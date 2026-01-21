Economía

Moratoria de ARBA: cómo regularizar las deudas impositivas con descuentos y pago en cuotas

El ente recaudador de la provincia de Buenos Aires apunta a que los contribuyentes se pongan al día con los pagos que tienen pendientes

Guardar
El esquema tiene como finalidad
El esquema tiene como finalidad que los contribuyentes cancelen obligaciones pendientes, regularicen su situación fiscal y accedan nuevamente a beneficios

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará a partir del 2 de febrero un nuevo sistema de planes de pago para la regularización de deudas impositivas en etapas prejudicial y judicial. Se trata de una moratoria que busca fomentar el buen cumplimiento.

En ese sentido, el esquema tiene como finalidad que los contribuyentes cancelen obligaciones pendientes, regularicen su situación fiscal y accedan nuevamente a beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones de hasta 15% por buen cumplimiento.

Para la regularización de deudas en instancia prejudicial, el plan alcanza a las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y ofrece distintas alternativas, diseñadas en función de la capacidad de pago de cada contribuyente.

Para la regularización de deudas
Para la regularización de deudas en instancia prejudicial, el plan alcanza a las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025

Entre las opciones que pone a disposición ARBA se incluyen:

  • Pago al contado, en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata.
  • Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades:
    • Hasta 3 cuotas sin interés.
    • De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
    • De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
  • Para quienes necesitan plazos más extensos:
    • Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
    • Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

La medida también alcanza deudas en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, bajo condiciones equivalentes a las del régimen general. En estos casos, las alternativas previstas son:

  • Pago al contado, en una sola vez.
  • Anticipo del 5% y financiación en:
    • Hasta 3 cuotas sin interés.
    • 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
    • 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
  • Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Beneficios impositivos

ARBA señaló que saldar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes en el pago de impuestos.

En este marco, el organismo había precisado que los contribuyentes que opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales y lo cancelen en su totalidad hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, en febrero, accederán a un descuento del 15%.

ARBA señaló que saldar las
ARBA señaló que saldar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes en el pago de impuestos

Asimismo, ARBA estableció una bonificación del 10% por buen cumplimiento fiscal destinada a quienes opten por el pago en cuotas y permanezcan al día con cada vencimiento.

Este beneficio se aplicará en cada cuota solo si el contribuyente no posee deudas exigibles de años anteriores sobre el bien, ha abonado las cuotas vencidas de 2026 y realiza cada pago en término.

La bonificación estará disponible para todos los medios de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria y tarjeta de crédito, según detalló la agencia de recaudación.

ARBA precisó que los descuentos por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento no son acumulables. Cada contribuyente podrá acceder únicamente a uno de estos beneficios, de acuerdo con la modalidad elegida y su situación fiscal, sin superar en ningún caso el 15%.

ARBA precisó que los descuentos
ARBA precisó que los descuentos por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento no son acumulables

Calendario de pagos

Por otro lado, ARBA ya comunicó el cronograma de vencimientos para 2026 correspondiente a los principales impuestos patrimoniales de la provincia.

Esto es el impuesto inmobiliario, tanto en su formato básico como complementario, el impuesto automotor y el tributo aplicado a embarcaciones deportivas o de recreo.

  • Impuesto Inmobiliario Urbano: 19 de febrero es el primer vencimiento del año para propiedades ubicadas en zonas urbanas, tanto edificadas como baldías.
  • Impuesto Inmobiliario Rural: 17 de marzo es la fecha límite para la primera cuota y la opción de pago anual de inmuebles rurales.
  • Impuesto Automotor: el 10 de marzo inicia el calendario anual bajo modalidad mensual, según el valor fiscal y la antigüedad del vehículo.
  • Impuesto a las Embarcaciones Deportivas:
    • 16 de abril: primer vencimiento anual
    • 12 de noviembre: segundo vencimiento anual Tributo que alcanza a lanchas, veleros y naves de recreo radicadas en la provincia.

Temas Relacionados

moratoriaimpuestosdeudasimpuestos de la provincia de Buenos AiresMoratoria de ARBAARBAimpuesto Inmobiliario Urbanoimpuesto Inmobiliario Ruralúltimas noticias

Últimas Noticias

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

El presidente de la entidad, David Espinoza, detalló que la gestión de Luis Arce recurrió a esta estrategia para obtener divisas destinadas a la importación de combustibles

El Banco Central de Bolivia

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 21 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. Las reservas del BCRA alcanzaron su nivel más alto desde 2021

Dólar hoy en vivo: a

Un proyecto opositor propone que la Anses otorgue créditos de $1.500.000 para desendeudar a las familias

La iniciativa prevé préstamos con tasas de mercado y una relación cuota-ingreso menor al 30% para cancelar deudas con tarjetas de crédito y fintech

Un proyecto opositor propone que

La Argentina evolucionó en materia de ciberseguridad pero aún tiene deficiencias para enfrentar el delito

Las empresas aún necesitan ampliar capacidades que permitan hacer frente a los crecientes ciberataques. A cuánto llegan las pérdidas económicas en la región

La Argentina evolucionó en materia

Ranking del changuito: cuánto sale la compra mensual del supermercado en cada provincia

El gasto habitual de una familia en alimentos y artículos de limpieza alcanzó casi $900.000 en diciembre en algunas zonas del país

Ranking del changuito: cuánto sale
DEPORTES
La decisión que tomó River

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

TELESHOW
Maxi López contó la insólita

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habla en Davos:

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

Panamá apuesta por incentivos económicos para reactivar el turismo urbano

Continuarán vientos acelerados en el territorio salvadoreño debido a frente frío que afecta Centroamérica

A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil