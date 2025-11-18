Economía

Índice delivery: cuántos pedidos tiene que hacer un repartidor de aplicaciones por mes para cubrir la canasta básica

Un informe privado revela el esfuerzo necesario para alcanzar el umbral de subsistencia familiar en la economía de plataformas de delivery en Argentina

Un repartidor tiene que hacer
Un repartidor tiene que hacer más de 400 pedidos para cubrir la canasta básica total, según un informe privado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un repartidor de plataformas de delivery en Argentina necesitó completar 461 pedidos promedio en septiembre para cubrir la canasta básica total de un hogar tipo de cuatro integrantes, según el informe “APP - Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio” elaborado por la Fundación Encuentro.

Este dato sintetiza los desafíos que enfrentan quienes trabajan en la economía de plataformas, un sector en crecimiento que concentra principalmente a jóvenes y migrantes urbanos.

El APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) es un indicador desarrollado por la Fundación Encuentro –que dirige Cecilia Garibotti, exfuncionaria de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía– para medir la relación entre el valor que percibe un repartidor por cada pedido, sin incluir propinas, y el costo de la canasta básica de un hogar tipo. La metodología parte de un cociente simple: se divide el valor mensual de la canasta básica total para una familia de cuatro personas por el valor promedio de un pedido en plataformas de reparto, calculado a partir de los datos de Rappi y PedidosYa.

De este modo, el APP expresa en términos concretos cuántos pedidos debe realizar un trabajador para alcanzar distintos umbrales de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana.

Los repartidores de apps necesitan
Los repartidores de apps necesitan realizar más de 60 viajes para cubrir la canasta alimentaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe aclara que el APP no pretende capturar todas las dimensiones del trabajo en plataformas, sino visibilizar los desequilibrios materiales que enfrentan quienes dependen de este tipo de empleo. “El APP no debe leerse como un ‘salario’ ni como una medida de bienestar absoluto, sino como una referencia del esfuerzo transaccional —en cantidad de pedidos— necesario para alcanzar determinados umbrales monetarios”, advierte la organización. El indicador se construye a partir de promedios simples entre Rappi y PedidosYa, ya que no existen datos públicos que permitan ponderar por volumen de mercado, tipo de vehículo o características sociodemográficas de los repartidores.

En septiembre de 2025, el valor promedio de un pedido se ubicó en $2.553,6, resultado del promedio entre Rappi ($2.393,4) y PedidosYa ($2.713,8). A partir de este dato, la Fundación Encuentro calculó que para sostener un hogar tipo de cuatro integrantes, un repartidor necesitó completar 461 pedidos en ese mes.

El reporte detalla, además, otros umbrales de referencia: para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina al segundo trimestre de 2025, se requirieron 344 pedidos; para sostener un hogar individual (sin contar alquiler), 149 pedidos; y para cubrir solo la alimentación (canasta alimentaria), 67 pedidos.

El APP también permite dimensionar el esfuerzo necesario para afrontar otros gastos habituales. Según este análisis, criar un hijo (canasta de crianza) demandó 190 pedidos, mientras que cubrir el alquiler promedio de 1 a 3 ambientes CABA exigió 271 pedidos. Para igualar el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en septiembre de 2025, un repartidor debió realizar 126 pedidos.

Para cubrir un alquiler, un
Para cubrir un alquiler, un repartidor tiene que hacer más de 250 pedidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento subraya que el APP mide ingresos brutos y no descuenta los costos asociados a la actividad, como combustible, mantenimiento del vehículo, comisiones, retenciones fiscales ni otros gastos operativos. Tampoco suma propinas ni beneficios extras, lo que puede llevar a sobrestimar la capacidad real de los repartidores para cubrir los gastos o alcanzar los umbrales de referencia. Además, el índice utiliza promedios agregados, lo que impide captar diferencias territoriales significativas y puede ocultar situaciones locales más precarias o desiguales.

Entre las limitaciones metodológicas, la Fundación Encuentro señala la falta de datos públicos sobre la cantidad de trabajadores, la distribución por días y horarios, el tipo de vehículo utilizado y la geolocalización de los pedidos.

“La economía de plataformas viene creciendo en Argentina de forma sostenida en los últimos años. Entre ellas, las aplicaciones de reparto ocupan un lugar central: concentran cada vez más trabajadores, especialmente jóvenes y migrantes, y se han vuelto parte del paisaje urbano cotidiano”, destacó el informe.

Los puntos clave del trabajo

  • Un hogar tipo, de cuatro integrantes, necesita 461 pedidos para cubrir la canasta básica total (CBT).
  • El pedido promedio es de $2.553,6 (sin propina), según ingresos reales de las dos principales apps.
  • Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 344 pedidos.
  • Un hogar individual sin alquiler necesita 149 pedidos para no ser pobre.
  • La canasta básica alimentaria (CBA) individual se cubre con 67 pedidos.
  • Criar a un bebé según la canasta de crianza requiere 190 pedidos.
  • El alquiler promedio en CABA equivale a 271 pedidos.
  • Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil hacen falta 126 pedidos.
  • El costo de monotributo A se cubre con 15 pedidos.
  • Un tanque de nafta (3,5 L) equivale a 2 pedidos.

