Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 22 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes y asignaciones sociales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes familiares, siguiendo el orden establecido por la terminación del documento de identidad

ANSES distribuye hoy los pagos
ANSES distribuye hoy los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales según calendario actualizado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, siguiendo el calendario de pagos establecido por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, 22 de enero

En la jornada de hoy, ANSES efectúa los pagos atendiendo al tipo de prestación y al número con el que termina el documento.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Reciben su haber quienes cobran la jubilación o pensión mínima con DNI terminado en 9 (nueve).

Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cuyo DNI termina en 9 (nueve) obtienen su prestación.

En enero de 2026, el
En enero de 2026, el haber mínimo garantizado para jubilados es de $419.299,32 mensuales, incluyendo el bono extraordinario

Asignación Universal por Embarazo

Perciben la Asignación Universal por Embarazo las beneficiarias con documento terminado en 8 (ocho), de acuerdo con el cronograma oficial.

Desempleo Plan 1

Reciben su haber las personas con documento terminado en 0 (cero) y 1 (uno).

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, el haber mínimo garantizado para jubilados alcanza los $349.299,32. A este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $419.299,32 por mes.

El monto máximo para jubilados se ubica en $2.293.796,92 mensuales. Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la suma es de $279.439,46, que se incrementa con el bono extraordinario para llegar a $349.439,46.

Las pensiones no contributivas para beneficiarios por invalidez o vejez son de $244.509,52. Con el bono extraordinario, el monto total es de $314.509,52 en enero.

ANSES ajusta y paga las
ANSES ajusta y paga las asignaciones por prenatal, maternidad y embarazo según movilidad y el Índice de Precios al Consumidor

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo tiene un valor mensual de $125.518. Para niños con discapacidad, el monto asciende a $408.705 cada mes.

La Asignación Universal por Embarazo se paga con un importe de $118.454,32 por hijo. El ochenta por ciento se liquida mensualmente y el veinte por ciento restante se acredita al presentar la libreta anual.

Por otro lado, la Asignación por prenatal y la Asignación por maternidad se fijan en $28.000 cada una, con pagos fraccionados según las condiciones definidas por ANSES. Todos estos valores se actualizan periódicamente en función de la movilidad y del Índice de Precios al Consumidor.

El esquema de calendario y ajuste de haberes permite que millones de personas mantengan acceso regular a las prestaciones sociales y previsionales en Argentina.

