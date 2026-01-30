Economía

El Banco Central extendió la racha compradora y sumó más de USD 1.150 millones en enero

La autoridad monetaria compró USD 23 millones este viernes e hilvanó 20 jornadas consecutivas con saldo comprador

Guardar
El Banco Central encadenó 20
El Banco Central encadenó 20 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró enero con un saldo comprador de divisas superior a USD 1.200 millones tras adquirir este viernes 23 millones de dólares y, de esta manera, superó el 10% de la meta fijada de compra de reservas para todo 2026.

En las últimas 20 jornadas hábiles, el BCRA sumó USD 1.157 millones, en coincidencia con el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Para hacerse de la moneda extranjera, se emiten pesos que no son esterilizados. Este mecanismo permite nutrir al mercado de forma tal que no haya iliquidez en el sistema, ya que una plaza seca produciría una suba de las tasas de interés.

En tanto, las reservas brutas, que excluyen los pasivos, alcanzaron los USD 44.502 millones, con un retroceso diario de USD 1.738 millones propio de los movimientos bancarios de fin de mes. A comienzos de la semana que viene, se recuperará la mayor parte de esa caída.

El repunte en las reservas de las últimas semanas también estuvo favorecido recientemente por el alza del precio internacional del oro. La entidad cuenta con aproximadamente 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor del metal precioso llegó a superar USD 5.600 por onza, aunque luego retrocedió hasta los USD 4.890 actuales e impactó de forma negativa en la contabilidad del Central. El commodity suele presentarse como un refugio frente a la incertidumbre de los mercados globales y su apreciación impacta directamente en el balance del BCRA.

Por otra parte, la aceleración en la compra de divisas responde al incremento en la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y a la emisión de deuda por parte de compañías privadas. De acuerdo con datos del organismo, todavía quedan por ingresar unos USD 3.600 millones de empresas que realizaron colocaciones fuera del país. Estas variables contribuyeron a una mayor disponibilidad de dólares en la plaza local.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan que la compra neta de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según el avance que tenga el proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, remarcó que el fortalecimiento de las reservas dependerá tanto del comportamiento de la demanda de pesos como del flujo de dólares hacia el país. Con este ritmo, ya se superó el 11% del piso anual comprometido en las metas oficiales.

Cabe destacar que la autoridad monetaria estableció un límite diario del 5% sobre el volumen total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus compras de divisas, con el objetivo de resguardar la estabilidad cambiaria. En algunas oportunidades, ese tope fue sobrepasado, lo que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito tradicional del MLC.

El Banco Central informó que tiene facultades para adquirir dólares por fuera del mercado mayorista, pactando montos y precios de manera bilateral con empresas o entidades, con la intención de evitar alteraciones en el funcionamiento regular del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en enero

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones

La aclaración sobre las reservas

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA explicó que el aumento efectivo de las reservas internacionales estará condicionado a la capacidad del Tesoro Nacional para obtener financiamiento en los mercados internacionales y refinanciar sus compromisos de deuda externa.

“Las compras de divisas por parte del BCRA se reflejarán en el nivel de reservas internacionales toda vez que éstas no deban ser adquiridas con pesos por el Tesoro para atender vencimientos de capital e intereses”, definió la autoridad monetaria.

Para 2026, el organismo presidido por Bausili proyecta que el acceso a fuentes de financiamiento para cubrir los vencimientos de capital del Tesoro, la mayor disponibilidad de crédito externo para empresas y gobiernos provinciales y la repatriación de ahorros de residentes contribuirán al incremento de las tenencias en moneda extranjera en las arcas del Central.

“Reconociendo el impacto monetario de la programación financiera del Tesoro, el BCRA continuará coordinando con el Ministerio de Economía la gestión de instrumentos y la programación financiera, garantizando que no se altere la programación monetaria del BCRA orientada a preservar el equilibrio doméstico de liquidez”, concluyó el reporte oficial.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRADólaresReservasTesoroSantiago BausiliÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar avanzó en la semana, pero cerró enero con una leve baja

La divisa finalizó a $1.465 en el Banco Nación. En el primer mes del año cedió 15 pesos o 1 por ciento. El mayorista, a $1.447, quedó a 116 pesos o un 8% del techo de la bandas cambiarias

El dólar avanzó en la

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $200.000 por mes tras la suba de tasas

Con las tasas en alza, este instrumento volvió a captar la atención de los ahorristas. El monto necesario para obtener una renta sin riesgo varía según el banco

Plazo fijo: cuánto hay que

Cuánto cuesta la canasta escolar en 2026 y cuáles fueron los útiles que más aumentaron

A semanas del inicio de clases, las familias comienzan a organizar el presupuesto que destinarán a los elementos escolares

Cuánto cuesta la canasta escolar

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en febrero 2026

El sector atraviesa un período de transición mientras se esperan definiciones oficiales, con normas vigentes que siguen regulando las remuneraciones y las obligaciones de empleadores en todo el país

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas

El fondo COC Global Enterprise compró Grupo Flecha Log para crecer en el mercado logístico argentino y regional

La compañía estadounidense apuntará a potenciar las empresas recientemente incorporadas y hacer sinergia con OCA y Flybondi, otros negocios del grupo

El fondo COC Global Enterprise
DEPORTES
Jugó en River y Boca,

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Volvió a competir a los 41 años tras una grave lesión de rodilla y sufrió una dura caída a días de los Juegos Olímpicos: debieron retirarla en helicóptero

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

TELESHOW
Así vive Rocío Marengo sus

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Afluencia de cruceros posiciona a

Afluencia de cruceros posiciona a Sonsonate Norte como destino turístico destacado en El Salvador

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Ian McEwan: “Empiezo a desear que internet no existiera”

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”