Con ayuda de Estados Unidos: cómo hará la Argentina para pagar este lunes 878 millones al FMI

Luego de concretar el pago a los bonistas por USD 4.200 millones a comienzos de enero mediante un préstamo de bancos internacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta un nuevo desafío: un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 878 millones. En un contexto de reducción de los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central, la semana pasada se realizó una operación con el Tesoro de Estados Unidos que anticipa la modalidad en que se efectuaría el pago.

En el primer día hábil de febrero, Argentina tiene un pago en concepto de intereses por USD 878 millones. El dato surge del sitio oficial del Fondo, que informa del vencimiento de 605,7 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs, unidad de cuenta que, además de la moneda de EEUU incluye al euro, el yen, la libra esterlina y el yuan). La relación actual es de 1,45 dólares por DEG, por lo que el pago equivale a USD 878 millones.

Según pudo saber Infobae, la semana pasada, Argentina le compró al Tesoro de Estados Unidos Derechos Especiales de Giro (DEG) por una cifra suficiente para completar el pago con el FMI.

“Tiene que ser una operación bajo el swap; no hay otra forma de que haya operaciones a través del EFS (Fondo de Estabilización Cambiaria). El hecho de que se entreguen DEGs y no dólares es una cuestión formal”, comentó una fuente que pasó por el Ministerio de Economía.

Como precedente está el pago al FMI de octubre pasado, que fue parte de los USD 2.500 millones que se desembolsaron, y luego se pagaron. “Esta vez debería ser lo mismo: el Gobierno necesita pagarle al Fondo y, si no quiere usar reservas, vuelve a obtener un desembolso bajo el swap, que es para lo que está”, remató.

Pero hay quienes consideran que se puede tratar de una operación para mostrar que las reservas aumentan o para no tener que descontar. “Cuando se definió el acuerdo con el FMI y las metas de reservas se fijaron, no existía el swap, entonces no había ajustes por deuda con Estados Unidos”, marcó.

Se trata del primer pago del año de Argentina con el FMI. En 2026, los vencimientos con el organismo suman 3.218,6 millones de DEGs, hoy equivalentes a USD 4.667 millones. La última estación de ese calendario es un pago de 250 millones de DEGs (hoy USD 362 millones) el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, como detalla el organismo en su página web.

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central, al miércoles pasado —última fecha de publicación del informe diario del BCRA— equivalían a USD 156,2 millones ($225.312 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha $1.442,6959), con lo que a Economía le faltarían casi USD 670 millones.

Se trata de una situación de los últimos días, porque el 20 de enero los depósitos del Tesoro en el BCRA pasaron del equivalente a USD 70,2 millones ($100.445 millones convertidos a $1.431,06) a USD 349,2 millones y en los últimos días cayeron tras el pago a otros organismos internacionales, según confirmaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda.

Este lunes, primer día hábil posterior al vencimiento, la cuestión es si el giro se hará “en tiempo y forma”, como aseguran desde Economía, y cómo se integrará el monto necesario.

Con el resultado de la última licitación, en la que la Secretaría de Finanzas logró un rollover de 124%, no se liberaron pesos al mercado y los depósitos del Tesoro en moneda nacional quedaron en $2,3 billones.

El viernes, el Banco Central compró USD 32 millones y las reservas brutas se ubicaron en USD 45.779 millones.

“Para efectuar el pago al FMI también se pueden utilizar pesos para comprarle dólares al Central, pero eso comprometería las próximas licitaciones de deuda pública, luego de que la semana pasada se convalidaran tasas del 3% mensual en la Letra del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (Lecap) con vencimiento en marzo", comentó off the record un economista. “Los dólares para pagarle van a aparecer, aunque sea para hacer un puente entre que pagan y cobran”, aseguró. Sucede que el Gobierno aún debe recibir un último desembolso del FMI, por USD 1.000 millones.

Para Lucio Garay Mendez, economista de Eco Go, el hecho de que hasta el momento no se sepa cuándo llegan a la Argentina los enviados del FMI era un indicador firme que la Argentina pagaría, como lo hará, el vencimiento este mismo lunes, sin esperar a la revisión de los técnicos del Fondo.

“Generalmente, hay un periodo de gracia para un pago; no es que si no lo cumplís en el vencimiento estricto, entrás en default con el Fondo; ha habido muchas veces que se ha retrasado un pago”, sostuvo un exfuncionario de Hacienda, quien no cree que haya cambios en el cronograma de pagos durante la segunda revisión del acuerdo, que supone insumirá todo el mes de febrero. Además de los depósitos en el Banco Central, recordó, Economía cuenta con depósitos en el Banco Nación Argentina (BNA). “El Tesoro siempre está al filo de la navaja”, comentó.

Segunda revisión FMI

No hay, por el momento, fechas exactas de cuándo llegará a Buenos Aires, Argentina, la misión por parte del organismo internacional. Días atrás, durante la participación en el Foro Económico Mundial, el ministro Caputo, tuvo un breve intercambio con la titular, Kristalina Georgieva, que derivó en una publicación en la red social X.

Pese a ello, lo que sí se sabe es dónde se van a poner los ojos de los enviados del FMI: la meta de acumulación de reservas internacionales netas que se incumplió a pesar del recorte de los objetivos en la revisión anterior.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Pero ahora Bausili llega mejor a la revisión. En las últimas 15 jornadas, el BCRA compró USD 978 millones. Con ello, las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, treparon hasta los USD 45.561 millones, con un incremento diario de USD 162 millones, alcanzando un nivel que no se registraba desde mediados de septiembre de 2021.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instante de Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Sin lugar a dudas, el Fondo va a concebirle un nuevo waiver (dispensa) a la Argentina por incumplir con la meta de acumulación de reservas; la pregunta es en cuánto se va a fijar el nuevo objetivo. Al momento, en los pasillos del quinto piso del Palacio de Hacienda no dan definiciones de cuándo llegaría la comitiva más allá del genérico “febrero”.