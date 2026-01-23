Economía

Cambios en la importación de autos 0 km: fábricas e importadores advierten a los usuarios sobre el nuevo sistema

Las empresas que importan al mercado argentino de manera oficial expresaron sus inquietudes sobre los Certificados de Seguridad Vial que fueron habilitados para registrar la importación de vehículos

El Gobierno reglamentó el método
El Gobierno reglamentó el método para homologar autos importados por medio de un Certificado de Seguridad Vial, y generó la reacción de los empresarios argentinos del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del Gobierno de simplificar el trámite que permita patentar un auto 0km por medio de la emisión de un Certificado de Seguridad Vial (CSV) a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), evitando el recorrido formal que hacen las fábricas y los importadores oficiales, causó inquietud y preocupación en el sector industrial argentino.

Luego de una reunión de los equipos técnicos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), este jueves se dio a conocer la posición del sector industrial por medio de una breve comunicación, que, sin embargo, tiene un peso específico de significación por sus observaciones.

“Adefa no presenta objeciones a la medida, siempre y cuando se cumpla con las leyes locales y se respeten las mismas condiciones técnicas y de costos de homologación exigidas a los demás actores como son las terminales e importadores oficiales”, comienza la comunicación informal de la entidad ante la consulta de Infobae.

“Nuestros equipos técnicos evaluaron la medida y observaron que los requisitos actuales —particularmente en seguridad y emisiones— serían menores a los que deben cumplir terminales e importadores al homologar un vehículo para comercializarlo en el país, Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y Licencia de Configuración Ambiental (LCA)”, dijeron a continuación.

Hay autos como los Telsa,
Hay autos como los Telsa, que podrán importarse sin tener que emitir una LCM y una LCA, pero esos vehículos no tienen seguimiento, garantía y repuestos. REUTERS/Stephen Lam

Sin embargo, la inquietud se amplía cuando se evalúa el costo que debe asumir una fábrica o importador para obtener las licencias mencionadas. “Esta diferencia se replica en los costos: el monto de $100.000 fijado para el informe técnico resulta exiguo frente a la elevada inversión en ensayos, crash tests y calibraciones que la industria realiza durante procesos que superan los 12 meses”, recalcaron.

Lo que señala la asociación que nuclea a los fabricantes como una preocupación y no tanto como un perjuicio para sus asociados es que “el consumidor debe informarse y saber sobre los riesgos de adquirir vehículos no comercializados oficialmente en el país: al no estar homologados por una terminal o importador, carecen de garantía y de soporte de postventa (repuestos y servicio) para ese modelo o versión”, algo que dio cuenta Infobae en la víspera, al analizar la decisión del Gobierno de facilitar el trámite y las exigencias para importar vehículos que no se venden en el país.

Adefa no menciona qué sucede con los importadores eventuales, no oficiales y conocidos en el sector como “bolseros”, que adquieren vehículos en el exterior sin contar con las certificaciones internacionales requeridas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 para circular en Argentina. Estos importadores suelen optar por obtener un Certificado de Seguridad Vial, lo que les permite habilitar esos autos a un costo reducido: $100.000 por el primer vehículo y $500.000 por cada unidad adicional similar que traigan al país.

Ernesto Cavicchioli, presidente de la
Ernesto Cavicchioli, presidente de la cámara de importadores de autos dio su punto de vista y dejó varios interrogantes

Qué dicen los importadores

La otra entidad que nuclea empresarios del sector automotor es la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), donde están inscriptos los importadores de autos con licencia oficial de las marcas internacionales que no producen en Argentina.

Ernesto Cavicchioli, presidente del organismo e importador oficial de Hyundai en Argentina comentó que “nosotros tampoco estamos en desacuerdo con que cada uno se pueda traer su auto. Pero sí es cierto que hay una diferencia de costos, una homologación de $100.000 para traer un auto y replicarla para otras unidades, contra una homologación que es engorrosa y cuesta USD 10.000. Pareciera que ahora no es necesario homologar los autos”.

Sin embargo, hay otras cuestiones técnicas que Cavicchioli plantea que deben tomarse con cuidado. “Es imposible verificar en un taller de RTO si un auto es Euro 5 (lo que exige la LCA). Necesitas un laboratorio, reactivos, es un test complejo que las plantas de RTO no tienen”, explicó.

“Nosotros importamos autos para el mercado argentino, que cumplen con las normas de seguridad activa y pasiva y también con las normas de emisiones. Si alguien trae un auto con una norma menor, va a contaminar más, pero si trae un auto hecho para una norma mayor corre riesgo que se rompa. Y como los bolseros no suelen traer repuestos, ese auto si se rompe no tendrá ni la garantía del importador oficial ni tampoco repuestos”, dijo Cavicchioli.

La cobertura de seguro de
La cobertura de seguro de un auto importado sin respaldo de una marca puede ser un dolor de cabeza para el propietario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato para tomar en consideración es la cobertura de seguro para esos autos. Las compañías aseguradoras difícilmente tomen un vehículo que no tiene repuestos en mercado. Aún en ese caso, la póliza tendría un costo muy elevado. Cualquier siniestro implicaría importar partes, y el flete puede resultar muy caro según el tamaño del repuesto. También el pago por destrucción total sería muy costoso, dependiendo del segmento y el precio de la unidad.

Por último, el presidente de CIDOA mencionó la trazabilidad de los autos que se importan como una información clave para evitar sorpresas o disgustos posteriores a los compradores.

“Cuando vos le compras a una fábrica, el auto va de la fábrica al distribuidor, y del distribuidor al cliente. Tenés asegurado el camino que hizo el auto, y también el precio CIF al que fue vendido (que incluye flete y seguro). Cuando vos ponés un auto directamente en el puerto de Buenos Aires, vos no sabés qué camino hizo el auto, si es inundado, si tuvo granizo, si es un saldo que quedó parado 5 años en alguna playa, qué tránsito hizo en el medio, el estado de la unidad, si tiene todas las piezas, si los airbag le funcionan, y así muchas otras cosas que pueden surgir”, concluyó.

