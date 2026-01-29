ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 29 de enero

La ANSES culmina este jueves 29 de enero el calendario de pagos de enero 2026 para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo (NA)

El calendario de pagos de ANSES para enero de 2026 marca jornadas clave para millones de beneficiarios en todo el país. Este jueves 29 de enero, el organismo previsional vuelve a acreditar haberes y asignaciones, en línea con el cronograma oficial difundido a comienzos de mes.

Los pagos alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de planes sociales, quienes deben consultar el último número de su documento para conocer la fecha exacta de cobro.

Quiénes cobran hoy, 29 de enero

En esta jornada, la Administración Nacional de la Seguridad Social completa el esquema de pagos para los beneficiarios con mayores ingresos. De esta manera, finaliza el cronograma de enero para los jubilados y pensionados del sistema SIPA.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

En la franja de haberes que superan el mínimo, los pagos siguieron una secuencia organizada por terminación de documento durante la última semana. Este jueves 29 de enero el cobro corresponde exclusivamente a los documentos finalizados en 8 y 9. Para el resto de las terminaciones, los fondos ya fueron depositados en días previos.

Los titulares de haberes con documentos terminados en 8 y 9 son los últimos en cobrar en el cronograma de ANSES de enero 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignaciones de Pago Único y Familiares

Cabe recordar que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas continúan con su calendario de pago abierto para todas las terminaciones de documento hasta el próximo 12 de febrero.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

El haber mínimo garantizado para jubilados este mes asciende a $349.299,32. Sobre ese monto se adiciona un bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32. El haber máximo vigente es de$2.293.796,92 mensuales.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $279.439,46, cifra que, con la suma del bono, alcanza los $349.439,46 por mes.

El haber mínimo garantizado para jubilados en enero 2026 es de $349.299,32, que junto al bono extraordinario alcanza los $419.299,32 (ANCCOM)

Quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez perciben $244.509,52, y el bono adicional eleva la cifra total a $314.509,52 en enero.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo tiene un valor mensual de $125.518. En el caso de hijos con discapacidad, el monto es de $408.705 por cada uno.

La Asignación Universal por Embarazo implica un pago de $118.454,32 por hijo; de este total, el 80% se transfiere en cuotas mensuales y el 20% se acredita luego de presentar la libreta anual.

La Asignación Universal por Hijo se paga a $125.518 por mes y sube a $408.705 para hijos con discapacidad en enero 2026

Tanto la Asignación por prenatal como la Asignación por maternidad están fijadas en $28.000. Los pagos pueden ser fraccionados conforme a las condiciones establecidas por ANSES.

Estos valores se actualizan regularmente de acuerdo con la normativa sobre movilidad y los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).