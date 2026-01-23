Brotes verdes: la actividad del agro alcanzó un máximo histórico en diciembre y cerró un 2025 de crecimiento exportador

Dentro de las variaciones mensuales positivas, las labores agrícolas lideraron los incrementos. REUTERS/Matías Baglietto/

El sector agropecuario concluyó el 2025 con una dinámica positiva, impulsando la actividad a niveles récord. El desempeño de distintos rubros productivos y los principales complejos crecieron durante el último mes de 2025, en un escenario que combinó buenas condiciones para la producción y una demanda sólida. A su vez, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que el cierre del año pasado arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares.

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró en el último mes del año pasado una suba mensual desestacionalizada del 1,7% y se ubicó 11,3% por encima del nivel de diciembre de 2024, según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Dentro de las variaciones mensuales positivas, las labores agrícolas lideraron los incrementos, con una mejora del 3,3%. A esto se sumaron avances en la molienda de cebada, que creció 4,2%, y en la de trigo, con una suba del 0,9%.

También aumentó la producción de bioetanol (3,6%) y la de biodiesel (0,6%), mientras que la faena porcina mostró un alza marginal del 0,3%.

Evolución del Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR)

En sentido contrario, el procesamiento de soja y girasol mostró una contracción conjunta del 2,7% frente a noviembre, en un contexto de elevada demanda internacional de poroto sin procesar.

“No obstante, a los datos de diciembre hay que leerlos en el contexto de un gran año para la molienda de oleaginosas”, enfatizó la BCR.

La producción lechera registró en diciembre una caída mensual (-0,6%), la segunda consecutiva tras 19 meses seguidos de crecimiento entre abril de 2024 y octubre de 2025. Pese a esta baja, el balance de 2025 fue positivo: la producción aumentó 9,7% interanual, se ubicó 3,5% por encima del promedio de los últimos cinco años y se consolidó como la segunda más alta de la serie.

El buen desempeño anual respondió a condiciones productivas favorables y a una mayor demanda interna y externa, aunque hacia adelante el sector enfrenta un contexto internacional más desafiante, con menor demanda global y presión a la baja sobre los precios.

La producción lechera registró en diciembre una caída mensual (-0,6%), la segunda consecutiva tras 19 meses seguidos de crecimiento entre abril de 2024 y octubre de 2025. Créditos: SNI

Por su parte, la faena aviar registró una baja del 1,6% y la faena bovina retrocedió 1,5%. “El sector muestra una tendencia hacia la retención de hacienda y una mejora en la eficiencia individual del animal, lo que ha generado una oferta a la baja en los últimos meses, contribuyendo a precios firmes”, explicó la BCR.

“A ello se le suma que, a mediados de diciembre, varios frigoríficos exportadores cerraron momentáneamente sus plantas por tareas de mantenimiento hasta enero, buscando minimizar los costos por capacidad ociosa”, agregó.

Al desagregar por subíndices, el IACA-Cultivos avanzó 3,3% en diciembre, en términos desestacionalizados, impulsado por el progreso de la campaña fina. En trigo, la combinación de una mayor superficie sembrada y el avance de la cosecha llevó a una estimación de producción de 27,7 millones de toneladas.

En cebada, la recolección alcanzó al 92% del área y la producción proyectada asciende a 5,6 millones de toneladas para la campaña 2025/26.

En cambio, el subíndice IACA-Agroindustria registró una contracción mensual del 1%. La molienda total de cereales y oleaginosas cayó 1,2% en términos desestacionalizados, afectada por menores volúmenes procesados de soja y girasol. A su vez, la actividad de faena se redujo 1,2%, con la faena bovina como principal factor de arrastre.

El subíndice IACA-Agroindustria registró una contracción mensual del 1%

En el componente de agroexportaciones, los envíos al exterior de los complejos agroindustriales retrocedieron 0,9% en diciembre, tras haber acumulado un crecimiento del 32% en los seis meses anteriores.

“Casi la totalidad de la caída se explica por menores exportaciones de maíz, en un contexto de fuerte presencia internacional de Estados Unidos, que registró una cosecha récord del cereal, y Brasil, debilitando la participación del maíz argentino en el comercio global”, señaló la BCR.

De todos modos, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el agro exportó USD 50.549 millones en 2025. El informe subrayó además que el desempeño exportador del sector se desarrolló en un escenario de menor competitividad cambiaria. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) elaborado por el Banco Central retrocedió 1% frente a noviembre y se ubicó 6% por debajo del promedio registrado en 2024.

Entre los principales complejos responsables de este repunte, la entidad destacó a la soja, carne y cuero vacuno y trigo.

Exportaciones 2025

Por otra parte, según informó el Ministerio de Economía, el cierre de 2025 arrojó un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas y un aumento del 9% en el valor llegando a 52.337 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas del INDEC.

Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024. Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Asimismo, se destacan 132 productos que tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos 7 años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas). Es el caso de granos de trigo; poroto de soja; aceite de soja y de girasol; maní; azúcar de caña; maderas aserradas; rollizos; moluscos congelados; sebo bovino; carne bovina; deshuesada, fresca o refrigerada; alimentos para animales balanceados; miel; jugo de limón, vermut; margarina; semillas de trébol; queso pasta azul; pastas alimenticias rellenas; productos de mostaza, entre tantos otros.