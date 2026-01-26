El Gobierno designó a Marcelo Nachón como titular del Ente Regulador del Gas

El Gobierno designó a Marcelo Alejandro Nachón como nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en reemplazo de Carlos Casares, quieen presentó su renuncia la semana pasada.

Según informó la secretaría de Energía, Nachón cuenta con una amplia trayectoria en regulación energética y en la industria del gas y los hidrocarburos, tanto en el ámbito privado como en el propio organismo regulador del sector.

Entre julio de 2024 y enero de 2026 se desempeñó en el ENARGAS como integrante del Consejo Asesor. Participó en la elaboración de normativa vinculada a la Ley del Gas, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Bases, así como “en procesos estratégicos del sistema gasífero, entre ellos la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, la revisión tarifaria quinquenal, la reconfiguración del sistema de transporte y el abastecimiento del Gasoducto Norte”, señaló Energía en su comunicado.

Previamente, Nachón desarrolló una extensa carrera en Wintershall Dea Argentina, donde durante más de 16 años ocupó funciones de alta responsabilidad en proyectos especiales, “asesorando a la conducción de la compañía en temas regulatorios, contractuales y de políticas energéticas, y representando a la empresa en negociaciones complejas con autoridades nacionales y provinciales, transportistas y socios, tanto en la Argentina como en el ámbito regional”.

Asimismo, entre 2004 y 2007 Nachón se desempeñó como Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, con responsabilidades en el análisis económico del sector, el seguimiento de tarifas reguladas y la supervisión de concesiones, exportaciones y regímenes especiales de precios.

La designación de Nachón, afirmó Energía, “responde a que reúne las condiciones técnicas y profesionales necesarias para el cargo. Fue propuesto por el Gobierno Nacional para integrar el Directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, instancia en la que fue evaluado y avalado por el comité de selección correspondiente, habiendo superado los procesos de evaluación previstos”.

“Su nombramiento garantiza la continuidad institucional y el adecuado funcionamiento del Enargas durante la etapa de transición”, concluyó el comunicado de la secretaría de Energía.

La renuncia de Casares

La dimisión de Carlos Casares al Enargas, la quinta salida de un funcionario nacional registrada en menos de 24 horas, fue formalizada a través de una carta en la que el ex funcionario expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

En su carta, tras detallar algunas de las tareas más significativas realizadas durante su gestión, Casares expresó: “Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio“.

Sin embargo, “no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas“.

Casares ocupaba la intervención de Enargas desde enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley de Bases. En ese proceso, Eduardo Rodríguez Chirillo participó junto a Casares en la formulación de propuestas regulatorias sobre gas natural, GNL y otros combustibles gaseosos.

El plantel de personal del organismo se redujo de 707 a 516 trabajadores, como parte de un proceso de racionalización interna. Casares destacó la colaboración de más de 20 profesionales de ENARGAS en la elaboración de normativas referidas a gas natural y GNL, en sintonía con los objetivos de la Secretaría de Energía.