El aumento del 2,85 % en las Pensiones No Contributivas de ANSES en febrero 2026 impacta directamente en el poder adquisitivo de los beneficiarios (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Comienza el segundo mes del año con novedades para cientos de miles de beneficiarios del sistema de seguridad social argentino. Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES reciben un nuevo ajuste en febrero de 2026.

El aumento impacta en los haberes de quienes dependen de esta prestación, junto con un refuerzo extraordinario que busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

De cuánto son las pensiones no contributivas de ANSES en febrero 2026

En febrero de 2026, las Pensiones No Contributivas (PNC) administradas por ANSES registran un incremento del 2,85 %. Este ajuste deriva de la aplicación del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente y los decretos oficiales.

El monto base de la PNC por invalidez o vejez se sitúa en $251.453,59. A este valor se suma el bono extraordinario de $70.000, otorgado automáticamente a quienes perciben la prestación mínima. De esta forma, el importe total para los beneficiarios que reúnen los requisitos asciende a $321.453,59.

Las madres de siete hijos o más perciben en febrero una prestación total de $429.219,42, equiparable a la jubilación mínima y el bono incluido

Esta suma refuerza los ingresos de los sectores que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación común y que, por su condición, requieren de un acompañamiento estatal especial. El monto se actualiza mensualmente y se acredita junto con el haber habitual en las cuentas bancarias de los titulares.

Las madres de siete hijos o más también reciben una prestación equiparable a la jubilación mínima, que en febrero alcanza los $359.219,42. En estos casos, la suma final, incluyendo el bono extraordinario, llega a $429.219,42.

El esquema contempla, además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se eleva a $287.375,54. Con el bono extraordinario, el total a cobrar es de $357.375,54 para estos titulares.

Quiénes cobran las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas que no reúnen los requisitos para obtener una jubilación tradicional, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cumplen con los criterios establecidos por la normativa vigente.

Pueden acceder a esta pensión:

Personas con invalidez acreditada, que presentan una disminución física o mental del 76 % o más y carecen de ingresos suficientes.

Personas mayores de 70 años, que no perciben jubilación ni pensión y se encuentran en situación de necesidad, quienes acceden a la PNC por vejez .

Madres de siete hijos o más , de cualquier edad, que no cuentan con otra prestación previsional o contributiva.

Otros casos especiales contemplados en la legislación, como pensiones graciables otorgadas por motivos humanitarios o de reconocimiento social.

Las Pensiones No Contributivas de ANSES están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social que no reúnen los requisitos para una jubilación común (REUTERS/Francisco Loureiro)

Para acceder a una PNC, es necesario realizar una gestión ante ANSES, que incluye la presentación de documentación respaldatoria, la evaluación socioeconómica y la acreditación de la condición de vulnerabilidad. El organismo verifica que el solicitante no perciba otro beneficio previsional ni cuente con ingresos que superen los topes establecidos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se dirige a quienes tienen 65 años o más y no reúnen los años de aportes requeridos para la jubilación común. Esta prestación garantiza un ingreso básico y acceso a cobertura médica, además del derecho a la actualización automática de haberes.

El calendario de pagos de ANSES de las pensiones no contributivas

El pago de las PNC en febrero de 2026 sigue el cronograma oficial definido por ANSES, que organiza las acreditaciones según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El objetivo de esta modalidad escalonada es evitar aglomeraciones en bancos y puntos de cobro, facilitando el acceso a los haberes de manera ordenada y segura.

Las fechas confirmadas para el mes son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

El calendario de pagos ANSES para las Pensiones No Contributivas en febrero 2026 se organiza según terminación de DNI, asegurando el cobro ordenado y seguro para los beneficiarios (ANSES)

El bono extraordinario de $70.000 se acredita en la misma fecha junto con la pensión mensual, sin necesidad de gestión adicional por parte del beneficiario. Quienes perciben la PUAM y las madres de siete hijos reciben sus haberes en las fechas correspondientes, de acuerdo al calendario publicado.

El monto estará disponible desde la fecha asignada en la cuenta bancaria vinculada, y puede retirarse tanto en sucursales habilitadas como a través de la red de cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito y el DNI.

Toda la información sobre montos, fechas y requisitos puede consultarse en la web oficial de ANSES o mediante la aplicación móvil del organismo, que actualiza periódicamente los datos para brindar mayor transparencia y previsibilidad a los beneficiarios.