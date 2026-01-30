El Banco Central extendió la racha compradora y sumó más de USD 1.150 millones en enero

El Banco Central encadenó 20 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró enero con un saldo comprador de divisas superior a USD 1.200 millones tras adquirir este viernes 23 millones de dólares y, de esta manera, superó el 10% de la meta fijada de compra de reservas para todo 2026.

En las últimas 20 jornadas hábiles, el BCRA sumó USD 1.157 millones, en coincidencia con el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Para hacerse de la moneda extranjera, se emiten pesos que no son esterilizados. Este mecanismo permite nutrir al mercado de forma tal que no haya iliquidez en el sistema, ya que una plaza seca produciría una suba de las tasas de interés.

En tanto, las reservas brutas, que excluyen los pasivos, alcanzaron los USD 44.502 millones, con un retroceso diario de USD 1.738 millones propio de los movimientos bancarios de fin de mes. A comienzos de la semana que viene, se recuperará la mayor parte de esa caída.

El repunte en las reservas de las últimas semanas también estuvo favorecido recientemente por el alza del precio internacional del oro. La entidad cuenta con aproximadamente 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor del metal precioso llegó a superar USD 5.600 por onza, aunque luego retrocedió hasta los USD 4.890 actuales e impactó de forma negativa en la contabilidad del Central. El commodity suele presentarse como un refugio frente a la incertidumbre de los mercados globales y su apreciación impacta directamente en el balance del BCRA.

Por otra parte, la aceleración en la compra de divisas responde al incremento en la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y a la emisión de deuda por parte de compañías privadas. De acuerdo con datos del organismo, todavía quedan por ingresar unos USD 3.600 millones de empresas que realizaron colocaciones fuera del país. Estas variables contribuyeron a una mayor disponibilidad de dólares en la plaza local.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan que la compra neta de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según el avance que tenga el proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, remarcó que el fortalecimiento de las reservas dependerá tanto del comportamiento de la demanda de pesos como del flujo de dólares hacia el país. Con este ritmo, ya se superó el 11% del piso anual comprometido en las metas oficiales.

Cabe destacar que la autoridad monetaria estableció un límite diario del 5% sobre el volumen total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus compras de divisas, con el objetivo de resguardar la estabilidad cambiaria. En algunas oportunidades, ese tope fue sobrepasado, lo que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito tradicional del MLC.

El Banco Central informó que tiene facultades para adquirir dólares por fuera del mercado mayorista, pactando montos y precios de manera bilateral con empresas o entidades, con la intención de evitar alteraciones en el funcionamiento regular del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en enero

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

La aclaración sobre las reservas

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA explicó que el aumento efectivo de las reservas internacionales estará condicionado a la capacidad del Tesoro Nacional para obtener financiamiento en los mercados internacionales y refinanciar sus compromisos de deuda externa.

“Las compras de divisas por parte del BCRA se reflejarán en el nivel de reservas internacionales toda vez que éstas no deban ser adquiridas con pesos por el Tesoro para atender vencimientos de capital e intereses”, definió la autoridad monetaria.

Para 2026, el organismo presidido por Bausili proyecta que el acceso a fuentes de financiamiento para cubrir los vencimientos de capital del Tesoro, la mayor disponibilidad de crédito externo para empresas y gobiernos provinciales y la repatriación de ahorros de residentes contribuirán al incremento de las tenencias en moneda extranjera en las arcas del Central.

“Reconociendo el impacto monetario de la programación financiera del Tesoro, el BCRA continuará coordinando con el Ministerio de Economía la gestión de instrumentos y la programación financiera, garantizando que no se altere la programación monetaria del BCRA orientada a preservar el equilibrio doméstico de liquidez”, concluyó el reporte oficial.