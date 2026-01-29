Economía

Convocan a una consulta pública para aumentar los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto costarán

Será para las autopistas de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, luego de más de un año sin ajustes en los cuadros tarifarios

La propuesta incorpora ajustes en las modalidades de cobro manual y electrónico. (Vialidad Nacional)

En el contexto de los nuevos esquemas tarifarios propuestos para los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, Vialidad Nacional convocó a una consulta ciudadana destinada a acercar a la población la información relacionada con la actualización de las tarifas y con las obras de rehabilitación y mejora previstas sobre la traza.

Según los lineamientos fijados por la Secretaría de Obras Públicas, la propuesta de ajuste en las tarifas está vinculada a la necesidad de asegurar la adecuada prestación del servicio, la conservación de la infraestructura vial y la realización de tareas de rehabilitación que permitan mejorar las condiciones de seguridad, transitabilidad y confort para los usuarios.

“Se prevé la realización de trabajos de rehabilitación integral de calzadas, mejoras en la señalización horizontal y vertical, adecuaciones en sistemas de drenaje, mantenimiento estructural y otras intervenciones orientadas a optimizar la operación de los accesos y prolongar la vida útil de la infraestructura existente”, informó Vialidad.

La propuesta incorpora ajustes en las modalidades de cobro manual y electrónico. Los cuadros tarifarios establecen una diferenciación que puede derivar en la aplicación de una tarifa de hasta el doble para quienes utilicen las vías de cobro manual, siempre dentro de los valores máximos fijados, con el objetivo de incentivar una transición gradual hacia el sistema TelePASE.

“Esta medida se inscribe en el proceso de modernización del sistema de peajes y constituye un paso previo a la implementación de esquemas de cobro más ágiles, como el sistema free flow, conforme a la normativa vigente y en línea con lo previsto para la Red Federal de Concesiones”, aseguraron fuentes oficiales.

“A su vez, permite reducir las demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los tiempos de viaje. En este contexto, Vialidad Nacional alienta especialmente el uso del sistema TelePASE, que representa una alternativa más conveniente para los usuarios ya que permite acceder a tarifas más económicas, agilizar el cobro y evitar detenciones innecesarias en las estaciones de peaje”, agregaron. El dispositivo se puede solicitar a través del sitio web oficial de TelePASE.

Cuánto costará el peaje

Las actualizaciones previstas representan las primeras adecuaciones tarifarias realizadas tras más de un año sin modificaciones.

En ambos corredores, el uso de TelePASE tiene actualmente un costo de $699,09 en horario no pico y de $838,93 en hora pico, mientras que la tarifa propuesta eleva esos valores a $994,15 y $1.112,99, respectivamente.

Para el pago electrónico sin TelePASE, la tarifa proyectada asciende a $1.988,30 fuera del horario pico y a $2.385,97 en hora pico. En tanto, el pago manual —la modalidad más cara— pasaría de los actuales $700 en no pico y $900 en pico a $2.000 y $2.400, respectivamente, según la propuesta oficial que alcanza por igual a los accesos Norte y Oeste.

“Cabe señalar que los cuadros tarifarios propuestos fueron elaborados considerando los mecanismos de actualización previstos en los contratos de concesión vigentes, junto con criterios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad, a fin de resguardar los intereses económicos de los usuarios y asegurar la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial”, aseguró vialidad.

Cómo participar de la consulta ciudadana

La convocatoria para participar de la consulta ciudadana será online a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se extenderá por un plazo de 15 días hábiles administrativos.

Durante ese período, los interesados podrán acceder a los proyectos de norma, a los cuadros tarifarios propuestos, al detalle de las obras previstas y al formulario para la presentación de opiniones y propuestas a través del sitio web de Consultas ciudadanas vigentes de Vialidad Nacional.

Concluido el proceso, el equipo técnico del organismo elaborará un informe que sistematizará las presentaciones efectuadas por la ciudadanía. Luego, el nuevo cuadro tarifario aprobado será difundido a través de su publicación en el Boletín Oficial y en medios gráficos.

