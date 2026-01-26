Jubilaciones y pensiones: de cuánto será la mínima en febrero

Se confirmaron los montos a través de Boletín Oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el aumento del 2,85 % en los haberes previsionales a partir de febrero, con base en el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el índice de inflación.

De acuerdo con la resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo determinó que el haber mínimo garantizado a partir del próximo mes será de $359.254,35, mientras que el haber máximo alcanzará $2.417.441,63. De confirmarse el pago del habitual bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima se elevaría a $429.219,42.

Según el dato publicado por la normativa, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) será de $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $287.403,48.

Aunque esta cifra no se menciona dentro del texto, teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrían un monto aproximado de $251.453,59.

Este ajuste se suma a los aumentos previos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, conforme al esquema de movilidad mensual regulado por el decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo de actualización trimestral.

El ajuste también impacta sobre las bases imponibles mínima y máxima para los aportes y contribuciones al sistema previsional. A partir del período devengado en febrero, la base mínima será de $120.996,78 y la máxima de $3.932.339,08. Estos valores determinan los topes salariales sobre los que se aplican los descuentos y aportes obligatorios, afectando tanto a trabajadores activos como a futuros beneficiarios del régimen.

En la resolución contemplan además la actualización de las remuneraciones de los afiliados que cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero o que soliciten su beneficio desde el 1 de febrero. Para estos casos, se aplicarán los índices de actualización aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social, garantizando que las nuevas prestaciones se ajusten de acuerdo con la movilidad vigente.

La inflación en Argentina durante el 2025 fue del 31,5%, según el último informe del organismo de estadísticas y censos, marcando el registro más bajo desde 2017, cuando había alcanzado el 24,8%.

En diciembre, el IPC reflejó un aumento de 2,8%, levemente por encima del 2,5% de noviembre. Los analistas prevén que la tendencia de desaceleración continuará en 2026, aunque esperan que la reducción de la suba de precios sea más gradual.

La división que más subió en diciembre fue Transporte, con un 4,0 %, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4 %. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en la variación regional. La principal explicación que enontraron los analistas fue el aumento del valor de la carne. “Con disparidad entre categorías, el aumento casi por tres de Carnes explica el 81% de la inflación promedio mensual. Verduras y Lácteos restan 0,2 puntos porcentuales (p.p.) a la variación general mensual”, comentaron.

En contraste, las menores subas se observaron en Prendas de vestir y calzado (1,1 %) y Educación (0,4 %). Entre las categorías, los precios Regulados aumentaron 3,3 %, el IPC núcleo 3,0 % y los Estacionales, 0,6 %.

El dato anual representó una baja significativa respecto al 117,8% de inflación registrada en 2024, y una caída aún mayor en comparación con el 211,4% de 2023. El Presupuesto 2026 estima una inflación del 10,1% para este año, aunque algunas consultoras privadas proyectan cifras más altas. El informe de GMA Capital atribuye la desaceleración a la disciplina fiscal, la menor asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y un esquema cambiario que funcionó como ancla nominal. Según estimaciones privadas, la inflación anual de un solo dígito podría alcanzarse recién en 2028.