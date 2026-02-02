Economía

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja, en línea con la tendencia de Wall Street

El S&P Merval cae 1,5%, mientras que el tecnológico Nasdaq cede 0,6%. El riesgo país argentino, otra vez cerca de los 500 puntos básicos

Guardar
Los activos argentinos, influenciados por
Los activos argentinos, influenciados por el sesgo negativo de Wall Street.

Las acciones y los bonos argentinos negocian con tendencia descendente este lunes, contagiado por las bajas generalizadas en las bolsas de Nueva York.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta un 1,5%,a 3.150.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que sube cinco unidades para la Argentina, en los 496 puntos básicos.

Los principales índices de Wall Street operaban con leves pérdidas, encabezadas por el sector tecnológico, con un índice Nasdaq que baja 0,6 por ciento. El petróleo registraba una importante pérdida de 4,5%, a USD 62,30 el barril de crudo ligero de Texas. El Bitcoin también negociaba en baja de 0,5%, por debajo de USD 78.000 y en un piso desde abril de 2025 y un 40% debajo de su máximo histórico.

Las bajas en Wall Street se asocian a la temporada de balances corporativos, que siempre aportan volatilidad, y la nominación de un economista ortodoxo por parte del presidente de los EEUU, Donald Trump, para presidir la Fed (Reserva Federal de los EEUU) a partir de mayo.

La noticia de la nominación de Kevin Warsh el viernes provocó movimientos bruscos en los mercados:el oro y la plata cayeron un 9% y un 28% respectivamente, tras máximos históricos, mientras los índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas moderadas. Los analistas interpretan la caída como una señal de que los inversores esperan menos probabilidades de recortes agresivos de tasas bajo Warsh y, por ende, menor riesgo de inflación elevada.

Este lunes, los metales preciosos recuperaron algunas pérdidas después de otra fuerte liquidación en las horas de negociación de Asia, mientras los operadores evaluaban el abrupto final de un repunte récord.

El oro al contado cayó aproximadamente un 4%, tras haber caído un 10% anteriormente, prolongando su mayor caída en más de una década el viernes. La plata bajó un 6%, tras haber caído un 16% anteriormente y registrar una caída intradía récord el viernes.

La onza de oro cedía 0,2%, por debajo de USD 4.800 la onza, mientras que la plata rebotaba 3,9%, por encima de USD 81 la onza.

En el plano local, esta semana “comienza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso y se extenderá hasta fines de febrero. La agenda incluye el debate del proyecto de modernización laboral, incluido el paquete impositivo, y la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares, necesaria para el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Según Infobae, el proyecto de modernización laboral se debatiría en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero”, precisó Max Capital.

“Si hoy se da esa mínima reversión, estaríamos en condiciones de anunciar que iniciado el mes de febrero renacen las expectativas al iniciarse en el Congreso las sesiones extraordinarias de leyes transformadoras que necesita el país y que ahora con suficiente ‘músculo parlamentario’, más las negociaciones, se puedan aprobar, conforme el Ejecutivo”, consideró Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

“En febrero también coinciden la reactivación de la agenda política (reforma laboral, Ley de Glaciares, etcétera) y el inicio de la temporada de balances de las compañías argentinas. En este contexto sectores más cíclicos como bancos y materiales tienen todos los números para ser los más afectados; mientras que reguladas y oil & gas -de la mano de precios internacionales del crudo estables- los más defensivos. Si enero fue un cuadro para enmarcar, febrero se perfila como una película de acción", aportaron los analistas de IEB.

“En el contexto internacional no parece haber indicaciones de cambios en las tendencias que se vienen observando: el flujo a mercado emergentes no da signos de detenerse y los commodities siguen su camino alcista", proyectaron desde IEB.

Temas Relacionados

Wall Streetdólar hoyriesgo país Argentinareservas BCRAúltimas noticias

Últimas Noticias

Financial Times resaltó el boom de compras de argentinos ante la apertura de la economía: furor por Apple, Lego y Stanley

La expansión del comercio electrónico internacional y la flexibilización de políticas aduaneras provocan un alza histórica en la adquisición de productos

Financial Times resaltó el boom

El fondo estadounidense que controla Flybondi y OCA anunció cambios en las cúpulas de las dos empresas

COC Global, el fondo americano propiedad del empresario argentino Leonardo Scatturice, definió nuevos CEOs para las dos empresas

El fondo estadounidense que controla

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de febrero

La divisa al público continúa a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró casi USD 1.200 millones en el mercado durante enero

Dólar hoy en vivo: a

Vista se quedó con los activos de Equinor en Vaca Muerta en una operación de USD 712 millones

La compañía sumó nuevos bloques clave en la cuenca neuquina y amplió su inventario para perforación y producción

Vista se quedó con los

Caputo se refirió a la polémica con Techint: “No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”

El ministro de Economía se refirió al debate que surgió alrededor de una licitación ganada por una empresa de la India y adelantó que habrá más compulsas. Además, puso paños fríos a la expectativa de una emisión de deuda inminente

Caputo se refirió a la
DEPORTES
La brutal patada en la

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Argentina arribó a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis

La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

TELESHOW
Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro se habrían separado a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

Separación, encuentro en la costa y terapia: la historia de Facundo Arana y María Susini durante la incertidumbre sentimental

Rocío Marengo abrió las puertas de la habitación de Isidro: cuna tejida y caballitos

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de China ejecutó

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas

Un día después del fallo portuario, Panamá reforzó gestos hacia la comunidad china

Monopolio, privilegios y falta de competencia: las razones detrás del fallo contra Panama Ports

Homenaje póstumo a Martin Parr con una muestra en París que expone el lado cómico y cruel del consumo global

Mercado laboral panameño muestra señales mixtas al iniciar 2026