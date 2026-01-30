Subsidios al transporte: el Gobierno impulsa una auditoría y retiene fondos a empresas tras detectar irregularidades

Las medidas fueron comunicadas a las cámaras empresarias del transporte urbano del AMBA en una reunión con autoridades nacionales.

A días de la renuncia de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte resolvió retener de manera transitoria los subsidios económicos a empresas de transporte automotor a las que se les detectaron irregularidades, mientras se avanza en una auditoría integral del sistema. La medida fue adoptada luego de una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y permanecerá vigente hasta que se verifique técnicamente lo ocurrido en cada caso.

Según informó oficialmente Transporte, la decisión se enmarca en el inicio de un proceso de revisión integral del esquema de compensaciones que recibe el sector. “Luego de la reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA y la decisión de avanzar en una auditoría integral del sistema, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía retendrá los subsidios económicos a las empresas de transporte automotor a las que se le han detectado irregularidades”, señaló el comunicado difundido por el organismo.

Desde el área aclararon que la retención de fondos será transitoria y estará condicionada a los resultados de las verificaciones técnicas que se realicen en el marco de la auditoría. “Esta medida será transitoria, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido”, precisaron desde la Secretaría de Transporte, al detallar el alcance de la resolución.

Auditoría integral sobre el sistema SUBE

En paralelo, el Gobierno instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para que lleve adelante de manera inmediata una auditoría integral sobre el sistema SUBE y sobre los parámetros operativos utilizados en el sistema de transporte. De acuerdo con el comunicado oficial, la revisión no se limitará a una empresa en particular, sino que abarcará a todo el sistema. “Se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a la realización inmediata de una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo a la empresa denunciada, sino a la totalidad del sistema de transporte”, indicó el texto.

La auditoría incluirá informes de Nación Servicios S.A. y de la CNRT, además de controles presenciales en las unidades de colectivo.

La auditoría dispuesta por la Secretaría de Transporte contará además con información provista por distintos organismos vinculados al funcionamiento del sistema de transporte público. En ese sentido, se informó que el proceso se complementará con informes elaborados por Nación Servicios S.A. y por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Estos reportes estarán basados en la información del sistema de transporte y en fiscalizaciones que se desarrollarán de manera práctica y presencial en las unidades de colectivo.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo central de este proceso de revisión es avanzar en correcciones que permitan evitar irregularidades en el futuro.

Reunión con las cámaras

Las medidas anunciadas se implementarán de manera inmediata y forman parte de una definición política ya comunicada a los representantes del sector. Según se informó, la decisión de avanzar con una auditoría integral de la distribución de los subsidios fue manifestada por las autoridades durante la reunión mantenida con las cámaras empresarias del transporte urbano del AMBA.

En ese encuentro participaron el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann. “Las medidas, que se implementarán de forma inmediata, se enmarcan dentro de la decisión de avanzar en una auditoría integral de la distribución de los subsidios, manifestada por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, en la reunión que mantuvieron con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, el lunes pasado”, indicó el comunicado.

La retención de fondos se mantendrá hasta que concluyan las verificaciones técnicas dispuestas por el Gobierno. (NA)

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que el objetivo principal del proceso es garantizar que la distribución de las compensaciones económicas se realice conforme a la normativa vigente. En ese sentido, se busca asegurar que los recursos públicos destinados al sostenimiento del sistema de transporte sean asignados de manera correcta.

La auditoría integral abarcará tanto el funcionamiento del sistema SUBE como los parámetros operativos que se utilizan para calcular y asignar los subsidios al transporte automotor. De acuerdo con lo informado, la revisión incluirá el análisis de datos, la elaboración de informes técnicos y la realización de controles presenciales en las unidades, con el fin de contar con información precisa y verificable.

En este contexto, la retención de los fondos a las empresas alcanzadas por irregularidades detectadas se presenta como una medida preventiva, sujeta a la verificación técnica que se realizará en el marco de la auditoría. Desde la Secretaría de Transporte insistieron en que la decisión no es definitiva y que su continuidad dependerá de los resultados que arroje el proceso de revisión integral del sistema.

Con estas definiciones, el Gobierno avanzó en la implementación de un esquema de control y auditoría sobre el sistema de subsidios al transporte automotor urbano, con foco en el AMBA, y puso en marcha una serie de acciones destinadas a revisar el funcionamiento del sistema y la correcta asignación de los recursos públicos involucrados.