Córdoba sale otra vez al mercado internacional: cuánto dinero busca y cuál fue el guiño que obtuvo de Caputo

Después de retrasarlo una semana como medida preventiva ante las repercusiones políticas del Foro de Davos, la provincia de Córdoba buscará regresar a los mercados internacionales este martes. A pesar de las críticas que realizó Economía a la dependencia de las provincias de Wall Street, en las últimas horas se autorizó una extensión en medio de las compras realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según pudo saber Infobae, este martes, la provincia que conduce Martín Llaryora buscará colocar un nuevo bono bajo legislación Nueva York. La operación estaba prevista para el jueves pasado 22 de enero, pero en Córdoba sospechaban de una mala reacción del mercado ante los sucesos del Foro Económico Mundial.

“Este martes es la salida oficial. La expectativa es de USD 500 millones. Si la oferta es mucha, tenemos la autorización para algo más, USD 600 millones, USD 650 millones”, comentó una fuente de la provincia al tanto de la operación. Lo que marca una contradicción en la postura del Ministerio de Economía, que en un primer momento rechazaba la salida de las provincias al mercado internacional. Fue el propio Luis Caputo quien aseguró que cada vez que aparece esta ventana las provincias la aprovechan, en lo que definió como una “dependencia”.

Luis Caputo sostuvo que hay que desarrollar el mercado de capitales local que fue destruido por los gobiernos anteriores.

Se trata de la segunda vez que la gestión de Llaryora va en búsqueda de financiamiento internacional durante el Gobierno de Javier Milei. En julio de 2025, la provincia se convirtió en el primer estado subnacional argentino en salir al mercado voluntario de crédito internacional, captando USD 725 millones a una tasa anual del 9,75 % y a siete años de plazo.

Esta vez, el escenario es distinto: el ministro de Hacienda provincial, Guillermo Acosta, busca aprovechar la baja del riesgo país que se produjo en los últimos días. Este martes, a mediodía, los bonos argentinos presentan una suba de hasta 1,5% y el riesgo país está a punto de bajar de los 500 puntos básicos (p.b), el nivel más bajo en los últimos 8 años.

Diferencia con Santa Fe

Pero en caso de que la operación resulte exitosa, Córdoba decidió que no va a girar todo a la Argentina. “La idea es a medida que lo necesitamos para obras que están en marcha”, marcaron fuentes de primera mano involucradas. Aunque hay una obligación que sobresale: hay un remanente de bonos por USD 100 millones que no se pudieron recomprar en 2025.

“Con USD 100 millones vamos a intentar recomprar la deuda. Despejaríamos todos los vencimientos en dólares del 2026 y 2027″, comentó la misma fuente en conversación con Infobae.

El hecho de que Córdoba pretenda colocar USD 500 millones y, en caso de conseguirlo, en primera instancia solo traiga USD 100 millones para la recompra de deuda, a priori, marcaría una tensión con el Ministerio de Economía que —en su momento— le consultó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, qué haría con los USD 800 millones que obtuvo y que pretendía que trajera.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador Pullaro durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo a fines de diciembre de 2025.

Pero la situación cambió; ahora el equipo económico tiene viento de cola y el Banco Central está comprando dólares a buen ritmo. “Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo a fines de diciembre de 2025. “Ninguno”, contestó una alta fuente del Ministerio de Economía cuando se lo consultó sobre si les generaba conflicto —como en el caso de Santa Fe— que Córdoba solo girara USD 100 millones en caso de conseguir los USD 500 millones que busca.

Tras 16 jornadas, el Banco Central pudo hacerse de USD 1.017 millones.

Tras el debut de la nueva fase del programa económico, en donde las bandas se ajustan por la inflación, el BCRA logró comprar USD 1.017 millones en el lapso de esos 16 días hábiles. Las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, ascendieron hasta USD 45.740 millones, con un incremento diario de USD 179 millones, alcanzando un nivel no visto desde mediados de septiembre de 2021.

El crecimiento en el volumen de reservas también recibió impulso por la suba del precio internacional del oro. La entidad cuenta con aproximadamente 1,98 millones de onzas troy o 61,5 millones de toneladas, cuyo precio superó los USD 5.000 por unidad en la última sesión.