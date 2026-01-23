Economía

ANSES: a cuánto llegarán la jubilación mínima y la AUH con el aumento de febrero

Luego de conocerse el IPC de diciembre de 2025 se ajustarán todas sus prestaciones. Los nuevos valores de todos los haberes

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizarán en febrero en base al dato de inflación de diciembre de 2025.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), puede conocerse con exactitud el aumento que experimentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en febrero de 2026.

El dato del IPC determina los nuevos valores que percibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales a partir del mes que viene ya que el sistema vigente establece actualizaciones mensuales basadas en la evolución de la inflación.

En concreto, la estadística de diciembre de 2025 alcanzó el 2,84%. Este porcentaje se aplicará como incremento en todas las prestaciones gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se espera que el organismo ajuste los haberes jubilatorios y las asignaciones en ese mismo nivel desde febrero.

El ajuste se suma a los incrementos previos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero, de acuerdo al mecanismo de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización trimestral y lo indexó a la dinámica inflacionaria con dos meses de rezago.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a $359.219,42 en febrero de 2026. En caso de que el gobierno de Javier Milei renueve el bono de $70.000, el haber mínimo se ubicaría en 429.219,42 pesos. En cuanto a la jubilación máxima, el monto rondará los 2.358.940,75 pesos.

El incremento del 2,84% también impactará en los valores de las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares y universales administradas por Anses. En efecto, la PUAM ascenderá a $287.375,54 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez a aproximadamente 251.453,59 pesos. Por su parte, las madres de siete hijos recibirán un monto igual al de la jubilación mínima. Cabe destacar que todo este universo de beneficiarios percibe el extra de 70.000 pesos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $129.082,71, y la Asignación por Embarazo (AUE) se elevará a $121.818,42. De este último valor, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes. La AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22 y la Asignación Familiar por Hijo se fijará en $64.547,52 para el primer rango de ingresos.

El cuadro de valores de Anses en febrero 2026

  • Jubilación mínima: $359.219,42
  • Jubilación mínima con bono: $429.219,42
  • PUAM: $287.375,54
  • PUAM con bono: $357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42
  • Pensión Madre de 7 hijos con bono: $429.219,42
  • AUH: $129.082,71
  • AUH con Discapacidad: $420.312,22
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
  • Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

El esquema de movilidad mensual

A partir de abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente tomando en cuenta el índice de inflación de dos meses atrás. Este método busca acortar la brecha entre los ingresos y la variación de los precios, permitiendo que los haberes reflejen de manera más precisa la evolución inflacionaria.

El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, formalizó este esquema y dispuso que los aumentos se apliquen en forma automática, sin necesidad de nuevas resoluciones para ajustar los montos.

Resta la confirmación oficial del calendario de pagos de Anses para febrero. Se prevé que se mantendrá el cronograma habitual, con acreditaciones según la terminación del DNI de los beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones mínimas comenzarían a abonarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores lo harían en la tercera semana. Actualmente, el organismo está completando el pago correspondiente a enero de 2026, que tuvo un incremento del 2,47%.

