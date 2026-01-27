Actualizaron los valores de las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero

Tras conocerse el índice de inflación, ANSES publicó los valores correspondientes a febrero

Luego de haber actualizado las sumas que percibirán jubilados y pensionados en el mes de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 2,85 % para las asignaciones familiares.

Basándose en el mismo porcentaje de inflación correspondiente a diciembre que utilizaron para los haberes jubilatorios, el organismo nacional publicó cómo quedarán las sumas que percibirá cada grupo que conforma el universo de beneficiarios.

La medida quedó establecida por la resolución 23/2026, publicada hoy en Boletín Oficial, y alcanza a las asignaciones previstas en la Ley 24.714. Este régimen tiene carácter nacional y obligatorio para los trabajadores en relación de dependencia -tanto del sector privado como del sector público nacional-, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), personas que perciben pensiones no contributivas por invalidez y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, así como titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Días atrás, se conoció el último porcentaje de inflación, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base al cual se ajustan los valores de las prestaciones sociales. El cálculo de la movilidad toma en cuenta las fórmulas establecidas por la ley y los decretos reglamentarios.

La actualización de los montos y límites de las asignaciones familiares se aplicará sobre los valores establecidos en los anexos de la resolución, que detallan los importes para cada tipo de prestación. Por otro lado, la percepción de un ingreso individual superior a $2.646.379 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar implicará la exclusión del beneficio, aunque la suma de los ingresos del grupo no supere el tope máximo establecido.

Según las estimaciones, la AUH se fija en $129.082,71, y la AUE se elevará a $121.818,42. De este último valor, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

También actualizaron la Asignación por Embarazo (AUE)

Los valores de los montos de las asignaciones familiares, desglosados por tipo de asignación y zona:

Asignación por Hijo

IGF hasta $999.48 2: Valor General: $64.554 Zona 1: $64.554 Zona 2: $139.196 Zona 3: $128.924 Zona 4: $139.196

IGF entre $999.482,01 y $1.465.838 : Valor General: $43.544 Zona 1: $57.510 Zona 2: $86.140 Zona 3: $114.551 Zona 4: $114.551

IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360 : Valor General: $26.338 Zona 1: $51.836 Zona 2: $77.784 Zona 3: $103.515 Zona 4: $103.515

IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758 : Valor General: $13.588 Zona 1: $26.569 Zona 2: $39.762 Zona 3: $52.612 Zona 4: $52.612



Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $999.482 : Valor General: $210.186 Zona 1: $210.186 Zona 2: $314.970 Zona 3: $419.838 Zona 4: $419.838

IGF entre $999.482,01 y $1.465.838 : Valor General: $148.692 Zona 1: $202.747 Zona 2: $303.827 Zona 3: $404.970 Zona 4: $404.970

IGF desde $1.465.838,01 : Valor General: $93.844 Zona 1: $195.206 Zona 2: $292.567 Zona 3: $389.974 Zona 4: $389.974



Prenatal

IGF hasta $999.482 : Valor General: $64.554 Zona 1: $64.554 Zona 2: $139.196 Zona 3: $128.924 Zona 4: $139.196

IGF entre $999.482,01 y $1.465.838 : Valor General: $43.544 Zona 1: $57.510 Zona 2: $86.140 Zona 3: $114.551 Zona 4: $114.551

IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360 : Valor General: $26.338 Zona 1: $51.836 Zona 2: $77.784 Zona 3: $103.515 Zona 4: $103.515

IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758 : Valor General: $13.588 Zona 1: $26.569 Zona 2: $39.762 Zona 3: $52.612 Zona 4: $52.612



Nacimiento

IGF hasta $5.292.758 : Valor General: $75.246 Zona 1: $75.246 Zona 2: $75.246 Zona 3: $75.246 Zona 4: $75.246



Adopción

IGF hasta $5.292.758 : Valor General: $449.888 Zona 1: $449.888 Zona 2: $449.888 Zona 3: $449.888 Zona 4: $449.888



Matrimonio

IGF hasta $5.292.758 : Valor General: $112.668 Zona 1: $112.668 Zona 2: $112.668 Zona 3: $112.668 Zona 4: $112.668



Ayuda Escolar Anual

IGF hasta $5.292.758 : Valor General: $42.039 Zona 1: $56.075 Zona 2: $70.135 Zona 3: $83.797 Zona 4: $83.797

