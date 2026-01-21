Moratoria de ARBA: cómo regularizar las deudas impositivas con descuentos y pago en cuotas

El esquema tiene como finalidad que los contribuyentes cancelen obligaciones pendientes, regularicen su situación fiscal y accedan nuevamente a beneficios

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará a partir del 2 de febrero un nuevo sistema de planes de pago para la regularización de deudas impositivas en etapas prejudicial y judicial. Se trata de una moratoria que busca fomentar el buen cumplimiento.

En ese sentido, el esquema tiene como finalidad que los contribuyentes cancelen obligaciones pendientes, regularicen su situación fiscal y accedan nuevamente a beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones de hasta 15% por buen cumplimiento.

Para la regularización de deudas en instancia prejudicial, el plan alcanza a las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y ofrece distintas alternativas, diseñadas en función de la capacidad de pago de cada contribuyente.

Para la regularización de deudas en instancia prejudicial, el plan alcanza a las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025

Entre las opciones que pone a disposición ARBA se incluyen:

Pago al contado , en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata.

Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades: Hasta 3 cuotas sin interés. De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual. De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes necesitan plazos más extensos: Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas , con un interés del 3,5% mensual. Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.



La medida también alcanza deudas en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, bajo condiciones equivalentes a las del régimen general. En estos casos, las alternativas previstas son:

Pago al contado , en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación en: Hasta 3 cuotas sin interés. 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual. 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Beneficios impositivos

ARBA señaló que saldar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes en el pago de impuestos.

En este marco, el organismo había precisado que los contribuyentes que opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales y lo cancelen en su totalidad hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, en febrero, accederán a un descuento del 15%.

ARBA señaló que saldar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes en el pago de impuestos

Asimismo, ARBA estableció una bonificación del 10% por buen cumplimiento fiscal destinada a quienes opten por el pago en cuotas y permanezcan al día con cada vencimiento.

Este beneficio se aplicará en cada cuota solo si el contribuyente no posee deudas exigibles de años anteriores sobre el bien, ha abonado las cuotas vencidas de 2026 y realiza cada pago en término.

La bonificación estará disponible para todos los medios de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria y tarjeta de crédito, según detalló la agencia de recaudación.

ARBA precisó que los descuentos por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento no son acumulables. Cada contribuyente podrá acceder únicamente a uno de estos beneficios, de acuerdo con la modalidad elegida y su situación fiscal, sin superar en ningún caso el 15%.

ARBA precisó que los descuentos por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento no son acumulables

Calendario de pagos

Por otro lado, ARBA ya comunicó el cronograma de vencimientos para 2026 correspondiente a los principales impuestos patrimoniales de la provincia.

Esto es el impuesto inmobiliario, tanto en su formato básico como complementario, el impuesto automotor y el tributo aplicado a embarcaciones deportivas o de recreo.

Impuesto Inmobiliario Urbano : 19 de febrero es el primer vencimiento del año para propiedades ubicadas en zonas urbanas, tanto edificadas como baldías.

Impuesto Inmobiliario Rural : 17 de marzo es la fecha límite para la primera cuota y la opción de pago anual de inmuebles rurales.

Impuesto Automotor : el 10 de marzo inicia el calendario anual bajo modalidad mensual, según el valor fiscal y la antigüedad del vehículo.

Impuesto a las Embarcaciones Deportivas : 16 de abril: primer vencimiento anual 12 de noviembre: segundo vencimiento anual Tributo que alcanza a lanchas, veleros y naves de recreo radicadas en la provincia.

