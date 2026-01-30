El fondo COC Global Enterprise compró Grupo Flecha para crecer en el mercado logístico argentino y regional

Economía

Tras consumarse esta operación, COC Global Enterprise alcanzará más de 20.000 empleados y una flota conjunta superior a 11.500 vehículos y 32 aviones

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise adquirió Grupo Flecha, un conglomerado de empresas especializadas en soluciones logísticas integrales que incluye incluye compañías de logística, seguros, monitoreo de flotas y smartlockers para e-Commerce. Con la operación, el fondo de inversión “profundiza su estrategia orientada a transformarse en un actor de peso en el mercado de logística”, según explicó a través de un comunicado.

Grupo Flecha incluye a Flecha Log, una empresa argentina especializada en soluciones logísticas, con una amplia experiencia que ofrece servicios de transporte en líneas troncales que conectan los principales puntos del país. Cuenta con 8.000 empleados y una moderna flota de 7.500 vehículos que incluyen camiones, furgones cerrados, plataformas, frigoríficos, cisternas y articulados, diseñados para optimizar el traslado de mercancías generales, a granel o especializadas.

Leonardo Scatturice, CEO y presidente de COC Global Enterprise

Según Leonardo Scatturice, CEO y presidente de COC Global Enterprise, este paso fortalece la visión de crecer y liderar el sector logístico regional: “Este es un paso trascendente en la estrategia para transformarnos en un grupo líder en logística en América Latina. Vamos a potenciar a las compañías del Grupo Flecha con la incorporación de tecnología y el fortalecimiento del management”.

Esa flota “hará sinergia” con OCA y Flybondi, otras dos compañías del grupo. “El objetivo es modernizar las compañías, incorporar tecnología y potenciar el management para convertirlo en el grupo logístico y de transporte más grande de América Latina”, explicó el comunicado.

En diciembre pasado, COC Global Enterprise incorporó a OCA

La adquisición de Grupo Flecha por parte de COC Global Enterprise representa un avance estratégico para consolidar a la compañía estadounidense como el operador logístico más grande de Argentina y apuntalar su posición en el sector del transporte integral en toda América Latina. Este movimiento, que expande el alcance regional de COC Global Enterprise y acelera su plan de crecimiento, contempla la suma de empresas clave, entre ellas Flecha Log, Expreso del Fin del Mundo, PUDO, Soluciones Logísticas El Movimiento, Arrow y BACS, junto a la reciente incorporación de OCA, la mayor firma privada de correo postal del país.

Tras consumarse esta operación, COC Global Enterprise alcanza una plantilla de más de 20.000 empleados y una flota conjunta superior a 11.500 vehículos y 32 aviones, extendiendo su red mediante 25 oficinas en 20 países. El cierre del acuerdo consolida un portafolio único en la región, resultado del proceso iniciado en diciembre con la compra de OCA, empresa que opera desde hace seis décadas, dispone de 760 puntos de atención en el territorio argentino y mantiene una flota de más de 3.500 vehículos.

En el conglomerado incorporado a través de Grupo Flecha se destaca Flecha Log, compañía argentina con una reconocida trayectoria en transporte troncales, servicios que enlazan los principales centros logísticos del país.

PUDO es la red de smartlockers más grande de la Argentina, especializada en soluciones para comercio digital

Otro activo clave es Expreso del Fin del Mundo, firma orientada a la logística y transporte en la Patagonia, con una participación significativa en la distribución regional y el soporte de una flota de 275 vehículos. A esta estructura se incorpora PUDO, identificada como la red de smartlockers más grande de Argentina, especializada en soluciones para comercio digital y con un sistema de casillas de depósitos dinámicos para la gestión de la última milla.

Además, COC Global Enterprise sumó a su portafolio a Soluciones Logísticas El Movimiento, empresa dedicada al transporte con una flota de 200 vehículos; la firma de seguridad y monitoreo Arrow; y el bróker de seguros automotores BACS.

De acuerdo con la información difundida por COC Global Enterprise, el grupo ha delineado una estrategia para identificar y desarrollar empresas de alto potencial, con especial foco en los mercados de Estados Unidos y América Latina. Su experiencia previa en tecnología y aviación sustenta la política actual de expansión e innovación regional.

