Economía

Cómo funcionará el esquema de compra de reservas que anunció el Gobierno

El Banco Central anunció un plan para fortalecer sus tenencias de divisas, basado en la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario

Guardar
El titular del BCRA, Santiago
El titular del BCRA, Santiago Bausili, ratificó la continuidad de las bandas cambiarias, aunque anunció una recalibración de las mismas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha el 1 de enero de 2026 un programa de acumulación de reservas internacionales atado al crecimiento de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. Según anunció la autoridad monetaria, buscará engrosar sus arcas mientras sostiene la estabilidad del sistema financiero y consolida el proceso de remonetización de la economía.

El plan del BCRA contempla dos ejes centrales. Por un lado, la evolución de la demanda de dinero será el factor principal de calibración. La entidad anticipa que “el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. En el caso de que la demanda de dinero crezca un punto porcentual adicional respecto al PBI, el monto de acumulación de reservas ascendería a USD 17.000 millones.

La institución conducida por Santiago Bausili subrayó que la política monetaria buscará evitar distorsiones. “El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”, informó. Si la demanda de dinero se ubica por debajo de las proyecciones, el organismo aplicará “las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

El segundo componente del esquema responde a las condiciones de liquidez del Mercado Libre de Cambios (MLC). El BCRA anunció que el programa “será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”. En una primera etapa, el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

Foto de archivo - Fachada
Foto de archivo - Fachada del banco central de Argentina (BCRA), en Buenos Aires, Argentina. Jun 16, 2014. REUTERS/Enrique Marcarian

Esta estrategia busca mitigar los riesgos de distorsiones ante eventuales variaciones en la actividad del mercado, ya que “el volumen comercializado diariamente presenta fluctuaciones muy significativas”. El propio comunicado oficial precisa que en semanas recientes el volumen operado se redujo a un tercio, de un promedio de USD 600 millones diarios a unos USD 200 millones, neto de operaciones de pase.

Por último, el BCRA aclaró que podrá realizar “compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, en el marco de operaciones en el MLC. El objetivo central de la estrategia es favorecer la acumulación de reservas, sin presionar sobre precios ni alterar la operatoria habitual del mercado cambiario.

Las claves del esquema de acumulación de reservas

  • Inicio del programa: A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementará un nuevo esquema para acumular reservas internacionales.
  • Criterio basado en la demanda de dinero: El programa está alineado con la proyección del BCRA para el crecimiento y la remonetización de la economía durante 2026.
  • Meta de la base monetaria: Se prevé aumentar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre de 2026.
  • Montos de compras de reservas: Si la oferta de la balanza de pagos lo permite, la compra será de hasta USD 10.000 millones. Un incremento adicional de la demanda de dinero del 1% del PBI podría subir este monto a USD 17.000 millones.
  • Política monetaria sin presión inflacionaria: El BCRA busca evitar “esfuerzos sostenidos de esterilización” mientras la demanda de dinero crezca según las expectativas.
  • Flexibilidad ante cambios de condiciones: Si la demanda de dinero no evoluciona como lo proyectado, el BCRA tiene previsto aplicar medidas correctivas de acuerdo a su programa económico.
  • Compatibilidad con la liquidez del mercado de cambios: Las compras diarias de reservas se ajustarán al nivel de liquidez del mercado de cambios, fijando un tope inicial del 5% del volumen operado por día.
  • Compras en bloque: El BCRA podrá realizar operaciones en grandes volúmenes para evitar interferencias en la estabilidad y el funcionamiento habitual del mercado.
  • Objetivo general: Acumular reservas sin generar distorsiones ni presiones sobre los precios, acompañando el proceso de estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, el Banco Central anticipó que desde el 1 de enero de 2026, los límites superior e inferior de la banda de flotación del tipo de cambio se actualizarán mensualmente según la última cifra de inflación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), considerando un rezago de dos meses.

Debido a que este ajuste no contempla la inflación de Estados Unidos, el límite máximo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo. Las bandas de flotación continuarán actuando como un mecanismo para restringir fluctuaciones bruscas y movimientos extremos en el valor del tipo de cambio.

Temas Relacionados

ReservasBanco CentralDólarSantiago BausiliAcumulaciónMercado cambiarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

El mercado celebró las medidas del Gobierno para despejar dudas en la antesala del pago de los vencimientos de deuda

Los inversores salieron del modo cautela y los activos argentinos se revalorizaron tras el anuncio de recalibración de bandas cambiarias y el nuevo esquema de compra de reservas

El mercado celebró las medidas

¿Dónde están los europeos?: por qué cada vez se ven menos autos de las tradicionales marcas del Viejo Continente

Los autos brasileños y mexicanos tienen convenios sin arancel, los vehículos chinos ostentan cupo a medida y los de EEUU entrarían en el acuerdo entre ambos gobiernos

¿Dónde están los europeos?: por

Nueva flotación del dólar: cómo será y cuánto subirán las bandas cambiarias en enero 2026

El Banco Central brindó detalles de la recalibración de los límites del esquema cambiario. Qué pasará con la acumulación de reservas

Nueva flotación del dólar: cómo

Detrás de las medidas: el BCRA flexibilizó el esquema cambiario para acumular reservas y evitar que el dólar se vuelva a atrasar

Los bonos en dólares reaccionaron con subas generalizadas porque era una decisión largamente reclamada por los inversores. El interrogante es si la inflación se podrá desacelerar al 20% en 2026 como esperan los analistas consultados por la autoridad monetaria

Detrás de las medidas: el

Cómo impactarán las dos medidas clave que tomó el BCRA en el mercado de cambios y en el plan económico

El Gobierno dio respuesta a los dos reclamos más firmes del mercado, de los analistas y hasta del FMI: acumular reservas y evitar el atraso del dólar

Cómo impactarán las dos medidas
DEPORTES
La FIFA entregará los premios

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

La policía halló explosivos improvisados

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”