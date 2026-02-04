Boom de los SUV: el segmento ya alcanzó el 35% del mercado y podría terminar 2026 como líder en ventas de autos 0 km

Los SUV ya representan el 35% del total de autos que se venden en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia que se empezó a marcar en 2025 se afirmó tras el cierre del registro de operaciones de enero. Los SUV siguen creciendo en el mercado automotor argentino y ya superan el 35% del total de unidades patentadas entre todas las categorías, dejando a los autos de pasajeros con el 31%, a las pick-ups con el 28% y a las vans y furgones con el 6% restante.

Pero incluso dentro de esta categoría se está produciendo un segundo fenómeno, el de los B-SUV, que probablemente termine el año coronando a uno de los modelos como el auto más vendido de 2026. Volkswagen lanzó el Tera a mitad de 2025 y lo instaló entre los 5 modelos más vendidos; y Toyota lanza en febrero el Yaris Cross con el que pretende un objetivo similar.

Actualmente, el 56% de todos los autos de esta categoría son de ese subsegmento, el de los modelos compactos, que a la vez es el de menores precios y por lo tanto los más masivos. Un 38% son SUV del segmento C y apenas un 6% queda para los SUV grandes entre los que están los monocasco y los que se montan sobre un chasis de pick-up.

El Toyota Yaris Cross se lanza el 23 de febrero y saldrá a conquistar el mercado como claro competidor del VW Tera

Las razones del éxito

Por ese motivo, los B-SUV son el nicho del mercado elegido por todas las marcas en los últimos años, que les posibilita captar a esos clientes que quieren comprar este tipo de “autos de moda”, pero vienen de tener un sedán o un hatchback compacto como vehículo personal.

La carrera por esa “conquista” comenzó en 2024, cuando en pocos días Renault presentó el Kardian fabricado en Brasil y Peugeot hizo lo propio con el 2008 de producción nacional. Ambos modelos tuvieron una interesante inserción en el mercado pero no consiguieron desplazar a los ya instalados Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos y Ford Territory.

No obstante, el verdadero cambio llegó a mediados del año pasado, cuando Volkswagen lanzó el nuevo Tera, un B-SUV fabricado en Brasil que posicionaron por debajo del precio del VW Polo, convirtiéndolo en el modelo de acceso de la marca en la región, sin sacrificar a los ya exitosos T-Cross y Nivus, que están también en esa franja del mercado.

El Ford Territory nueva generación pasó a ser el SUV con mayores ventas en la última parte del año pasado. En enero peleó por el podio absoluto del mercado hasta el último día

4 SUV entre los 10 autos más vendidos de enero

Los números oficiales de ventas de autos 0 km en enero muestran que el crecimiento de los SUV en general es significativo, ya que el Ford Territory estuvo en el top 3 del mes hasta el último día, quedando finalmente cuarto por solo 23 unidades del Peugeot 208. Este modelo, además de ser el SUV más vendido también fue el auto de la marca con mejor performance, algo que normalmente es patrimonio de la pick-up Ranger nacional, y el auto fabricado en China con mejor desempeño. En total se vendieron 2.864 unidades en el primer mes del año, equivalentes al 4,6% del mercado.

El siguiente SUV fue el primero de la categoría de los modelos compactos, el Volkswagen Tera, que quedó en el sexto puesto absoluto con 2.187 autos vendidos en enero y el 3,5% del volumen total del mercado. Su ascenso fue muy rápido: apenas entró al mercado el año pasado con 1.000 unidades en septiembre, a las que sumó 1.347 autos en octubre para entrar a los 10 modelos más vendidos. Luego escaló al tercer puesto absoluto en noviembre con 1.327 y el último mes cerró el año con el mismo tercer lugar pero con menores ventas por la caída estacional de diciembre, con 847 unidades.

El otro candidato a ganar en ventas totales de 2026 es el Volkswagen Tera. Entró en septiembre y al segundo mes ya estaba entre los 3 autos más vendidos

En el puesto ocho del ranking general, tercero entre los SUV y segundo de los del segmento B quedó el Chevrolet Tracker, fabricado en Argentina por General Motors, con un volumen de 1.905 patentamientos que representan el 3% del total del mes. Sus ventas siguen siendo altas a pesar de tratarse de un modelo que salió al mercado en 2019, aunque tuvo una actualización estética a mitad de 2025.

Todavía dentro de los 10 autos más vendidos, lo que demuestra que son mayoría por tratarse de cuatro modelos contra 3 pick-up y 3 autos de pasajeros, el siguiente SUV de la lista de enero fue el Peugeot 2008, también fabricado en Argentina como el Chevrolet Tracker. En el primer mes del año mejoró su performance de todo 2025 pasando de un promedio del 2,5% del mercado al 2,9% en la primera medición de fuerzas del año, al alcanzar ventas por 1.795 automóviles.

El Peugeot 2008 es argentino y tiene un año y medio en el mercado. En enero ya superó el promedio mensual de todo 2025

Los 10 SUV más vendidos en Argentina

El quinto SUV ya está fuera de los 10 modelos más patentados de enero. Se trata del Toyota Corolla Cross, que todavía sigue recuperándose de tres meses con un flujo limitado de unidades a causa del desastre natural que paralizó la fabricación de autos de la marca en Brasil entre octubre y diciembre. El Corolla Cross fue el SUV más vendido de 2025 con 18.151 unidades que representaron el 3,1% del total del mercado. En enero se patentaron 1.208, un 1,9% lo que muestra de manera elocuente la retracción que todavía perdura. La producción en Brasil se restableció a mitad de enero, por lo que desde febrero debería verse una mejora en las ventas argentinas.

El sexto SUV es un modelo que heredó la clasificación dentro de esta categoría ya que anteriormente se lo consideraba dentro de los Crossover. Es el Volkswagen Nivus, que está dentro de los autos de segmento B y queda posicionado en precio entre el nuevo Tera y el primer B-SUV de Volkswagen, el exitoso T-Cross. El Nivus alcanza a los usuarios que prefieren un vehículo con líneas más dinámicas o menos cuadradas como son la mayoría de los SUV. El año pasado vendió 10.850 unidades con un 1,9% del mercado y en enero patentó 307 autos, claramente solapado por el éxito de Tera.

El Jeep Compass es uno de los pocos que se venden en dólares y no en pesos. Creció un 115% entre 2024 y 2025. (Cortesía JEEP)

Inmediatamente después del Nivus entra otro SUV de la marca alemana, aunque ahora del segmento C. Es el Volkswagen Taos, que se fabricó en Argentina hasta mitad de 2025 y ahora se importa en su nueva versión desde México, fue uno de los SUV más vendidos entre 2023 y 2024, pero ante la llegada masiva de modelos de menor precio y segmento fue perdiendo ese protagonismo progresivamente. En 2025 vendió 16.523 unidades, casi un 3% del mercado, y en enero alcanzó los 1.072 patentamientos, apenas un 1,7%.

En el octavo puesto entre los SUV más vendidos aparece el Jeep Compass, que es el mejor posicionado de esta categoría de las marcas de Stellantis. Este C-SUV se fabrica en Brasil y en 2025 fue uno de los modelos con mayor crecimiento interanual, alcanzando una tasa del 116% respecto a 2024, con 10.686 patentamientos contra menos de 5.000 en 2024. Es uno de los pocos modelos que no se venden en pesos sino en dólares, lo que le permite mantener mayor estabilidad en ventas y no estar “atado” a variaciones circunstanciales del mercado. En enero se patentaron 978 autos, un 1,6% del mercado, lo que le permite mantener la misma cuota que en 2025.

El Baic BJ30 se convirtió en el mejor SUV de una marca china y está entre los 10 modelos más vendidos de esta categoría

El noveno puesto quedó para una de las novedades de los últimos meses. Se trata del primer modelo de una marca china que entra al ranking de ventas con un volumen en constante crecimiento en cada medición mensual. Es el Baic BJ30, que se comercializa únicamente con motorización híbrida en tracción simple y doble. En 2025 alcanzó las 2.246 unidades, apenas un 0,4% del total de patentamientos, pero en dos oportunidades quedó muy cerca de entrar a los diez modelos más vendidos de un mes. En enero logró las 922 unidades, un 1,5% del mercado, en el que fue su mejor mes desde que se vende en Argentina.

Finalmente, el Top 10 de los SUV más vendidos del primer mes de 2026 se completó con otro modelo de Volkswagen, el T-Cross, que logró desplazar al Renault Kardian por muy pocos patentamientos, siendo que en 2025 el Renault había vendido casi 1.500 autos más. El T-Cross es uno de los clásicos B-SUV y el primero en desarrollarse exclusivamente para el mercado de Brasil y Argentina. La llegada de más oferta propia de VW y de otros competidores resintió su rendimiento, pero la marca lo sostiene sin bajarlo de su franja de precios porque pudo colocar a Nivus y Tera por debajo. En enero se vendieron 876 autos contra 849 de Kardian.