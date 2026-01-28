JP Morgan se mantiene optimista con Argentina: los factores que impulsarían la inversión y un riesgo latente

JP Morgan espera una recuperación de la inversión en 2026

El banco JP Morgan volvió a mostrarse optimista sobre la economía argentina y aseguró que la desregulación y las reformas estructurales funcionarán como impulsores de la inversión. No obstante, advirtió que persisten riesgos latentes a monitorear.

El gigante de Wall Street sostuvo en un informe a clientes que los esfuerzos por “liberar el potencial de crecimiento” del país no han ocupado el centro de la escena, ya que los mercados financieros continúan concentrados en el proceso de estabilización y la vuelta a los mercados internacionales.

“Sin embargo, se encuentra en marcha un impulso microeconómico clave —pero subestimado— que está sentando las bases para una reactivación sostenida de la inversión tras años de estancamiento", dijeron los analistas del banco.

Recordaron que, en el tercer trimestre de 2025, la inversión fija registró una caída secuencial en términos desestacionalizados, aunque remarcaron que se se ubicó casi un 9% por encima del promedio de 2004-2024 y un 2% en relación con los niveles del cuarto trimestre de 2023.

Al mismo tiempo, afirmaron que el rápido rebote en “V” observado desde el segundo trimestre de 2024 hasta el primer trimestre de 2025 se vio interrumpido por una serie de shocks de política económica que afectaron negativamente la inversión de capital.

Entre ellos mencionan las disrupciones en el mercado cambiario vinculadas al programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril y las condiciones monetarias “excepcionalmente contractivas” que persistieron hasta el tercer trimestre, culminando en la antesala de las elecciones de medio término.

“De cara al futuro, anticipamos no solo una recuperación de la inversión real, sino un retorno a una trayectoria ascendente similar a la del boom posterior a la crisis de la convertibilidad entre 2004 y 2007″, proyectó el informe.

A la vez, detallaron que en el tercer trimestre del año pasado, la inversión total llegó al 20,4% del PBI, con una suba de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024 y 1,2 puntos por encima del promedio de 2004–2024. De todas maneras, todavía permanece 2,7 puntos por debajo del pico trimestral de 2011.

La recuperación, precisa la entidad, se explica principalmente por el dinamismo de la inversión en maquinaria, equipos y transporte. Por el contrario, la construcción tuvo un desempeño débil durante la gestión de Milei, afectada por el ajuste fiscal y el freno a la obra pública.

Según el análisis, si el sector hubiera seguido la evolución del promedio 2004–2023, la inversión total habría alcanzado el 21,7% del PBI, cerca de máximos históricos.

“El bajo desempeño de la construcción responde en gran medida a la política de austeridad del Gobierno. Los fuertes recortes del gasto para asegurar el superávit fiscal derivaron en la suspensión de numerosos proyectos de infraestructura y en una marcada reducción de la inversión pública. Con la obra pública paralizada, la actividad pasó a depender cada vez más del capital privado para los grandes emprendimientos, lo que limita tanto la escala como la velocidad de la actividad”, relató JP Morgan.

“A medida que avanza la desregulación, bajan los costos financieros y los organismos multilaterales comienzan a aportar financiamiento, se espera que la construcción recupere dinamismo en los próximos meses”, añadió.

Por último, el informe aclara que si bien el panorama es favorable, persisten riesgos: “La sostenibilidad de la reactivación de la inversión dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica, avanzar con la agenda de reformas y acceder tanto al financiamiento externo como al doméstico”.

“Cualquier reversión del contexto macroeconómico, un resurgimiento de la incertidumbre en materia de políticas o shocks externos podría afectar la formación de capital y ralentizar el camino hacia un mayor crecimiento potencial”, advierte.

“La credibilidad de la política económica y una gestión fiscal estricta serán claves para que el impulso inversor se traduzca en mejoras duraderas de la productividad y del nivel de producto de largo plazo”, concluye el banco.

Igualmente, vale mencionar que por primera vez desde 2003, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina arrojó un saldo negativo: según datos del Banco Central (BCRA), entre enero y noviembre de 2025 se registró una salida neta de fondos por USD 1.521 millones. El rojo surge por la prevalencia de ventas de activos y de compañías que estaban bajo control de capital extranjero.

En otro reporte, JP Morgan espera que la actividad deje atrás los ‘tropiezos’ observados en octubre-noviembre, tomando como referencia los datos preliminares de diciembre: las ventas y la producción de autos crecieron 27,1% y 11,9% mensual desestacionalizado, respectivamente, mientras que las ventas de cemento repuntaron 7,5% mensual, al igual que las ventas minoristas relevadas por CAME, que se expandieron 5,2%. En contraposición, tanto las importaciones como las exportaciones cayeron en el mes.

En este contexto, la entidad dejó sin cambios su proyección de crecimiento del PBI para 2026 en 3,4% interanual.