La escasez de trabajadores técnicos calificados eleva los costos de servicios básicos para el hogar

Electricistas, gasistas, plomeros, herreros y soldadores matriculados conforman un segmento clave para el funcionamiento cotidiano de hogares y comercios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de mano de obra calificada en oficios técnicos se consolidó como uno de los factores que más inciden en la formación de precios y honorarios en Argentina.

Electricistas, gasistas, plomeros, herreros y soldadores matriculados conforman un segmento clave para el funcionamiento cotidiano de hogares y comercios, en un contexto en el que la demanda de estos servicios se mantiene elevada y la oferta disponible muestra señales de restricción. La ausencia de aranceles de referencia a nivel nacional profundiza la dispersión de valores y deja la definición de precios librada, en gran medida, a las condiciones del mercado.

A diferencia de otras actividades profesionales, los oficios técnicos no cuentan con una estructura tarifaria unificada. Los honorarios se determinan según el tipo de trabajo, la urgencia, la complejidad, la zona geográfica y, en algunos casos, la necesidad de certificaciones o habilitaciones formales. En ese marco, la menor cantidad de profesionales matriculados disponibles se traduce en valores crecientes para determinados servicios y en una amplia variabilidad de precios entre quienes ofrecen tareas similares.

Mercado con alta demanda y poca oferta

La demanda de servicios técnicos se mantiene firme, impulsada por distintos factores:

La necesidad de mantenimiento y reparación de instalaciones existentes.

La postergación en la renovación de bienes durables en muchos hogares, que priorizan extender la vida útil de artefactos y sistemas eléctricos, de gas o sanitarios.

Esta combinación refuerza la presión sobre un mercado donde la cantidad de profesionales habilitados no crece al mismo ritmo.

La ausencia de aranceles de referencia a nivel nacional profundiza la dispersión de valores y deja la definición de precios librada, en gran medida, a las condiciones del mercado

Daniel Garro, economista y director de Value International Group (VIG), dijo a Infobae que el problema de fondo no se limita a la cantidad de personas disponibles, sino al tipo de perfil que demanda el mercado. “En Argentina faltan empleados y sobran trabajadores. A las empresas les está costando encontrar empleados, incluso aunque estén matriculados o tengan títulos”, explicó.

Según su análisis, esta diferencia incide directamente en la formación de precios, ya que quienes logran cubrir la demanda con mayores capacidades terminan accediendo a mejores ingresos.

La escasez de trabajadores matriculados convive con una oferta informal que amplía la dispersión de precios en los oficios técnicos (Foto: Europa Press)

Garro remarcó que la escasez de perfiles que cumplan con los requisitos que hoy demanda el mercado genera una segmentación en los honorarios.

“El que tenga la habilidad de ser empleable, sea profesional o no, va a tener salarios altos. El trabajador va a seguir teniendo salarios bajos. Eso genera una fuerte dispersión en costos”, afirmó el director de (VIG).

Electrecistas: precios por tarea

En el rubro de la electricidad, los honorarios se fijan mayormente por trabajo realizado. Las tareas más frecuentes, como la instalación de una boca eléctrica completa, presentan valores de mano de obra que oscilan entre 22.000 y 35.000 pesos.

En el caso de instalaciones dedicadas para equipos de aire acondicionado, que requieren circuitos independientes y protecciones específicas, los valores se ubican entre 33.600 y 67.000 pesos.

Las visitas técnicas o diagnósticos de un electrecista, incluso sin ejecución posterior del trabajo, suelen cobrarse entre 20.500 y 30.900 pesos

Las visitas técnicas o diagnósticos, incluso sin ejecución posterior del trabajo, suelen cobrarse entre 20.500 y 30.900 pesos. Cuando se trata de intervenciones de mayor complejidad, como acometidas eléctricas o trabajos en tableros, los montos pueden superar con facilidad los seis dígitos.

La disponibilidad limitada de electricistas matriculados influye no solo en los precios, sino también en los tiempos de respuesta. En situaciones de urgencia, los recargos por trabajos fuera de horario o en días no laborables incrementan aún más los valores finales.

Gasistas matriculados y el peso de las certificaciones

El mercado de gasistas matriculados presenta particularidades adicionales. Muchas tareas requieren certificaciones formales ante las distribuidoras, lo que restringe aún más la oferta. Solo los profesionales habilitados pueden realizar determinadas intervenciones, como pruebas de hermeticidad o trámites de habilitación.

Una visita técnica o diagnóstico puede costar entre $17.000 y $56.000. La instalación de artefactos como cocinas, calefones o termotanques a gas muestra rangos de mano de obra que van desde $61.000 hasta $160.000, según el tipo de equipo y las condiciones de la instalación.

En ausencia de aranceles de referencia a nivel nacional, los precios de los servicios varían según experiencia, calificación, zona y tipo de tarea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas de hermeticidad, necesarias para certificar cañerías, se cobran entre $33.000 y $120.000. En el caso de habilitaciones completas ante la empresa distribuidora, los honorarios suelen ubicarse entre $266.000 y $353.000. Estos valores reflejan, en parte, la menor cantidad de gasistas matriculados disponibles para realizar este tipo de trámites.

José Vargas, economista y director de Evaluecon, dijo a Infobae que “la escasez de mano de obra calificada en estos oficios técnicos tiene una incidencia directa en los honorarios y en la formación de los precios”. Según detalló, la falta de regulación nacional y la escasez de oferta generan “una altísima dispersión de precios en la economía”.

Plomería: urgencias, informalidad y dispersión

La plomería es uno de los oficios donde la escasez de profesionales disponibles se hace más visible en situaciones de urgencia. Una visita con diagnóstico suele cobrarse entre $17.000 y $25.000. Las destapaciones simples se ubican entre $30.000 y $55.000, mientras que aquellas que requieren maquinaria específica pueden alcanzar valores de entre $50.000 y 90.000 pesos.

Las reparaciones de pérdidas visibles tienen un rango de entre 20.000 y 35.000 pesos. Cuando la pérdida se encuentra empotrada y requiere roturas de paredes o pisos, los valores ascienden a entre $50.000 y 100.000 pesos. La instalación de artefactos sanitarios, como inodoros o bidets, se cobra entre 30.000 y 60.000 pesos, siempre sin incluir materiales.

Cuando la pérdida de gas se encuentra empotrada y requiere roturas de paredes o pisos, los valores ascienden a entre $50.000 y 100.000 pesos

Vargas contó que la informalidad juega un rol relevante en este segmento.

“La informalidad hace que por ahí el honorario sea relativamente más bajo, y eso contiene un poco que los precios no sean mucho más elevados”, explicó el economista de Evaluecon. Sin embargo, advirtió que esta situación también implica mayores riesgos para los hogares que contratan servicios sin certificación.

Herrería y soldadura: presupuestos a medida

En herrería y soldadura no existen listas de precios de referencia ampliamente difundidas. Los trabajos se presupuestan por proyecto, por metro lineal o por hora de trabajo, según el tipo de pieza, el diseño y la complejidad.

En el mercado, la mano de obra suele cotizarse por hora en rangos que pueden ir desde $15.000 hasta $40.000 o más, dependiendo del trabajo.

La matriculación y las certificaciones ofrecen garantías técnicas, pero no fijan valores obligatorios para los servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de profesionales con disponibilidad inmediata, sumada al costo de los materiales y a los tiempos de fabricación, hace que los valores se definan caso por caso. En muchos presupuestos se separa el costo de la mano de obra del de los insumos y del montaje en obra.

En el caso de los soldadores, la diferencia entre el trabajo en relación de dependencia y el ejercicio independiente es marcada. Mientras los ingresos mensuales como empleados resultan más acotados, los servicios independientes se cotizan a valores más elevados, especialmente cuando se trata de trabajos en estructuras metálicas o en condiciones particulares.

Matriculación, informalidad y decisiones de los hogares

La matriculación y las certificaciones cumplen un rol central en la dinámica de precios. Por un lado, ofrecen mayor seguridad y respaldo técnico. Por otro, reducen la cantidad de oferentes disponibles, lo que impacta en los honorarios. Vargas destacó que muchos organismos sugieren honorarios tentativos, pero aclaró que “la oferta y la demanda en el mercado determinan cuál es el precio”.

Entre el 30% y el 35% de los hogares no solicita matrícula o certificación al contratar servicios como plomería o gas (Evaluecon)

Según datos relevados por Evaluecon, entre el 30% y el 35% de los hogares no solicita matrícula o certificación al contratar servicios como plomería o gas. “Muchas veces se da por recomendaciones, cercanía o confianza, y eso forma parte de costos relativamente más bajos”, explicó Vargas. Esta conducta contribuye a sostener la dispersión de precios entre servicios formales e informales.

Daniel Garro, por su parte, sostuvo que la informalidad tendería a reducirse con el tiempo, a medida que el mercado priorice resultados. “La gente va a empezar a mirar si sos bueno haciendo el trabajo o no. Las referencias van a jugar un rol clave”, afirmó.

Falra de mano de obra calificada

La información relevada muestra que la escasez de oferta de profesionales matriculados atraviesa a todos los oficios técnicos. La combinación de alta demanda, requisitos de habilitación y ausencia de aranceles regulados genera un escenario de precios heterogéneos y honorarios en alza para determinados servicios.

En este contexto, los hogares y comercios enfrentan una disyuntiva recurrente: contratar a un profesional matriculado, con costos más elevados y mayor respaldo técnico, o recurrir a la informalidad, con valores más bajos pero mayores riesgos. Mientras tanto, la oferta limitada de mano de obra calificada continúa siendo un factor central en la formación de precios en los oficios en la Argentina.