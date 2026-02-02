Economía

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en febrero 2026 tras los aumentos

El detalle de los nuevos importes y fechas de cobro para cada prestación social confirma la aplicación de los incrementos y la organización del calendario según terminación de DNI y tipo de beneficio

El aumento del 2,85 % de ANSES en febrero 2026 impacta en AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en todo el país (REUTERS/Agustin Marcarian)

En febrero de 2026, los beneficiarios de ANSES verán actualizados los montos de la AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. A continuación, los valores vigentes para cada prestación y el calendario de cobros confirmado.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en febrero 2026

El Gobierno oficializó un aumento del 2,85% en las asignaciones familiares, según la resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial. Este ajuste responde al último índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización alcanza a todas las prestaciones previstas en la Ley 24.714, incluyendo trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas y quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), además de las asignaciones por embarazo y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las jubilaciones mínimas suben a $359.254,35 y las máximas a $2.417.441,63, sumando un bono extraordinario de $70.000 para haberes bajos (NA)

Para febrero de 2026, la AUH se ubica en $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) será de $121.818,42. De este último monto, el 80 % se abona mensualmente y el 20 % restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas escolares.

El esquema de asignaciones familiares contempla diferentes valores según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica. Así, la Asignación por Hijo varía desde $64.554 para familias con IGF hasta $999.482 en el valor general, hasta $139.196 en zonas 2 y 4.

Para los rangos superiores de ingresos, los montos disminuyen: quienes superen el IGF de $1.692.360,01 y hasta $5.292.758 percibirán $13.588 en el valor general y hasta $52.612 en zonas especiales.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos son significativamente superiores: familias con IGF hasta $999.482 cobrarán $210.186 en el valor general y hasta $419.838 en zonas 3 y 4. Para ingresos mayores, los importes van descendiendo hasta $93.844 en el valor general y $389.974 en zonas especiales.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) alcanza $121.818,42 según ANSES

La Asignación por Prenatal replica los valores y escalas de la Asignación por Hijo. Por su parte, los montos para Nacimiento, Adopción y Matrimonio se fijan en $75.246, $449.888 y $112.668, respectivamente, en todo el país. La Ayuda Escolar Anual se establece en $42.039 en el valor general, alcanzando $83.797 en zonas 3 y 4.

Quedó establecido que si uno de los miembros del grupo familiar percibe un ingreso individual superior a $2.646.379, queda excluido del beneficio, aunque la suma total de ingresos familiares no supere el tope máximo permitido.

De cuánto son las jubilaciones y pensiones de ANSES en febrero 2026

El aumento del 2,85 % también se aplica a las jubilaciones y pensiones, según la resolución 21/2026. Así, el haber mínimo garantizado desde febrero será de $359.254,35, mientras que el haber máximo llegará a $2.417.441,63. Para quienes perciben el habitual bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima ascenderá a $429.219,42.

La Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $164.342,47 y la PUAM en $287.403,48. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrán un valor aproximado de $251.453,59.

Los nuevos topes salariales de ANSES establecen que quienes superen un ingreso individual de $2.646.379 quedan excluidos de las prestaciones sociales (ANCCOM)

El ajuste dispuesto para febrero se suma a los incrementos previos: 1,9 % en octubre, 2,1 % en noviembre y 2,3 % en diciembre, en línea con lo dispuesto por el decreto 274/2024, que instauró la actualización mensual y reemplazó el esquema trimestral anterior.

Además, la base imponible mínima para aportes y contribuciones será de $120.996,78, mientras que la máxima llegará a $3.932.339,08. Estos topes salariales fijan los límites para los descuentos y el cálculo de los haberes futuros.

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los titulares de haberes mínimos, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas. Si un titular percibe más de una prestación y el total no supera el haber mínimo, accederá al bono completo. En caso contrario, se abonará la diferencia hasta alcanzar el importe de $429.219,42.

En el caso de pensiones repartidas entre varios beneficiarios, la suma del bono se considera por prestación, sin multiplicarse por cada titular.

El calendario de pagos de ANSES de febrero 2026

Los haberes se abonarán según el número de terminación del DNI y el monto percibido por cada beneficiario. El calendario presenta una organización especial debido a los feriados de Carnaval, el 16 y 17 de febrero. Por ejemplo, los jubilados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminados en 6 y 7 recibirán el pago el 19 de febrero.

El calendario de pagos de ANSES febrero 2026 se organiza por terminación de DNI y monto, con fechas especiales por los feriados de Carnaval (ANSES)

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio se actualizan a $75.246, $449.888 y $112.668 respectivamente, con Ayuda Escolar Anual de $42.039 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero
  • DNI terminados en 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2: 12 de febrero
  • DNI terminados en 3: 13 de febrero
  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: 10 de febrero al 12 de marzo
  • Todos los documentos Segunda Quincena: 24 de febrero al 12 de marzo

El bono extraordinario se depositará automáticamente a los beneficiarios de haberes mínimos y pensiones no contributivas, sin necesidad de gestión adicional. Los haberes se podrán cobrar en sucursales bancarias habilitadas y a través de la red de cajeros automáticos, presentando el DNI y la tarjeta de débito correspondiente. Desde la fecha asignada, el monto estará disponible en la cuenta bancaria del titular.

La información sobre montos, fechas y mecanismos de pago está confirmada oficialmente por ANSES y puede consultarse tanto en la web institucional como en la aplicación móvil del organismo.

Cuánto cobran los caseros en

La Argentina pagará hoy vencimientos

El BCRA acelera el desarme

Reservas en alza y riesgo

El oro se recuperaba en
