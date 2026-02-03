Indec: cuáles eran las estimaciones para los próximos datos de inflación según la metodología que el Gobierno no quiso aplicar

La metodología de medición del IPC, en el centro del debate.

La medición de inflación del INDEC quedó en el centro de la discusión de los analistas económicos y también de los agentes de mercado. Detrás de la renuncia de Marco Lavagna al frente del ente estadístico -reemplazado por Pedro Lines, hasta ahora director técnico de la institución- quedó en evidencia la negativa del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo de aplicar un cambio en la metodología del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que, tal como se anticipó, iba a ser actualizada desde enero de este año, con el informe se va a publicar el próximo martes 10 de febrero.

El ministro de Economía admitió que las diferencias sobre el plazo de implementación del nuevo IPC motivó la renuncia de Lavagna y afirmó que el nuevo método de cálculo, que se iba a estrenar en febrero, se postergará “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

En octubre último, el INDEC comunicó desde 2026 “la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018″, que “se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026”.

El principal cambio de la nueva fórmula era que el IPC iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la utilizada desde 2004.

La mayoría de los economistas coincide en que la actualización de los ponderadores en base a una encuesta más reciente como la de 2017/2018 iba a dar un peso mayor a servicios de lo que tiene el índice vigente. Con la nueva fórmula, la ponderación del rubro Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles aumenta de 9,4% a 14,5 por ciento. Además, el Ministerio de Economía está por implementar un nuevo esquema de subsidios, que desde febrero dejó fuera a 140.000 usuarios de la categoría N3.

El dato de inflación de enero, que el propio ministro Caputo adelantó que rondaría el 2,5%, se difundirá en una semana, tras el 2,8% de diciembre, que en los hechos significó el séptimo mes de aceleración a partir del 1,5% de mayo pasado. Además diciembre de 2025 fue el primer mes de suba de la inflación interanual desde abril de 2024, desde el 31,4% de noviembre a 31,5% en el acumulado del año pasado.

Un informe elaborado por el economista Fernando Marull, socio de FMyA, detectó diferencias al alza para el IPC medido en base a ENGHo a partir de mayo de 2025, aunque sin variaciones sustanciales en el resultado anual. En una presentación, Marull dijo que espera que “el ruido INDEC no sea mucho. Economía se equivocó por un temor exagerado al cambio de metodología”.

Fuente: Fernando Marull-FMyA

Durante el año 2025, la inflación en Argentina mostró una marcada disparidad, con servicios que aumentaron 43,1% anual, reflejo del reajuste de tarifas de servicios públicos y privados, una tasa que superó ampliamente a la inflación general (31,5%), frente a un incremento del 26,5% en los bienes.

En cuanto a los principales aumentos de los precios regulados, que son los que ganan preponderancia con la nueva metodología, el informe de FMyA indico que promediaron en enero un 2,2%, que será seguido por otro 2,3% promedio en febrero y un 2,6% en marzo. Sin embargo, Marull enfatizó que “enero daría 0,1% ‘menos’ con la metodología nueva”. El ministro Caputo, por su parte, también estimó que en enero el nuevo índice hubiera dado “una décima” menos que la medición según la actual metodología.

Fuente: Fernando Marull-FMyA

“El ministro Caputo confirmó, en una entrevista con radio Rivadavia, que la renuncia respondió a discrepancias con el Poder Ejecutivo en relación con el momento adecuado para implementar la nueva metodología del IPC", comentó en un reporte el agente de liquidación y compensación Max Capital.

“Las nuevas ponderaciones asignan una menor participación a los bienes y una mayor a los servicios, con mayor peso del transporte y los servicios públicos, dando como resultado una composición más similar a la del IPC de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno decidió ahora postergar la introducción del nuevo índice. La salida de Lavagna del INDEC fue vista como una decisión controvertida y fue rápidamente reemplazado por Pedro Lines, hasta ahora director técnico del instituto”, evaluó Max Capital.

Vale recordar que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cerró el año 2025 con una variación acumulada del 31,8%, solo tres décimas por encima del IPC Nacional del INDEC.

Para Martín Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, se trató de “un día negro para las estadísticas públicas del país. La interferencia política en el Instituto para impedir que se publique el IPC con la nueva canasta habla más del ‘proceso de desinflación’ implementado por el ministro que de la forma de medirlo. Dicho esto, todo mi apoyo para Pedro en su nueva función y para el resto de los profesionales y técnicos del INDEC que vienen realizando un trabajo extraordinario para recuperar la credibilidad de las estadísticas públicas”.

Un informe de Martín Rozada especificó que la nueva medición de pobreza basada enteramente en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) de 2017-18 resultaba al cierre del segundo trimestre de 2025 en una tasa de 37,3% de la población, mientras que la indigencia se ubicaba en el 6 por ciento. Los datos del INDEC al primer semestre del año pasado reflejaron un índice de pobreza del 31,6% en base a las canastas de consumo de la base de 2004.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), señaló que “uno de los efectos que está teninedo esta medida es la desacreditación del propio organismo que veníamos recuperando. Pierde fidelidad la información que se brinda y podría tener efectos inmediatos, sobre todo en febrero, a partir de la actualización de los precios de los servicios”.

“La inflación del 31% de 2025 hubiera sido de 33%, es importante, pero no es que cambia sustantivamente la información. Sí es importante que dejaría un mensaje es que los haberes jubilatorios quedaron retrasados respecto de la medición más realista de la inflación, las negociaciones paritarias en función del índice de precios hubiera quedado por detrás de las actualizaciones que se hicieron, pero hacia adelante debería actualizarse, cuando vienen las medidas de ajuste de precios y tarifas en febrero y marzo, iban a tener un impacto de gasto fiscal muy alto”, consideró Salvia, en diálogo con Ahora Play.

“Es una mala noticia, en todo sentido”, sintetizó como impacto el economista Gabriel Caamaño. “Costó mucho retomar la credibilidad estadística y por eso lo actual es una pésima señal, reaparecen las dudas de que el Gobierno interfiera otra vez en los datos estadísticos”, comentó el economista Marcelo Rojas.