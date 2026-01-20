Redrado: “Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: el energético, minero, agro, bancario y tecnología”

Redrado subrayó la necesidad de acumular reservas y reducir la volatilidad financiera en la economía argentina (Gustavo Gavotti)

El economista Martín Redrado advirtió sobre el peligro de que la Argentina configure un modelo económico enfocado en solo cinco sectores: el energético, minero, agro, bancario y tecnología. “Si nos quedamos solo con el equilibrio fiscal, la desregulación y la modernización laboral, nos quedamos con un país para cinco sectores”, sostuvo Redrado, quien alertó que esa estructura limitaría las oportunidades a una minoría y profundizaría la desigualdad.

Durante una entrevista en la señal de noticias LN+, el expresidente del Banco Central argumentó: “Si vos te quedás con el equilibrio fiscal, que es una condición necesaria, pero no suficiente, y con la modernización laboral, hay que ver qué profundidad tiene la reforma tributaria. Argentina necesita sacarle de las espaldas que hoy tiene el sector privado los costos que le transfiere el Estado nacional, provincial y municipal”. Insistió en que el país requiere transformaciones profundas en materia de impuestos y logística, con el objetivo de ampliar la base productiva y hacerla más competitiva.

Redrado enumeró los sectores que concentran las posibilidades de crecimiento bajo el esquema actual: “El sector energético, el sector petróleo y gas, el sector minero, el sector agro y el sector tecnologías de la información, centros de datos, producción de datos para el mundo, y también el sector bancos”. Según su visión, si la política económica no avanza hacia un modelo más inclusivo, se consolidará una matriz limitada. “Si no hacemos más que esto, nos podemos quedar a mitad de camino”, afirmó.

El economista remarcó la importancia de consolidar un “esquema permanente en el país que agregue al equilibrio fiscal, la desregulación y la modernización laboral, una tranquilidad cambiaria para saber si el que invierte capitales luego se puede salir de la Argentina”. En ese sentido, reconoció que “los costos de la Argentina son altos, así que tiene que hacer transformaciones para ser competitiva en muchas industrias”.

Redrado profundizó en la necesidad de mejorar la infraestructura logística: “Para integrarnos al mundo necesitamos mejor logística en materia de trenes, rutas y caminos”. Consideró que una mejor integración internacional solo será posible si bajan los costos de transporte y se facilita la conectividad de las economías regionales.

En relación con la política cambiaria, el economista describió un escenario de alta volatilidad. “La política cambiaria es errática y nos obliga a vivir de puente en puente, cada seis meses. En 2024 el blanqueo de capitales nos dio US$ 20.000 millones. En abril de 2025, llegó una cifra similar por parte del Fondo Monetario Internacional. Luego, antes de las elecciones el Tesoro de Estados Unidos nos tuvo que ayudar con un swap de otros US$ 20.000 millones. Vivimos pidiendo ayuda y no generamos nuestras propias divisas”, señaló.

Redrado enfatizó la urgencia de acumular reservas: “Argentina necesita acumular reservas y no lo hemos hecho”. Explicó que los dólares que ingresan provienen de endeudamiento y operaciones financieras: “El Banco Central los compra en bloque. Sin embargo, mientras con la mano derecha compra dólares, con la mano izquierda emite bonos atados a la devaluación. Esos bonos pagarían en pesos un posible quebranto si se disparara el dólar. Todo es un esquema muy financiero”. El economista agregó: “Compro dólares financieros y vendo el mismo material. Eso nos deja atados a mercados que son muy volátiles a nivel internacional”.

Sobre el consumo, Redrado sostuvo que “todavía está frío el consumo. Cuando miramos los números de los comercios, de las industrias, de ventas, están todos… son números básicamente estancados”. En este contexto, consideró que “el ingreso disponible de las familias ha caído. El ingreso corre por detrás de la tasa de inflación. Lo estamos viendo”.

Consultado sobre la posibilidad de reactivar el consumo, Redrado propuso “bajar impuestos al trabajo”. Explicó: “Cualquiera de los que nos está mirando, que está en relación de dependencia, paga un dieciocho por ciento. Si gana un millón de pesos, tiene que pagar ciento ochenta mil pesos al Estado Nacional. No digamos que se elimina todo el impuesto al trabajo, pero si del dieciocho por ciento lo bajamos al nueve por ciento, son noventa mil pesos sobre un millón de pesos que le va más al trabajador. Esa es la manera genuina, bajando impuestos, de poder aumentar el consumo”.

Redrado también abordó el impacto del sistema tributario en el empleo y las jubilaciones. “La clave es ampliar la base de tributación, es decir, que haya menos argentinos que están en el sector informal, que haya más que estén contribuyendo al sector formal y eso va a permitir que haya más recursos en el sistema jubilatorio”, explicó. Además, sugirió discutir en el Congreso la asignación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para destinarlo a créditos para jubilados.

La cuestión del crédito surgió como un factor relevante para la reactivación del consumo. Redrado relató una experiencia personal para ejemplificar la importancia del financiamiento en las ventas de bienes de consumo: “Entramos, empezamos a ver varias secarropas, pero había una persona delante nuestro que estaba preguntando por heladeras, por distintos electrodomésticos y de repente el vendedor le dijo el precio, un millón y medio costaba un electrodoméstico. Dijo: Mire, la verdad que no llego. Y se acercó alguien que se presentó y dijo: Yo soy del banco X. Le pidió el CUIT. Le dijo: Mire, usted tiene… Le damos por nuestro banco tres millones de crédito en doce cuotas. Bueno, se llevó el electrodoméstico inmediatamente. Entonces, no solo, sí, pero no solo para el, digamos, la recomendación al gobierno, también la recomendación a un comercio: asóciese con bancos que le permitan darle crédito al consumidor. Esa es la manera que hoy se puede vender más”.

El economista reclamó un cambio en la lógica de la política económica para evitar depender excesivamente de sectores financieros y de deuda. “Estamos siempre pidiendo ayuda y no generando las propias divisas que Argentina necesita”, insistió. A su vez, subrayó la volatilidad de los mercados internacionales y el impacto de factores externos: “El mundo está muy complicado. De repente un día Trump se pelea con Xi Jinping y caen los mercados”.

Finalmente, Redrado dedicó unas palabras a figuras del ámbito político y financiero. Definió a Javier Milei como “un gran transformador de la Argentina”, a Luis Caputo como “un gran financista”, a Federico Sturzenegger como “un gran académico” y a Marcos Galperín como “un visionario”. Sobre Donald Trump, lo describió como “un gran transgresor” que “está generando un nuevo orden mundial”. Respecto a la relación con Brasil, Redrado remarcó la importancia de buscar intereses comunes, especialmente en el campo energético y en obras de integración regional.