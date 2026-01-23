Verano 2026: cuánto se gasta en combustible y peajes para ir en auto a la Costa Atlántica

Solo en combustible y peajes, el viaje de ida y vuelta desde CABA a la Costa Atlántica en enero 2026 supera los $140.000 y puede alcanzar los $150.000, según el destino y el tipo de combustible utilizado (Nicolás Stulberg)

La llegada de enero 2026 encuentra a miles de familias de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con planes para trasladarse en auto hacia las playas de la Costa Atlántica. Con la temporada alta en marcha, surge el interrogante central: cuánto se debe destinar al gasto en peajes y combustibles para recorrer los principales balnearios bonaerenses. Los recientes aumentos en las tarifas de los peajes y las nuevas listas de precios de los combustibles modificaron el cálculo tradicional para quienes se preparan para cubrir los más de 400 kilómetros hasta Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell.

Desde el 1 de octubre de 2025, AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) implementó una actualización del 6,42% en los peajes que afectan a todos los automovilistas, tanto quienes abonan de forma manual como quienes utilizan el sistema TelePASE. Por otro lado, los precios de la nafta experimentaron variaciones en los primeros días de enero, de modo que la planificación del viaje exige revisar los valores vigentes antes de salir a la ruta.

El valor de los peajes en la Costa Atlántica

El trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Costa Atlántica involucra diferentes tramos y cabinas de peaje. Para quienes parten en dirección a Mar del Plata, el primer segmento corresponde a las autopistas urbanas 25 de Mayo y Perito Moreno, donde las tarifas varían de acuerdo a la franja horaria: en hora pico, el costo asciende a $4.524,62, mientras que en horarios no pico baja a $3.192,73.

Hay dos peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y otros 2 en la ruta provincial 2 hacia Mar del Plata. Quienes van a Pinamar tienen otros dos peajes después de Samborombon (Martín Rosenzveig)

Luego, al tomar la autopista Buenos Aires-La Plata, los peajes de Dock Sud y Hudson tienen un valor conjunto de $4.400. Al llegar al empalme con la Autovía 2, las cabinas de Samborombón y Maipú cobran $7.000 cada una para autos de dos ejes, totalizando $14.000 en ese tramo principal.

Para quienes eligen destinos sobre la Ruta 11, como Pinamar o Villa Gesell, se suman el peaje de La Huella (General Conesa), que también cuesta $7.000, el de General Madariaga ($3.000) y el de Mar Chiquita ($3.300).

En total, el viaje de ida y vuelta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata implica un desembolso de hasta $25.541,24 en concepto de peajes para quienes circulan en horario pico. En horarios no pico, el monto se reduce a aproximadamente $23.185,46. El cálculo incluye el recorrido completo, ida y vuelta, y contempla todos los puestos obligatorios para automóviles particulares.

Precios actualizados de combustibles

El valor de los combustibles es otro factor central para quienes planifican unas vacaciones en la Costa Atlántica. Según datos publicados por el portal especializado Surtidores, en enero de 2026 los precios de referencia en estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Nafta Súper : $1.566 por litro

Nafta Premium : $1.780 por litro

Gasoil : $1.601 por litro

Euro: $1.809 por litro

La otra salvedad que siempre se hace en este tipo de cálculos es la del consumo del vehículo, que varía considerablemente dependiendo el estilo de conducción y la velocidad. Si bien las rutas hacia las ciudades costeras tienen muchos controles de velocidad, hay zonas en las que se puede viajar a 130 km/h, la máxima permitida legalmente, y zonas en las que no hay controles y es frecuente encontrar automovilistas que superan los 150 km/h. En esos casos, el consumo es considerablemente más alto.

En cambio, si se viaja entre 80 y 110 km/h la mayor parte del tiempo, el tanque de combustible tendrá una autonomía aproximada de 600 km, con lo cual viajar a Mar del Plata insumirá un tanque y medio solamente de ruta.

Tomando como referencia ese consumo, según los precios de combustible de CABA, con $1.128 el litro de nafta Súper y $1.394 la nafta Premium, un tanque de 50 litros requerirá gastar $56.400 o $69.700 respectivamente. Si se toma como referencia los precios de las estaciones de servicio de GBA, más adecuadas para calcular el costo en las ciudades costeras para llenar el segundo tanque que permita el viaje de regreso, el litro de Súper cuesta $1.163 y el de Premium $1.424, con lo que un depósito completo será de $58.150 y $71.200 en cada caso.

El precio de los combustibles es más alto en el interior de la provincia de Buenos Aires respecto a CABA. Ese valor se pagará para el viaje de regreso de las vacaciones (Maximiliano Luna)

En promedio, un auto familiar de tamaño mediano, con consumo estimado de 7,5 litros por cada 100 kilómetros, puede requerir aproximadamente 75 litros de nafta súper para cubrir el trayecto de ida y vuelta a Mar del Plata, considerando un recorrido total cercano a los 1.000 kilómetros. El gasto en combustible, en este caso, se ubica en torno a $117.450 (75 litros x $1.566). El consumo puede variar según el modelo, la antigüedad y el estado del vehículo, así como el uso de aire acondicionado y la carga transportada.

Quienes opten por combustibles premium o gasoil, deben calcular el costo en función de los valores vigentes. Por ejemplo, el gasto estimado con nafta premium asciende a $133.500, en tanto que para vehículos diésel, el valor se aproxima a $120.075.

El detalle del recorrido y el gasto total

El viaje en auto hacia la Costa Atlántica suele implicar una distancia variable de acuerdo al destino elegido. Para Mar del Plata, el trayecto desde el centro porteño ronda los 410 kilómetros por la Autovía 2. En el caso de Pinamar o Villa Gesell, el recorrido total oscila entre 360 y 380 kilómetros por la combinación de Autovía 2 y Ruta 11. Por este motivo, el cálculo de consumo de combustible puede ajustarse a la distancia real y a las condiciones de manejo.

A modo de ejemplo, el costo total estimado para un viaje ida y vuelta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata en un vehículo familiar con nafta súper es el siguiente:

Peajes : hasta $25.541,24

Nafta súper : $117.450

Gasto total: $142.991,24

El gasto en combustible es cerca de 80% del costo (EFE)

Para Pinamar o Villa Gesell, el gasto en peajes puede incrementarse debido a las cabinas adicionales sobre la Ruta 11. En estos casos, el desembolso total supera los $150.000, siempre considerando un vehículo de consumo medio y los valores de enero de 2026.

Descuentos y beneficios para el pago de peajes

El sistema TelePASE permite acceder a bonificaciones y agilizar el paso por las cabinas, lo que resulta especialmente útil durante la temporada alta, cuando el flujo de vehículos puede provocar demoras considerables. Los usuarios que hayan adherido al sistema electrónico cuentan con tarifas diferenciadas y, en algunos casos, ahorros que pueden alcanzar el 30% respecto de la tarifa manual.

Las autoridades de AUBASA recomiendan consultar el cronograma de horarios pico, ya que los importes pueden variar considerablemente. Además, se sugiere verificar el estado de las rutas, la disponibilidad de estaciones de servicio y los servicios en el trayecto, para evitar contratiempos durante el viaje.

Consejos para optimizar el consumo y planificar el viaje

Especialistas en seguridad vial aconsejan realizar una revisión integral del vehículo antes de iniciar el viaje, incluyendo controles de frenos, neumáticos, luces y líquidos. Además, se recomienda mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones bruscas y distribuir correctamente la carga, para optimizar el consumo de combustible.

El uso de aplicaciones móviles puede facilitar la ubicación de estaciones de servicio y la consulta de precios actualizados en tiempo real. De acuerdo con Surtidores, las diferencias entre estaciones pueden ser importantes, por lo que comparar valores puede generar ahorros adicionales.

El presupuesto final dependerá del tipo de vehículo, la cantidad de pasajeros, la modalidad de pago de peajes y el combustible seleccionado. Con los valores vigentes, el traslado en auto hacia la Costa Atlántica representa un gasto significativo, por lo que la planificación previa resulta clave para evitar imprevistos y ajustar el presupuesto vacacional.