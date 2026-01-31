Economía

Las ventas de autos 0 km de enero no alcanzaron el objetivo del sector y quedaron un 5% abajo de 2025

En el primer mes del año se patentaron 66.000 autos nuevos, lo que significa el segundo mejor mes desde 2019. Volkswagen volvió a ser la marca más vendida y la pick-up Toyota Hilux el modelo más demandado

La venta de autos 0 km fue la segunda mejor para un mes desde enero de 2019. Solo enero 2025 superó este mes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como se vislumbraba desde mitad de mes, las ventas de autos 0 km de enero no alcanzaron a superar las 70.000 unidades como el sector automotor había proyectado un mes atrás, pero igualmente sirvieron para empezar fuerte 2026, posicionándose como el segundo mejor primer mes en los últimos siete años. La única referencia mejor es enero de 2025, coincidentemente el mes con el que se hace la comparación interanual directa, en el que se patentaron 69.521 unidades.

Según el informe elaborado este viernes por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), enero tuvo 66.080 patentamientos totales entre todas las categorías, automóviles particulares y vehículos comerciales livianos y pesados, lo que representa una suba del 174,4% respecto a diciembre de 2025, pero una caída del 4,9% en relación con el mismo período del año anterior.

La retracción de ventas se dio en las últimas dos semanas del mes, incluso a pesar de una mayor oferta de financiación de las propias automotrices, que en algunos casos llegaron a ofrecer hasta el 50% del valor de los vehículos con tasa 0% a tres años. En general se entiende que hay una combinación de dólar a la baja, que siempre impacta en menores ventas, y una expectativa por retracción de precios ante la oferta de más autos importados.

Entre los fabricantes, Volkswagen volvió a quedar como la marca que más autos vendió alcanzando las 9.785 unidades entre todos sus modelos. Este primer lugar de la marca alemana ya se había dado en diciembre pasado, pero también en enero de 2025, cuando se patentaron 11.537 automóviles. La caída de ventas de la marca que mejor performance tuvo fue entonces del 15,6% interanual.

Fiat sorprendió a todos al quedar en el segundo puesto en el primer mes del año con 8.451 unidades patentadas, por delante del referente de la industria, Toyota, que a causa del todavía ralentizado flujo de unidades desde Brasil (reiniciaron la producción este mes), cayó al tercer lugar con 7.509 ventas. Las cinco automotrices que más vehículos entregaron este mes se completaron con Ford con 6.775 y Peugeot que alcanzó las 5.282 unidades.

En el detalle de los modelos más vendidos, la pick-up Toyota Hilux compensó la balanza de la marca y se mantuvo en el primer lugar al vender 3.403 unidades, ganándole al Fiat Cronos por muy poca diferencia, ya que el sedán de Stellantis alcanzó los 3.215 patentamientos. En cambio, fue sorprendente que el Ford Territory no pudiera mantener el tercer puesto que ocupó durante casi todo el mes, ya que a último momento fue superado por el Peugeot 208 por escaso margen. El compacto argentino llegó a las 2.887 unidades y el SUV fabricado en China terminó enero con 2.864 patentamientos.

Enero tuvo 66.080 patentamientos totales entre todas las categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diez modelos más vendidos en el primer mes del año se completaron con la pick-up Ford Ranger en quinto puesto con 2.482 vehículos, seguida por el Volkswagen Tera con 2.187, la pick-up VW Amarok con 2.145, el Chevrolet Tracker con 1.905, el Peugeot 2008 y sus 1.795 y en décimo lugar el Volkswagen Polo con 1.681 unidades.

“Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, dijo con cautela Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) en el comunicado adjunto al resumen de ventas del mes.

“Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva”, finalizó el ejecutivo.

Se triplicó la cantidad de

Jornada financiera: acciones y bonos

Los argentinos compraron más de

El Banco Central extendió la

El dólar avanzó en la
