Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja, en línea con la tendencia de Wall Street

Los activos argentinos, influenciados por el sesgo negativo de Wall Street.

Las acciones y los bonos argentinos negocian con tendencia descendente este lunes, contagiado por las bajas generalizadas en las bolsas de Nueva York.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta un 1,5%,a 3.150.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que sube cinco unidades para la Argentina, en los 496 puntos básicos.

Los principales índices de Wall Street operaban con leves pérdidas, encabezadas por el sector tecnológico, con un índice Nasdaq que baja 0,6 por ciento. El petróleo registraba una importante pérdida de 4,5%, a USD 62,30 el barril de crudo ligero de Texas. El Bitcoin también negociaba en baja de 0,5%, por debajo de USD 78.000 y en un piso desde abril de 2025 y un 40% debajo de su máximo histórico.

Las bajas en Wall Street se asocian a la temporada de balances corporativos, que siempre aportan volatilidad, y la nominación de un economista ortodoxo por parte del presidente de los EEUU, Donald Trump, para presidir la Fed (Reserva Federal de los EEUU) a partir de mayo.

La noticia de la nominación de Kevin Warsh el viernes provocó movimientos bruscos en los mercados:el oro y la plata cayeron un 9% y un 28% respectivamente, tras máximos históricos, mientras los índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas moderadas. Los analistas interpretan la caída como una señal de que los inversores esperan menos probabilidades de recortes agresivos de tasas bajo Warsh y, por ende, menor riesgo de inflación elevada.

Este lunes, los metales preciosos recuperaron algunas pérdidas después de otra fuerte liquidación en las horas de negociación de Asia, mientras los operadores evaluaban el abrupto final de un repunte récord.

El oro al contado cayó aproximadamente un 4%, tras haber caído un 10% anteriormente, prolongando su mayor caída en más de una década el viernes. La plata bajó un 6%, tras haber caído un 16% anteriormente y registrar una caída intradía récord el viernes.

La onza de oro cedía 0,2%, por debajo de USD 4.800 la onza, mientras que la plata rebotaba 3,9%, por encima de USD 81 la onza.

En el plano local, esta semana “comienza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso y se extenderá hasta fines de febrero. La agenda incluye el debate del proyecto de modernización laboral, incluido el paquete impositivo, y la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares, necesaria para el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Según Infobae, el proyecto de modernización laboral se debatiría en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero”, precisó Max Capital.

“Si hoy se da esa mínima reversión, estaríamos en condiciones de anunciar que iniciado el mes de febrero renacen las expectativas al iniciarse en el Congreso las sesiones extraordinarias de leyes transformadoras que necesita el país y que ahora con suficiente ‘músculo parlamentario’, más las negociaciones, se puedan aprobar, conforme el Ejecutivo”, consideró Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

“En febrero también coinciden la reactivación de la agenda política (reforma laboral, Ley de Glaciares, etcétera) y el inicio de la temporada de balances de las compañías argentinas. En este contexto sectores más cíclicos como bancos y materiales tienen todos los números para ser los más afectados; mientras que reguladas y oil & gas -de la mano de precios internacionales del crudo estables- los más defensivos. Si enero fue un cuadro para enmarcar, febrero se perfila como una película de acción", aportaron los analistas de IEB.

“En el contexto internacional no parece haber indicaciones de cambios en las tendencias que se vienen observando: el flujo a mercado emergentes no da signos de detenerse y los commodities siguen su camino alcista", proyectaron desde IEB.