ANSES: quiénes cobran hoy, martes 27 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy, martes 27 de enero, con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a beneficiarios de todo el país. El organismo nacional mantiene el calendario de pagos de enero, que ordena la acreditación de haberes y asignaciones de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los montos de cada prestación, actualizados por inflación, incluyen un bono extraordinario para quienes perciben haberes mínimos y pensiones no contributivas.

El cronograma de pagos de la ANSES establece que las acreditaciones se realizan en cuentas bancarias y sucursales habilitadas, garantizando el acceso a los fondos correspondientes a enero de 2026. El esquema oficial, distribuido por número de documento, permite que los distintos grupos de titulares reciban sus haberes sin demoras ni aglomeraciones en las entidades bancarias.

Quiénes cobran hoy, 27 de enero

La jornada de hoy está destinada al pago de diferentes prestaciones sociales de la ANSES, según el cronograma oficial que asigna la fecha de cobro a cada grupo de beneficiarios en función del tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y tienen DNI terminados en 4 y 5 reciben hoy el depósito correspondiente. Este grupo accede a la suma mensual actualizada por movilidad previsional, que incluye un ajuste automático en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pago se acredita en la cuenta bancaria declarada y la ANSES recomienda consultar el calendario para evitar inconvenientes en las sucursales y cajeros automáticos.

Prestación por desempleo – Plan 1

En el caso de la Prestación por Desempleo Plan 1, hoy cobran los titulares cuyos DNI finalizan en 6 y 7. El monto de la prestación se ajusta conforme a la normativa vigente y se deposita en la fecha asignada según el cronograma oficial.

Asignaciones universales y familiares

Las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares para quienes perciben haberes mínimos ya fueron abonadas de acuerdo con el calendario dispuesto para la terminación del DNI durante la primera quincena de enero. Para la Asignación por Embarazo, el pago de enero finalizó el 23 para quienes poseen DNI terminados en 9, por lo que no se realizan acreditaciones en la fecha de hoy.

Asignación por prenatal y maternidad

En la jornada de hoy, titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI finalizados en 6 y 7 reciben el pago mensual correspondiente. Estas asignaciones se depositan según el cronograma de la ANSES, que distribuye los montos de acuerdo con la situación laboral de cada beneficiaria y el número de documento.

Pensiones no contributivas y otras prestaciones

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, junto con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), ya completaron su calendario de pagos durante la primera quincena de enero. Las asignaciones de pago único –por matrimonio, nacimiento o adopción– se mantienen vigentes hasta el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

El haber mínimo garantizado para jubilados en enero de 2026 asciende a $349.299,32. Quienes perciben este monto reciben un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32. El haber máximo vigente es de $2.293.796,92 mensuales, tras la actualización por movilidad que toma como referencia la inflación de noviembre.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está fijada en $279.439,46, y con el bono extraordinario el monto final llega a $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.509,52; con el bono adicional, el total se ubica en $314.509,52. Las madres con siete hijos titulares de pensión reciben el mismo monto que la jubilación mínima.

Estos valores se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del IPC y conforme lo regula el Decreto 274/2024, que establece un esquema de movilidad automática en los ingresos previsionales.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un valor mensual de $125.518 en enero de 2026. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $408.705 por cada uno. La Asignación Universal por Embarazo implica un pago de $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado en cuotas mensuales y el 20% restante acreditado luego de la presentación de la libreta anual.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se establece en $62.765. Las asignaciones por prenatal y maternidad se fijan en $28.000 mensuales, según las condiciones laborales y de ingresos de cada beneficiario. Los pagos pueden realizarse de modo fraccionado, de acuerdo con lo dispuesto por el organismo previsional.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción mantienen el período de acreditación entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin depender de la terminación del DNI. Todos estos valores se actualizan mensualmente, siguiendo la evolución del IPC y la normativa vigente.

Los montos y fechas de cobro dispuestos por la ANSES reflejan la política de movilidad y actualización de haberes y asignaciones sociales en el sistema previsional argentino. El organismo comunicará los próximos calendarios y ajustes en los diferentes grupos de beneficiarios durante las semanas siguientes.