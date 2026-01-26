Economía

Jubilaciones y pensiones: de cuánto será la mínima en febrero

Después de la difusión del IPC correspondiente a diciembre de 2025, la ANSES publicó cómo quedarán los montos

Guardar
Se confirmaron los montos a
Se confirmaron los montos a través de Boletín Oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el aumento del 2,85 % en los haberes previsionales a partir de febrero, con base en el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el índice de inflación.

De acuerdo con la resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo determinó que el haber mínimo garantizado a partir del próximo mes será de $359.254,35, mientras que el haber máximo alcanzará $2.417.441,63. De confirmarse el pago del habitual bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima se elevaría a $429.219,42.

Según el dato publicado por la normativa, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) será de $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $287.403,48.

Aunque esta cifra no se menciona dentro del texto, teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrían un monto aproximado de $251.453,59.

Este ajuste se suma a los aumentos previos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, conforme al esquema de movilidad mensual regulado por el decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo de actualización trimestral.

El ajuste también impacta sobre las bases imponibles mínima y máxima para los aportes y contribuciones al sistema previsional. A partir del período devengado en febrero, la base mínima será de $120.996,78 y la máxima de $3.932.339,08. Estos valores determinan los topes salariales sobre los que se aplican los descuentos y aportes obligatorios, afectando tanto a trabajadores activos como a futuros beneficiarios del régimen.

En la resolución contemplan además la actualización de las remuneraciones de los afiliados que cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero o que soliciten su beneficio desde el 1 de febrero. Para estos casos, se aplicarán los índices de actualización aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social, garantizando que las nuevas prestaciones se ajusten de acuerdo con la movilidad vigente.

La inflación en Argentina durante el 2025 fue del 31,5%, según el último informe del organismo de estadísticas y censos, marcando el registro más bajo desde 2017, cuando había alcanzado el 24,8%.

En diciembre, el IPC reflejó un aumento de 2,8%, levemente por encima del 2,5% de noviembre. Los analistas prevén que la tendencia de desaceleración continuará en 2026, aunque esperan que la reducción de la suba de precios sea más gradual.

La división que más subió en diciembre fue Transporte, con un 4,0 %, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4 %. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en la variación regional. La principal explicación que enontraron los analistas fue el aumento del valor de la carne. “Con disparidad entre categorías, el aumento casi por tres de Carnes explica el 81% de la inflación promedio mensual. Verduras y Lácteos restan 0,2 puntos porcentuales (p.p.) a la variación general mensual”, comentaron.

En contraste, las menores subas se observaron en Prendas de vestir y calzado (1,1 %) y Educación (0,4 %). Entre las categorías, los precios Regulados aumentaron 3,3 %, el IPC núcleo 3,0 % y los Estacionales, 0,6 %.

El dato anual representó una baja significativa respecto al 117,8% de inflación registrada en 2024, y una caída aún mayor en comparación con el 211,4% de 2023. El Presupuesto 2026 estima una inflación del 10,1% para este año, aunque algunas consultoras privadas proyectan cifras más altas. El informe de GMA Capital atribuye la desaceleración a la disciplina fiscal, la menor asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y un esquema cambiario que funcionó como ancla nominal. Según estimaciones privadas, la inflación anual de un solo dígito podría alcanzarse recién en 2028.

Temas Relacionados

JubiladosPensionadosInflaciónIPCAnsesFebreroÚltimas noticiasJubilacionesPensionesAUH

Últimas Noticias

Establecieron nuevas modificaciones en el Código Aduanero: qué cambia para importadores y exportadores

Tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 41/2026, las empresas podrán solicitar un dictamen previo sobre sus operaciones, ganando previsibilidad y menos demoras en frontera

Establecieron nuevas modificaciones en el

Córdoba vuelve al mercado internacional: por qué se retrasó, cuántos dólares busca y cuántos podría comprarle en bloque el Banco Central

La provincia gobernada por Martín Llaryora volverá a emitir un bono en Nueva York, pero de lo que coloque no girará todo a la Argentina. La postura de Economía y la diferencia con la emisión de deuda de Santa Fe

Córdoba vuelve al mercado internacional:

Reservas e índice de riesgo país mejoran, pero persisten dudas por inflación y actividad económica

En el inicio de una nueva estrategia del BCRA, los debates entre los analistas ganan en optimismo por el incremento de activos internacionales y el mejor desempeño de la deuda, aunque advierten sobre desafíos para la economía real

Reservas e índice de riesgo

Baja del dólar mayorista y compras del BCRA: cómo inciden en el tipo de cambio real

En enero el ente monetario retomó el ritmo de compra de reservas en el mercado. Especialistas explican las claves detrás de la calma cambiaria y anticipan posibles escenarios para el año

Baja del dólar mayorista y

Inflación de enero: en las primeras tres semanas las consultoras detectaron una desaceleración del índice mensual

Estiman que la variación dará entre 2,3% y 2,6%. Sería la primera reducción de tasa intermensual desde mayo pasado y coincidirá con la aplicación de las nuevas ponderaciones del Indec. Qué pasó con alimentos y bebidas no alcohólicas

Inflación de enero: en las
DEPORTES
La historia detrás de la

La historia detrás de la medallista alemana que compitió con la camiseta de Boca: su conexión con Argentina, Maradona y las empanadas

A 40 años de uno de los mejores partidos del fútbol argentino: nueve goles y la insólita calificación a Francescoli

El día que Michael Jordan reveló su íntima relación con Kobe Bryant tras su trágica muerte: “Tuve un hermano menor”

15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

Furia en el Mundial de Ski Cross: sufrió una caída que lo eliminó de los cuartos y encaró a su rival mientras brindaba una entrevista

TELESHOW
El Oficial Gordillo vibra en

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

Rusherking recordó el auto que le regaló a la China Suárez y qué pasó cuando se separaron: “Fue todo un quilombo”

Nazarena Vélez, sincera sobre el romance del Chyno Agostini y La Tana: “Yo a esa edad me estaba casando por segunda vez”

El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: “Yo no tenía techo”

INFOBAE AMÉRICA

El oro superó por primera

El oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza

Cae la aprobación de la primera ministra Takaichi en Japón y crecen las dudas económicas antes de las elecciones del 8 de febrero

EEUU advirtió a Irak contra la formación de un gobierno proiraní ante un posible regreso de al-Maliki como primer ministro

“Marty Supreme” genera debate por su representación de la identidad judía

“Offline es el nuevo lujo”: la moda de desconectarse llega a las redes sociales