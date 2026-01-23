El lado B de la acumulación de reservas: las compras del BCRA colaboran con un repunte de las tasas en pesos

Foto de archivo: un billete de mil pesos argentinos sobre varios billetes de 100 dólares estadounidenses en una ilustración en Buenos Aires, Argentina. 17 oct, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

Todos las miradas del mercado están puestas en las compras de reservas del Banco Central (BCRA), que en lo que va de enero ya acumulan USD 903 millones y permiten que el nivel bruto de las tenencias internacionales de la entidad escalen a USD 45.399 millones. Pero la tendencia positiva de la entidad que conduce Santiago Bausili que calma los temores del FMI, tiene como correlato un mercado de pesos con tasas altas que dificultan la recuperación de la actividad, una variable que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca impulsar en este 2026.

“La contracara de la compra de dólares por parte del Central está dada por la necesidad del Tesoro de convalidar tasas de interés más elevadas, como sucedió en la última licitación. Al mismo tiempo que el Central aumentó la venta de títulos dollar-linked para dar cobertura”, sostuvo el economista de Analytica, Claudio Caprarulo.

Aún en términos reales, es decir comparándolas con las decrecientes expectativas de inflación, las tasas en pesos están inusualmente altas. Y mayores costos de fondeo y financiamiento arrojan dudas sobre el futuro del crédito: una de las variables clave que permitió impulsar en los últimos años el nivel de actividad.

Para la consultora PxQ, el equipo económico se encuentra en un trilema en donde tendrá que elegir dos variables entre inflación, reservas y actividad.

Por ejemplo, ayer jueves 22 de enero -según el comparador de tasas del Banco Central (BCRA)- los plazos fijos intransferibles a 30 días ofrecen una Tasa Nominal Anual del 32% (cuando la inflación para 2026 se proyecta en 10,1% en el presupuesto aprobado por el Congreso y los privados la estiman en el rango de entre 19-24%). La caución, otra tasa particularmente sensible, estaba a 32,20% TNA.

El promedio de tasas de plazo fijo que releva el BCRA gana 8 puntos en el último mes, aunque todavía está 13 puntos porcentuales por debajo de los picos electorales que supo tocar.

Éste repunte de las tasas en medio de la recompra de reservas es parte la lo que en la consultora PxQ definen como el “trilema libertario”: reservas, baja de inflación y crecimiento son tres objetivos que no pueden existir juntos. “Es imposible, al mismo tiempo, acumular reservas, bajar la inflación y crecer. Se debe elegir 2 de 3. Se puede acumular reservas y bajar la inflación, pero para eso la tasa de interés debe ser elevada y esto lastima uno de los principales drivers de la recuperación de la demanda agregada dentro de este tipo de esquema macroeconómico, el crédito”, marcaron en el informe. Mientras que la otra alternativa es crecer y bajar la inflación, pero para eso se deben sacrificar reservas para recuperar el ancla cambiaria. O, por último, se podría elegir la combinación de acumulación de reservas y crecimiento, pero esto conllevaría necesariamente un mayor ritmo inflacionario.

Se trata de una difícil decisión para el equipo económico, sobre todo porque la desaceleración de la inflación es el principal logro del Gobierno. Y aunque con el 2,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre ya van cuatro meses seguidos de aceleración, la señal de tasas parece indicar que en Economía no están dispuestos a tolerar una extensión mayor de esta tendencia.

El impacto en la actividad

El miércoles, mientras el ministro Caputo se encontraba en Davos, Suiza, con el presidente Javier Milei en busca de inversiones, el Indec dio a conocer que en noviembre la actividad tuvo una retracción del 0,3% respecto al mes anterior y del -0,3% en comparación con 2024.

Y si bien el equipo económico logró escapar a la recesión técnica en el tercer trimestre (el consenso es hablar de recesión tras dos trimestres consecutivos de variación negativa), el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de octubre ya había presentado una variación de -0,4 por ciento.

La actividad tuvo una caída del 0,3% intermensual en noviembre.

“Aunque en el acumulado anual la economía crece al 4,5%, desde el pico de febrero la actividad cayó 0,6% desestacionalizado, mostrando que durante 2025 prácticamente no hubo crecimiento (+0,2% respecto a dic-24). En los últimos dos meses acumula una contracción del 0,7%”, destacaron en un informe de LCG basado en datos del Indec.

Frente a ello, el análisis de la consultora privada sostiene que ven una recuperación incierta atada a cuestiones económicas, sociales y políticas, con marcadas disparidades. Ya que, si bien la estabilidad post elecciones empoderó al gobierno para avanzar en las reformas pendientes, consideran que difícilmente estas tengan impacto inmediato en términos de actividad.

“Para 2026, a pesar de contar con un arrastre estadístico menor (0,2 puntos porcentuales estimados), proyectamos una recuperación cercana al 2,2% anual promedio, aunque todavía muy concentrada en pocos sectores (petróleo, minería, agro), fomentando la desigualdad sectorial”, marcaron desde LCG.

Para diciembre, el informe Indicadores de adelanto de la consultora Qualy, muestra que las exportaciones de autos tuvieron una variación negativa de -36,3%; los despachos de cemento, del -8,9%; y los patentamientos de maquinaria agrícola, del -4,2% (aunque en este último dato juegue en contra la estacionalidad).