Cómo funcionará el esquema de compra de reservas que anunció el Gobierno

El titular del BCRA, Santiago Bausili, ratificó la continuidad de las bandas cambiarias, aunque anunció una recalibración de las mismas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha el 1 de enero de 2026 un programa de acumulación de reservas internacionales atado al crecimiento de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. Según anunció la autoridad monetaria, buscará engrosar sus arcas mientras sostiene la estabilidad del sistema financiero y consolida el proceso de remonetización de la economía.

El plan del BCRA contempla dos ejes centrales. Por un lado, la evolución de la demanda de dinero será el factor principal de calibración. La entidad anticipa que “el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. En el caso de que la demanda de dinero crezca un punto porcentual adicional respecto al PBI, el monto de acumulación de reservas ascendería a USD 17.000 millones.

La institución conducida por Santiago Bausili subrayó que la política monetaria buscará evitar distorsiones. “El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”, informó. Si la demanda de dinero se ubica por debajo de las proyecciones, el organismo aplicará “las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

El segundo componente del esquema responde a las condiciones de liquidez del Mercado Libre de Cambios (MLC). El BCRA anunció que el programa “será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”. En una primera etapa, el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

Esta estrategia busca mitigar los riesgos de distorsiones ante eventuales variaciones en la actividad del mercado, ya que “el volumen comercializado diariamente presenta fluctuaciones muy significativas”. El propio comunicado oficial precisa que en semanas recientes el volumen operado se redujo a un tercio, de un promedio de USD 600 millones diarios a unos USD 200 millones, neto de operaciones de pase.

Por último, el BCRA aclaró que podrá realizar “compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, en el marco de operaciones en el MLC. El objetivo central de la estrategia es favorecer la acumulación de reservas, sin presionar sobre precios ni alterar la operatoria habitual del mercado cambiario.

Las claves del esquema de acumulación de reservas

Inicio del programa: A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementará un nuevo esquema para acumular reservas internacionales.

Criterio basado en la demanda de dinero: El programa está alineado con la proyección del BCRA para el crecimiento y la remonetización de la economía durante 2026.

Meta de la base monetaria: Se prevé aumentar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia diciembre de 2026.

Montos de compras de reservas: Si la oferta de la balanza de pagos lo permite, la compra será de hasta USD 10.000 millones. Un incremento adicional de la demanda de dinero del 1% del PBI podría subir este monto a USD 17.000 millones.

Política monetaria sin presión inflacionaria: El BCRA busca evitar “esfuerzos sostenidos de esterilización” mientras la demanda de dinero crezca según las expectativas.

Flexibilidad ante cambios de condiciones: Si la demanda de dinero no evoluciona como lo proyectado, el BCRA tiene previsto aplicar medidas correctivas de acuerdo a su programa económico.

Compatibilidad con la liquidez del mercado de cambios: Las compras diarias de reservas se ajustarán al nivel de liquidez del mercado de cambios, fijando un tope inicial del 5% del volumen operado por día.

Compras en bloque: El BCRA podrá realizar operaciones en grandes volúmenes para evitar interferencias en la estabilidad y el funcionamiento habitual del mercado.

Objetivo general: Acumular reservas sin generar distorsiones ni presiones sobre los precios, acompañando el proceso de estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, el Banco Central anticipó que desde el 1 de enero de 2026, los límites superior e inferior de la banda de flotación del tipo de cambio se actualizarán mensualmente según la última cifra de inflación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), considerando un rezago de dos meses.

Debido a que este ajuste no contempla la inflación de Estados Unidos, el límite máximo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo. Las bandas de flotación continuarán actuando como un mecanismo para restringir fluctuaciones bruscas y movimientos extremos en el valor del tipo de cambio.