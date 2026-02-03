Los 5 artículos que PAMI distribuirá sin costo a los jubilados en enero 2026

PAMI ofrece anteojos gratuitos a través de ópticas adheridas, cubriendo armazón y cristales según prescripción médica (Shutterstock)

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, anuncia la entrega gratuita de una serie de insumos fundamentales para la vida diaria de sus más de cinco millones de afiliados. La provisión de estos productos representa un alivio económico notable para personas mayores que acceden a esta cobertura estatal. El listado incluye colchones antiescaras, inodoros portátiles, trapecios, anteojos y pañales, todos gestionables mediante la plataforma digital de la obra social o en sus agencias.

La gestión de estos elementos, que buscan mejorar la movilidad, la higiene y la calidad de vida, puede realizarse de varias formas. El trámite se encuentra disponible tanto para el afiliado como para familiares, apoderados o médicos habilitados. El canal digital permite reducir los tiempos de espera y elimina la necesidad de traslados innecesarios, aunque también existe la opción de realizar el proceso en persona en las agencias cercanas.

Dentro del programa Accesorios, PAMI contempla tres elementos clave. El colchón antiescaras se dirige a pacientes con inmovilidad severa o con riesgo elevado de lesiones cutáneas. El inodoro portátil está pensado para personas con dificultades de movilidad o presencia de comorbilidades que dificultan el uso de sanitarios convencionales. El trapecio constituye una ayuda esencial para modificar la posición del paciente en la cama, facilitando la atención domiciliaria y el bienestar físico.

Para acceder a estos insumos, el requisito principal consiste en contar con una Orden Médica Electrónica (OME). En ausencia de la OME, el afiliado puede presentar su Documento Nacional de Identidad, una orden médica manual proveniente del médico de cabecera o especialista, y un resumen de historia clínica que incluya peso y talla. El proceso puede completarse de forma electrónica desde un celular, tablet o computadora, o bien presencialmente en una agencia, donde se recomienda solicitar turno para agilizar la atención.

El acceso a anteojos gratuitos forma parte de otro de los beneficios más valorados por los afiliados. El sistema cubre un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un par de lentes bifocales, una vez por año prestacional. La cobertura incluye tanto el armazón como los cristales, de acuerdo con la prescripción oftalmológica. La receta médica para este trámite tiene una validez de 150 días, lo que otorga un margen suficiente para realizar la gestión.

El programa HAD distribuye pañales y apósitos en todo el país con entrega domiciliaria sin costo para los beneficiarios (NA)

El procedimiento para obtener anteojos sin costo inicia con la solicitud de un turno con un oftalmólogo de PAMI. Tras la consulta, el afiliado recibe una Orden Médica Electrónica emitida por el profesional, la cual debe presentarse en una óptica adherida al programa. Allí, el beneficiario elige el armazón y la óptica procede a fabricar los lentes siguiendo la indicación médica. El retiro de los anteojos no requiere un nuevo turno. Para facilitar la localización de ópticas, la obra social dispone de un buscador online donde se filtran opciones por provincia, ubicación y tipo de servicio óptico.

Desde junio de 2025, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) de PAMI facilita la provisión mensual de pañales y apósitos para quienes los necesitan. El sistema de entrega se realiza bajo la modalidad puerta a puerta, directamente en el domicilio declarado por el afiliado, eliminando intermediarios y trámites presenciales. El proceso de inscripción exige estar incluido en el padrón del programa y presentar DNI, credencial de afiliación y una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera. Esta receta debe especificar el diagnóstico, la cantidad requerida y los datos de contacto actualizados.

La cantidad de pañales entregados varía según el nivel de incontinencia, con provisiones mensuales de 30, 60 o 90 unidades. Si la necesidad supera las 90 unidades, la solicitud pasa a evaluación del Nivel Central de PAMI. Las entregas se efectúan dentro de los 30 días corridos posteriores al pedido anterior, sin costo para el beneficiario. El paquete puede ser recibido en el domicilio por cualquier persona mayor de 18 años, y el esquema contempla una segunda visita en caso de que la primera entrega no se concrete, con un plazo adicional de 72 horas para el nuevo intento.

El acceso a estos beneficios busca cubrir necesidades esenciales de los adultos mayores y optimizar la experiencia de los afiliados. Los canales digitales están diseñados para facilitar el proceso, aunque la atención presencial permanece disponible para quienes lo requieran. La documentación exigida en cada trámite apunta a garantizar que la provisión de insumos llegue a quienes realmente los necesitan, con controles que incluyen diagnósticos médicos y datos personales actualizados.

En el caso de los accesorios para movilidad, la Orden Médica Electrónica actúa como principal filtro de acceso, avalando la indicación profesional. Para la obtención de anteojos, la receta oftalmológica emitida por profesionales de la obra social garantiza que el beneficio se ajuste a las necesidades visuales de cada afiliado. En el rubro de los pañales y apósitos, la inscripción en el padrón y la receta electrónica aseguran el acceso regular y sin interrupciones.

Una mujer jubilada recibe sus medicamentos del PAMI

La estructura del sistema permite que familiares o apoderados gestionen los trámites en nombre del afiliado, un aspecto relevante para personas con movilidad reducida o con dificultades para el manejo digital. Además, la recomendación de solicitar turno previo para la atención presencial busca evitar demoras y optimizar la experiencia en las agencias.

La posibilidad de recibir los insumos directamente en el domicilio, en particular en el caso de los pañales y apósitos del programa HAD, constituye una mejora significativa en la logística de entrega. La eliminación de intermediarios y la automatización del proceso contribuyen a reducir los tiempos de espera y los desplazamientos innecesarios.

El INSSJP mantiene actualizada la información sobre los procedimientos y requisitos en su sitio web oficial, y a través de los canales de atención habilitados. La combinación de gestión digital y presencial, junto con la entrega domiciliaria de productos, configura una estrategia integral para responder a las demandas de una población afiliada en crecimiento.