individual (sin contar alquiler), debió realizar 140 pedidos.

Para cubrir únicamente su alimentación (canasta básica alimentaria), necesitó 63 pedidos.

Para afrontar la canasta de crianza, debió realizar 170 pedidos en el caso de un niño promedio y 152 pedidos en el caso de un bebé.

Para alcanzar un alquiler promedio, necesitó 244 pedidos.

Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), debió completar 110 pedidos.

Para llenar un tanque de combustible, alcanzaron 2 pedidos.

Para pagar el Monotributo, tuvo que realizar 12 pedidos.

Por plataforma

En el caso de Rappi, el coeficiente APP exhibe una suba continua a lo largo de todo el período analizado. Para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro integrantes, en julio se necesitaban 480 pedidos; en septiembre, 492; y en el último trimestre la exigencia se profundiza, con 531 pedidos en octubre, 549 en noviembre y 572 en diciembre.

En total, entre julio y diciembre, los repartidores que operan exclusivamente a través de esta plataforma deben realizar 92 pedidos más para alcanzar el mismo umbral de subsistencia.

“Esta dinámica se explica por la estabilidad relativa del valor del pedido promedio en la plataforma frente a la evolución de los precios de referencia. En términos del coeficiente APP, ello se traduce en un aumento del esfuerzo medido en cantidad de viajes, incluso en un contexto en el que el indicador agregado muestra una mejora”, señala el informe.

La evolución de PedidosYa muestra un recorrido diferente. Para la misma canasta básica de un hogar de cuatro integrantes, el coeficiente APP sube de 423 pedidos en julio a 434 en septiembre, pero registra una caída abrupta en octubre, cuando —tras la actualización de valores— se requieren 349 pedidos.

En noviembre y diciembre el indicador vuelve a incrementarse de forma moderada, hasta 361 y 376 pedidos, respectivamente. Pese a ese repunte, entre julio y diciembre la cantidad de pedidos necesarios se reduce en 47 viajes.

“Esta caída explica en gran medida la reducción observada en el APP promedio a partir de octubre. Mientras que en Rappi el coeficiente continúa aumentando, en PedidosYa la mejora en términos de cantidad de pedidos necesarios es significativa y persistente, aun considerando el aumento registrado hacia el final del trimestre”, sostuvo la Fundación Encuentro.

“La comparación entre plataformas permite, así, precisar el sentido de la mejora observada en el indicador agregado. La baja del APP promedio no refleja una mejora generalizada en las condiciones económicas del trabajo en plataformas, sino una creciente heterogeneidad entre empresas, con implicancias directas sobre el esfuerzo cotidiano que deben realizar repartidores y repartidoras para alcanzar los mismos umbrales de ingreso”, concluyó.